Gem Wallet: Bezpečná česká alternativa k Trust Wallet a MetaMask pro správu kryptoměn

Gem Wallet
Autor: Gem Wallet
Ilustrační obrázek
Kryptoměny má dnes v portfoliu kdejaký investor. Nechávat je na burze, kde jste si je pořídili, je ovšem nerozumné. Co kdyby burza zkrachovala? Co kdybyste zapomněli heslo a burza vám nechtěla přístup k vašemu původnímu účtu? Kdo chce mít nad svými kryptoměnami plnou kontrolu, ten je skladuje v peněžence.
Dnes
Gem Wallet je nekustodická, open-source krypto peněženka s důrazem na bezpečnost a soukromí uživatele. Bezpečnost a soukromí jsou klíčovými principy samotných kryptoměn, avšak tvůrci Gem Wallet zašli ještě dál.

Konec závislosti na burzách: Proč zvolit nekustodiální uložení kryptoměn?

Krypto peněženka Gem Wallet je tady nejen pro majitele Bitcoinu, ale pro všechny nadšence do krypta. Podporuje totiž více než 100 blockchainů v jedné aplikaci. Můžete v ní uchovávat Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, USDT, USDC a spoustu dalších kryptoměn a tokenů. Celé portfolio máte kompletně na jednom místě. Přímo v peněžence také můžete sledovat ceny a hodnoty svého portfolia v reálném čase. Nechybí možnost sledovat cenové grafy a nastavit si push notifikace na cenové změny.

Plná podpora CZK: Nakupujte a spravujte krypto v českých korunách

Gem Wallet je open source crypto peněženka pro iOS i Android. Na kód se můžete podívat na GitHub[http://github.com/gemwalletcom], kdokoliv může přispívat. Kolem peněženky je komunita, která je v kontaktu na Telegramu a Discordu. Peněženka existuje v různých jazykových mutacích, samozřejmě i v češtině. Web i obě aplikace jsou přeložené do češtiny. České uživatele potěší i možnost nákupu kryptoměn z českých bank. Můžete si vybrat SEPA převod, nebo platbu kartou přímo v aplikaci. Kromě toho je možné nakupovat kryptoměny přímo za české koruny. I všechny ceny kryptoměn vidíte v CZK.

Špičková ochrana a soukromí

Úkolem peněženky je především bezpečně ochránit vaše aktiva a to Gem Wallet splňuje skvěle. Privátní klíče jsou uložené pouze na zařízení uživatele, nikdo jiný k nim nemá přístup. Aplikace podporuje decentralizované swapy (DEX). Kryptoměny jsou vyměňovány přes decentralizované burzy s maximálním soukromím a nejlepšími cenami na trhu. Nikdo přitom nezná vaši totožnost. Ani samotná peněženka se na ni neptá, nainstalujete ji zcela zdarma, bez registrace, nikde neuvádíte své osobní údaje.

 

Srovnání: Proč zvolit Gem Wallet jako alternativu k Trust Wallet nebo MetaMask?

Mnoho uživatelů začíná s globálními aplikacemi jako Trust Wallet nebo MetaMask. Ačkoliv jde o populární nástroje, pro českého uživatele a podnikatele mají svá omezení, zejména v oblasti lokalizace a přímé podpory korun. Gem Wallet vznikl jako transparentní a uživatelsky přívětivější alternativa.

Funkce a vlastnosti

Gem Wallet

Trust Wallet / MetaMask

České rozhraní

Plná lokalizace

Částečná nebo chybí

Nákup za české koruny (CZK)

Ano (přímá podpora)

Většinou pouze EUR/USD

Transparentnost

Plně Open-Source

⚠️ Částečně / Uzavřený kód

Ochrana soukromí

Bez registrace a KYC

⚠️ Sběr metadat a IP adres

Vhodné pro začátečníky

Vysoké (vše v češtině)

⚠️ Střední (složité nastavení)

Začněte používat Gem Wallet ještě dnes:

Časté dotazy (FAQ)

  1. Jaká je nejlepší česká alternativa k Trust Wallet nebo MetaMask?Gem Wallet je považován za ideální volbu pro české uživatele díky plné lokalizaci do češtiny, podpoře nákupů v korunách (CZK) a transparentnímu open-source kódu, který je veřejně dostupný ke kontrole.
  2. Je Gem Wallet bezpečnější než držení kryptoměn na burze?Ano, Gem Wallet je nekustodiální peněženka, což znamená, že své privátní klíče a aktiva máte pod výhradní kontrolou vy. Na rozdíl od burzy neriskujete ztrátu prostředků při jejím úpadku nebo zablokování účtu.
  3. Mohu v aplikaci nakupovat kryptoměny přímo za české koruny (CZK)?Ano, Gem Wallet umožňuje nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn přímo za koruny prostřednictvím platební karty nebo SEPA převodu z českých bank. Všechny zůstatky a ceny můžete sledovat přímo v CZK.
  4. Je Gem Wallet skutečně open-source?Ano, celý zdrojový kód Gem Wallet je zveřejněn na GitHubu. To umožňuje komunitě a bezpečnostním expertům ověřit, že aplikace neobsahuje žádné skryté chyby nebo zadní vrátka, což u mnoha globálních peněženek není možné.
  5. Kolik stojí používání Gem Wallet?Instalace a používání peněženky je zcela zdarma. Gem Wallet nevyžaduje žádnou registraci ani poplatky za vedení účtu. Platíte pouze standardní síťové poplatky (network fees) při odesílání transakcí v daném blockchainu.

