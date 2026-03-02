Hospodářská komora Praha Jihozápad: řekněte si o skutečnou pomoc a oporu v podnikání!

HK PJZ v čele s předsedou představenstva Simonem Slaninou informovala na začátku roku o novinkách v této komoře. Nejen nový název, grafický vizuál či webové stránky, ale především nový styl manažerského řízení a odborný tým v jednotlivých sekcích, komisích a výborech představila regionální komora veřejnosti. Proto je nyní ta správná doba připojiti i vaši společnost k jejím členům a získat tak mnoho výhod.
„Pro naše členy, vážené partnery z různých oborů a profesí, nabízíme pomoc a oporu v jejich podnikatelském prostředí. Díky tomu mohou dosáhnout nových kontaktů a byznysového růstu. Jsme součástí největší a jediné, zákonem zřízené vlivové organizace hájící zájmy podnikatelů,“ uvádí benefity členství v této pražské komoře Simon Slanina.
Často se vyskytuje názor, že Hospodářská komora je jen pro velké firmy. „To ale není pravda, v naší komoře řešíme konkrétní problémy, které firmám brání podnikat. Na velikosti společnosti nezáleží, pomáháme od legislativy, prosazování zájmů až po realizaci projektů v praxi,“ vyvrací častý mýtus Simon Slanina.
Členové HKPJZ jistě uvítají i přímou pomoc v businessu. „Vytváříme takové prostředí a podmínky, ve kterých se byznysové kontrakty přímo vytváří. Například aktivně zapojujeme české firmy do subdodavatelského řetězce dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech nebo realizujeme projekt Finobce. To je platforma, která pomáhá municipalitám uskutečňovat aktivní správu investic. Nabízíme silný hlas v oblastech, kterým se věnují i naše sekce a komise, například digitalizace státní správy,“ vysvětluje Slanina.
Profesionální manažerské řízení
Jak se podařilo vytvořit za půl roku z malé lokální komory regionální kolos s celoplošným přesahem? Lví zásluhu na takovém úspěchu má bezpochyby šéf komory Simon Slanina, který k tomu dodává:
„Tento výsledek není konečný, jsme na začátku. Je to zejména o lidech. Podařilo se mi zapojit desítky velkých business jmen a politiků z celonárodní úrovně, jako jsou majitelé velkých firem, manažeři z nadnárodních korporací či poslanci parlamentu nebo ministři a jejich náměstci.
Za poslední roky jsem postavil několik firem s miliardovými obraty, a tak stavět pražskou regionální hospodářskou komoru je pro mě radost za odměnu. V těchto snahách nám navíc pomáhá i zákon, HK ČR je prestižní organizací, jejíž existence je založena na zákoně o hospodářské komoře. To znamená, že pokud máte problém s úřady nebo se chcete vyjádřit k tomu, co vám stát připravuje za podnikatelské omezení nebo chcete prostě jen rozšířit svůj business, můžete se na nás obrátit. S tím vším Vám dokážeme pomoci prostřednictvím našich sekcí a odborníků.“
Komise, sekce a výbory zahrnují nejdůležitější obory
Hospodářská komora Praha Jihozápad je tvořena čtyřmi komisemi:
- Smírčí komise je povinná ze zákona
- Komise pro digitalizaci ve veřejné správě
- Komise pro architekturu, urbanismus a územní rozvoj – spojuje odborníky z urbanismu, architektury ale i stavebních úřadů.
- Komise pro styk s úřady a municipalitami. Zde zasedají podnikatelé, manažeři, tajemníci úřadů, zastupitele městských částí ale třeba i poslanci či zástupci municipálních sdružení.
Dále 12 sekcemi dle oborů:
- Sekce ekonomického rozvoje a inovací
- Sekce automotive a dopravy
- Sekce energetiky a paliv
- Sekce kultury, mediálního a módního průmyslu
- Sekci informačních technologií a digitalizace
- Sekce realitního a stavebního developmentu
- Sekce start-upů
- Sekce kapitálových trhů a investičních společností
- Sekce pro vědu, výzkum a transfer
- Sekce pro zdravotnictví
- Sekce pro maloobchod
- Sekce dřevozpracujícího průmyslu
A jedním Výborem pro zahraniční styky.
Noviny symbolizují sílu a růst
Pražská komora Jihozápad také vydává vlastní noviny, které zdarma distribuuje v nákladu 30 tisíc výtisků na přibližně 30 distribučních míst (ministerstva, poslanecká sněmovna, úřady apod.)
„Z businessu jsem se naučil, že co není vidět, jakoby neexistovalo. Tak jsme začali dělat sociální sítě a vydávat noviny. Náš zásah v hospodářsky aktivní cílové skupině nebo mezi studenty technických, ekonomických a průmyslových oborů je měsíčně ve stovkách tisících v onlinu a to samé i v tisku,“ říká Simon Slanina zároveň v roli vydavatele.
Redakční radu tvoří deset zástupců komory. Například ředitel úřadu Slavomír Švácha, vydavatel a módní producent Jiří Morštadt, 1. místopředsedkyně představenstva Šárka Kuželová či ředitel komunikace Roman Hrůza. PDF novin je k dispozici zdarma ke stažení na https://hkpjz.cz/noviny/
Staňte se právě teď členem HK Praha Jihozápad
Informace o členství naleznete na https://hkpjz.cz/prihlaska/