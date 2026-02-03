Gem Wallet je nekustodická, open-source krypto peněženka s důrazem na bezpečnost a soukromí uživatele. Bezpečnost a soukromí jsou klíčovými principy samotných kryptoměn, avšak tvůrci Gem Wallet zašli ještě dál.
Konec závislosti na burzách: Proč zvolit nekustodiální uložení kryptoměn?
Krypto peněženka Gem Wallet je tady nejen pro majitele Bitcoinu, ale pro všechny nadšence do krypta. Podporuje totiž více než 100 blockchainů v jedné aplikaci. Můžete v ní uchovávat Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, USDT, USDC a spoustu dalších kryptoměn a tokenů. Celé portfolio máte kompletně na jednom místě. Přímo v peněžence také můžete sledovat ceny a hodnoty svého portfolia v reálném čase. Nechybí možnost sledovat cenové grafy a nastavit si push notifikace na cenové změny.
Plná podpora CZK: Nakupujte a spravujte krypto v českých korunách
Gem Wallet je open source crypto peněženka pro iOS i Android. Na kód se můžete podívat na GitHub[http://github.com/gemwalletcom], kdokoliv může přispívat. Kolem peněženky je komunita, která je v kontaktu na Telegramu a Discordu. Peněženka existuje v různých jazykových mutacích, samozřejmě i v češtině. Web i obě aplikace jsou přeložené do češtiny. České uživatele potěší i možnost nákupu kryptoměn z českých bank. Můžete si vybrat SEPA převod, nebo platbu kartou přímo v aplikaci. Kromě toho je možné nakupovat kryptoměny přímo za české koruny. I všechny ceny kryptoměn vidíte v CZK.
Špičková ochrana a soukromí
Úkolem peněženky je především bezpečně ochránit vaše aktiva a to Gem Wallet splňuje skvěle. Privátní klíče jsou uložené pouze na zařízení uživatele, nikdo jiný k nim nemá přístup. Aplikace podporuje decentralizované swapy (DEX). Kryptoměny jsou vyměňovány přes decentralizované burzy s maximálním soukromím a nejlepšími cenami na trhu. Nikdo přitom nezná vaši totožnost. Ani samotná peněženka se na ni neptá, nainstalujete ji zcela zdarma, bez registrace, nikde neuvádíte své osobní údaje.
Srovnání: Proč zvolit Gem Wallet jako alternativu k Trust Wallet nebo MetaMask?
Mnoho uživatelů začíná s globálními aplikacemi jako Trust Wallet nebo MetaMask. Ačkoliv jde o populární nástroje, pro českého uživatele a podnikatele mají svá omezení, zejména v oblasti lokalizace a přímé podpory korun. Gem Wallet vznikl jako transparentní a uživatelsky přívětivější alternativa.
|
Funkce a vlastnosti
|
Gem Wallet
|
Trust Wallet / MetaMask
|
České rozhraní
|
✅ Plná lokalizace
|
❌ Částečná nebo chybí
|
Nákup za české koruny (CZK)
|
✅ Ano (přímá podpora)
|
❌ Většinou pouze EUR/USD
|
Transparentnost
|
✅ Plně Open-Source
|
⚠️ Částečně / Uzavřený kód
|
Ochrana soukromí
|
✅ Bez registrace a KYC
|
⚠️ Sběr metadat a IP adres
|
Vhodné pro začátečníky
|
✅ Vysoké (vše v češtině)
|
⚠️ Střední (složité nastavení)
Začněte používat Gem Wallet ještě dnes:
Časté dotazy (FAQ)
- Jaká je nejlepší česká alternativa k Trust Wallet nebo MetaMask?Gem Wallet je považován za ideální volbu pro české uživatele díky plné lokalizaci do češtiny, podpoře nákupů v korunách (CZK) a transparentnímu open-source kódu, který je veřejně dostupný ke kontrole.
- Je Gem Wallet bezpečnější než držení kryptoměn na burze?Ano, Gem Wallet je nekustodiální peněženka, což znamená, že své privátní klíče a aktiva máte pod výhradní kontrolou vy. Na rozdíl od burzy neriskujete ztrátu prostředků při jejím úpadku nebo zablokování účtu.
- Mohu v aplikaci nakupovat kryptoměny přímo za české koruny (CZK)?Ano, Gem Wallet umožňuje nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn přímo za koruny prostřednictvím platební karty nebo SEPA převodu z českých bank. Všechny zůstatky a ceny můžete sledovat přímo v CZK.
- Je Gem Wallet skutečně open-source?Ano, celý zdrojový kód Gem Wallet je zveřejněn na GitHubu. To umožňuje komunitě a bezpečnostním expertům ověřit, že aplikace neobsahuje žádné skryté chyby nebo zadní vrátka, což u mnoha globálních peněženek není možné.
- Kolik stojí používání Gem Wallet?Instalace a používání peněženky je zcela zdarma. Gem Wallet nevyžaduje žádnou registraci ani poplatky za vedení účtu. Platíte pouze standardní síťové poplatky (network fees) při odesílání transakcí v daném blockchainu.