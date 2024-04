Jak díky umělé inteligenci tvořit fungující texty nebo optimalizovat svůj web

To, že umělá inteligence může obohacovat tvůrčí proces, je nyní už víc než jen futuristická představa, je to realita. Ukáží vám to řečníci konference Content First. Zaměří se na AI jako velkého pomocníka při tvorbě obsahu, který umí navrhnout koncept jakéhokoliv textu, optimalizovat web pro vyhledávače, během pár vteřin vystřihnout dechberoucí vizuál a dokonce vytvořit nápadité video.

Řečníci se stanou vašimi průvodci pro tvorbu obsahu na sociálních sítích a také vám pomohou lépe porozumět metrikám a měření úspěšnosti vašich kampaní. Vysvětlí vám, jak co nejsnadněji interpretovat data, abyste efektivněji komunikovali s vašimi zákazníky, a budou se také věnovat způsobům, jak si získat důvěru klientů a vytvářet úspěšné PR. Chybět nebude ani tvorba obsahu pohledem právníka.

S řadou úspěšných tvůrců obsahu se sejdeme už 28. května v Hotelu Jalta v Praze.

Čekají vás 4 tematické celky:

Jak AI a AR promlouvá do tvorby obsahu

Kreativní ředitelka agentur Leo Burnett a MSL Nikola Foktová ve své přednášce představí praktické rady, tipy a AI nástroje , které vám pomůžou nejen zefektivnit váš vlastní tvůrčí proces , ale hlavně najít v umělé inteligenci parťáka, se kterým je radost pracovat. Poradí, jak zlepšíte své dotazy, abyste z AI toolů dostali ještě lepší výsledky.

, které vám pomůžou nejen , ale hlavně najít v umělé inteligenci parťáka, se kterým je radost pracovat. Poradí, jak zlepšíte své dotazy, abyste z AI toolů dostali ještě lepší výsledky. Na tvorbu AI videa se zaměří Jakub Křenek z Adison. Představí možnosti, které si každý účastník může snadno vyzkoušet hned druhý den, a poskytne konkrétní doporučení, s čím a jak pracovat a také jak nastavit svá očekávání.

se zaměří Jakub Křenek z Adison. Představí možnosti, které si každý účastník může snadno vyzkoušet hned druhý den, a poskytne konkrétní doporučení, s čím a jak pracovat a také jak nastavit svá očekávání. Jak prakticky využít AI při optimalizaci webu pro vyhledavače vysvětlí Kateřina Líbalová z GroupM Nexus.

Hodinový workshop na téma vaše AI tvorba a právo v marketingu si pro vás připravila advokátka Petra Dolejšová. Dozvíte se, jak promptovat, aby byly výstupy z AI nástrojů opravdu vaše, nebo co si pohlídat ve smlouvách s klienty i dodavateli, když používáte AI.

na téma vaše si pro vás připravila advokátka Petra Dolejšová. Dozvíte se, jak promptovat, aby byly výstupy z AI nástrojů opravdu vaše, nebo co si pohlídat ve smlouvách s klienty i dodavateli, když používáte AI. Rozšířená realita lidi baví, značkám přináší výsledky a nemusí stát ranec. Tak proč ji skoro vůbec nepoužíváte? Kreativní ředitel Petr Koubek z LCG New Media vám předá své zkušenosti z úspěšných AR kampaní .

Sociální sítě a tvorba obsahu

Jaké jsou aktuální trendy v obsahu na LinkedInu ? B2B marketérka Radka Legerská prozradí, jak letos psát na této sociální síti tak, abyste byli in, a přitom si plnili marketingové i obchodní cíle.

? B2B marketérka Radka Legerská prozradí, jak letos psát na této sociální síti tak, abyste byli in, a přitom si plnili marketingové i obchodní cíle. Využíváte ve svých reels útržky z filmů nebo jste příznivcem reakčního marketingu? Uvádíte v copy, že jste v něčem „NEJ“? Pak právě pro vás chystá Karolína Kropíková z eLegal přehled 9 chyb , kterých se (možná) dopouštíte při tvorbě obsahu z hlediska práva .

, kterých se (možná) dopouštíte při tvorbě obsahu . Bára Hlavicová z Komuniké vám ukáže, jak si díky dobrému textu (a nejen tím) získat důvěru zákazníků ždibíček po ždibíčku.

Obsahové strategie značek

Jak uvést novou značku na sedm trhů prostřednictvím influencer marketingu ukáže na příkladu e-commerce firmy Trendyol Martin Fryč z World of Online.

na sedm trhů prostřednictvím ukáže na příkladu e-commerce firmy Trendyol Martin Fryč z World of Online. Recept na úspěšné a obsahově silné PR si pro vás připravily Alice Divišová z Heinekenu a Tereza Raidová z Ogilvy PR, a to na konkrétních ukázkách kampaní a komunikace lokálních pivních značek.

si pro vás připravily Alice Divišová z Heinekenu a Tereza Raidová z Ogilvy PR, a to na konkrétních ukázkách kampaní a komunikace lokálních pivních značek. Angry Beards už řadu let oslovují své zákazníky originální komunikací a humorem, který není pro každého. Jeho ředitel Honza Trval bude na přednášce mluvit o tom, jak se dá kontroverze využít ve prospěch značky .

Jak tvořit úspěšný obsah díky datům

Které metriky na sociálních sítích stojí za to sledovat a jak s nimi naložit dále v rámci obsahové strategie? To vám objasní Petra Pokorná a Lukáš Bartošek z Business Factory.

stojí za to sledovat a jak s nimi naložit dále v rámci obsahové strategie? To vám objasní Petra Pokorná a Lukáš Bartošek z Business Factory. Jak se lépe orientovat v datech o chování publika, jeho preferencích? Vojtěch Matoušek z Carl Data Company vás seznámí s datovým asistentem Carlem, který pomáhá tvůrcům obsahu.

Autor: Internet Info

Nezmeškejte konferenční den plný obsahové inspirace na Content First 28. května v Hotelu Jalta Praha na Václavském náměstí. Program najdete na stránkách akce, stejně jako profily jejich řečníků a registrační formulář. Partnery akce jsou LCG New Media a Sherpas. Mediálními partnery pak Dobrý web, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.