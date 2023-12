iPodnik Cloud: Vaše POHODA ve špičkovém nezávislém cloudu

Jako partner číslo 1 pro Stormware, vývojáře ekonomického softwaru POHODA, nabízí iPodnik unikátní službu: kompletní převedení vašeho oblíbeného účetního software do cloudu se zajištěním 24/7 telefonické a online podpory. To vám dává volnost a bezpečnost, kterou potřebujete k udržení kroku s neustále se měnícím podnikatelským prostředím.

Přeneste svůj byznys do cloudu a pracujte kdekoliv

Představte si flexibilitu práce z jakéhokoliv místa, ať již z domova, kavárny, nebo dokonce z druhé strany světa. Díky cloudovému řešení od iPodniku se všechny vaše ekonomické procesy stanou dostupnými odkudkoliv. Tato mobilita je nejen o pohodlí, ale také o efektivitě a produktivitě, což jsou klíčové složky úspěšného byznys modelu v moderním digitálním věku.

Bezpečnost a spolehlivost na prvním místě

S převodem POHODY do cloudu se může zdát, že se vystavujete rizikům spojeným s online prostředím. Avšak iPodnik Cloud bere vaše obavy vážně a nabízí řešení postavené na nejmodernějších bezpečnostních protokolech. Vaše data nejen že jsou bezpečně uložena na serverech spravovaných zkušenými profesionály, ale také pravidelně zálohována, což zajišťuje jejich ochranu před nečekanými událostmi.

Nonstop podpora, kdykoli ji potřebujete

Víme, že v podnikání může každá minuta znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Proto je vám iPodnik Cloud k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby zaručil, že jakékoli vaše dotazy nebo technické problémy budou okamžitě řešeny.

Jednoduchá migrace se zajištěním plynulého přechodu

Migrace do cloudu může znít jako komplexní proces, ale s iPodnik Cloud je to hračka. Profesionální tým zajistí hladký přechod vašeho účetního softwaru do cloudu, od začátku až po úspěšné dokončení. Všechny vaše data budou pečlivě přeneseny bez rizika ztráty nebo poškození informací, což vám umožní pokračovat ve vaší podnikatelské činnosti bez přerušení.

Výhody cloudového řešení od iPodniku na dosah ruky:

Přístupnost: S vaším ekonomickým softwarem v cloudu můžete spravovat vaše účetnictví odkudkoliv a kdykoliv s garantovanou dostupností.

Zabezpečení: Vaše data jsou chráněna nejnovějšími bezpečnostními technologiemi.

Pravidelné zálohování: Už žádné starosti se ztrátou dat – vše je automaticky a pravidelně zálohováno.

Vysoký výkon: iPodnik Cloud zajistí vysoký výkon pro vaše aplikace, transakce a SQL servery díky nejmodernějšímu hardwaru a datovým centrům.

Škálovatelnost: Cloudová infrastruktura se snadno přizpůsobí vašemu rostoucímu byznysu.

Podpora: Profesionální tým je připraven vám pomoci s jakýmikoliv dotazy nebo problémy 24/7.

Aktuálnost: Jako partner Stormware je iPodnik Cloud vždy v souladu s nejnovějšími aktualizacemi POHODY.

Připojte se k revoluci v účetnictví

Využití cloudových technologií pro správu účetnictví je budoucnost, která přináší nejen větší flexibilitu, ale také snížení nákladů na IT infrastrukturu. Přechodem na cloudové řešení s iPodnikem získáváte partnera, který rozumí vašim potřebám a je připraven vám nabídnout špičkovou službu na míru vašemu podnikání.

Závěr

iPodnik Cloud představuje spojení pohodlí, efektivity a bezpečnosti pro vaše účetní potřeby. Společnost nejen že nabízí převedení vašeho ekonomického software POHODA do cloudu, ale také zaručuje nonstop podporu, což z ní činí nepostradatelného hráče ve vašem podnikatelském příběhu. Pokud hledáte cestu, jak inovovat a zjednodušit vaše účetní procesy, iPodnik Cloud je odpověď. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme transformovat váš byznys do digitálního věku.