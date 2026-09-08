Gaming a aplikace nabízejí značkám silnější spojení se zákazníky

Digitální prostředí je přeplněné, pozornost publika slábne a firmy stále častěji hledají místa, kde mohou zákazníky oslovit přirozeněji a nabídnout jim něco víc než jen další reklamní sdělení. Právě tady přicházejí ke slovu gaming a mobilní aplikace. Přestože každý kanál funguje jinak, oba mohou značkám pomoci získat pozornost a vytvořit lepší zákaznickou zkušenost.
Gaming nabízí víc než jen další reklamní plochu
Gaming dnes oslovuje publikum napříč věkovými skupinami a patří k prostředím s vysokou mírou zapojení. Hráči ve hrách tráví čas, sledují streamery a zapojují se do komunit, což značkám umožňuje pracovat s jejich pozorností jinak než v klasické reklamě. Nestačí ale jen umístit logo do hry – důležitá je přirozenost, správně zvolený formát a respekt k prostředí, do kterého značka vstupuje.
Mobilní aplikace zjednodušují cestu k nákupu
Mobilní aplikace zase dávají firmám přímý kanál k zákazníkům a mohou výrazně ovlivnit jejich nákupní zkušenost. Umožňují nakupovat, využívat služby, čerpat výhody nebo se ke značce pravidelně vracet. Dobře navržená aplikace tak může zjednodušit cestu k nákupu, podpořit loajalitu a stát se důležitou součástí dlouhodobého vztahu se zákazníkem.
Když chcete vědět, jak to funguje v praxi
Jak gaming využít tak, aby značka nepůsobila v herním prostředí nepatřičně? Co rozhoduje o tom, zda mobilní aplikace skutečně usnadňuje nákup a podporuje loajalitu? A jak pracovat s recenzemi, AI nebo daty bez zbytečných právních rizik? Právě těmto otázkám se bude věnovat online konference MARKETING MEETING: Hravý marketing – jak na mobilní aplikace a gaming, která se uskuteční 24. září 2026 od 10:00 online. Součástí vstupenky je také videozáznam všech přednášek.
Na konkrétních příkladech se dozvíte, jak mohou značky vstupovat do gamingu, jaké formáty a platformy dávají smysl a kterým chybám je lepší se vyhnout. Zkušenosti z praxe nabídne například Česká spořitelna, která se dlouhodobě pohybuje v prostředí esportu a gamingu, nebo Mentos s kampaní Fizzooka oceněnou v Cannes.
Druhá část programu se zaměří na mobilní aplikace. Řeč bude o tom, jak po spuštění dál pracovat s jejich hodnocením a recenzemi, jak využít AI při vyhodnocování zpětné vazby a jak zvýšit viditelnost aplikace v obchodech. Případová studie Decathlonu ukáže, jak proměnit aplikaci a e-shop ve funkčnější digitální prostředí pro zákazníky.
Chybět nebude ani téma práce s daty – od automatizovaného sběru informací a scrapingu až po hranice, které firmám nastavuje právo. Účastníci získají praktický pohled na to, jak gaming a mobilní aplikace využívat jako smysluplnou součást vztahu se zákazníkem, nikoli jen jako další marketingový kanál.
Program i přehled řečníků najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete také registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.