Investoři P2B platformy úspěšně pomáhají financovat podnikatele v ČR

Začínající, ale i etablovaní podnikatelé často bojují s problémem, kde získat flexibilní finanční prostředky pro slibné podnikatelské záměry. Odpověď řada z nich našla na P2B platformě RONDA INVEST, která malým a středním podnikům v ČR a na Slovensku poskytla financování v objemu přes 1,8 miliardy českých korun a plánuje dále růst.

Podnikatelské úvěry poskytují banky i nebankovní společnosti k nastartování podnikání živnostníků i větších podnikatelů, k financování provozních potřeb, investování do nemovitostí nebo jiného typu majetku. Podnikatelé jsou ale stejně jako spotřebitelé silně ovlivněni energetickou krizí, válkou na Ukrajině společně s post-covidovými následky. Taková doba nejistoty často odrazuje od čerpání úvěrů.

Nejen náročné finanční podmínky ale i další administrativní komplikace vedou čím dál více podnikatelů k alternativním cestám na získání potřebných finančních prostředků. Podnikatelé potřebují doložit svou podnikatelskou historii, čisté výpisy z úvěrových registrů, referenční projekty. Dále je posuzována hodnota nemovitosti a samozřejmě vhodnost nemovitosti, kterou se úvěr zajišťuje. I když vám žádný z těchto aspektů nebrání ve schválení úvěru, jeho vyřízení u banky může trvat neúměrně dlouho. V takovém případě může být vhodné se poohlédnout jinde, například u P2B platforem.

Za úspěchem P2B platformy RONDA INVEST tkví její win-win princip. Poskytuje podnikatelům z vlastních zdrojů různé typy úvěrů až do 100 milionů Kč, vždy zajištěné zástavním právem k nemovitostem s vyřízením i do 14 dní. Na nic tedy nečekáte. RONDA INVEST usiluje o to, aby úvěrový klient s poskytnutým úvěrem zvládnul svůj podnikatelský záměr úspěšně realizovat a rozumně na něm vydělal. Na straně druhé stojí investoři – klienti, kteří do poskytnutého úvěru následně mají možnost investovat formou tzv. participací.

„V době volatilních akciových trhů jsou pro investory participace na úvěrech zajištěných nemovitostmi s uvedeným ročním výnosem příjemnou konzervativní cestou doplnění investičního portfolia,“ uvádí Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST.

Sháníte flexibilní financování na cokoli? Developerský, provozní nebo investiční úvěr? Bojujete se splněním bankovních požadavků a máte k dispozici nemovitý majetek k zástavě? RONDA INVEST může být vhodným řešením právě pro vás. „Profinancovali jsme přes 180 projektů, přičemž si zakládáme na individuálním přístupu a osobním vztahu ke každému z nich. Věříme, že flexibilita a rychlost je pro naše úvěrové klienty zásadní. Přesto nejsme ochotni ustoupit z nastavených standardů a úvěroví specialisté společně s risk manažery prověřují platební morálku, hodnotu zástavy a rizikovost podnikatelského záměru každého klienta. To, aby naši klienti dokončili své projekty a bezproblémově splatili poskytnutý úvěr a investoři, kteří na úvěrech participovali, dostali včas své peníze, je pro nás nejvyšší prioritou,“ doplňuje Lukáš Blažek.