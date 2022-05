Jak moc si za benzín v roce 2022 připlatíme?

Nákup vozu se dost prodražuje už hezkých pár měsíců. Těžké rány trhu s novými i s ojetými vozidly zasadil už covid. Zpřetrhané dodavatelské řetězce a limity výroby ve stylu just-in-time způsobily, že počty vyrobených vozů významně klesly napříč všemi třídami. Na nové auto se dnes čeká i více než rok. A o moc lepší není ani situace s ojetinami. Ty musí samozřejmě kupující vybírat z nabídky aktuálně prodávaných vozů, a nemusí tak čekat na jejich výrobu. Tím však výhody končí. Mladších ojetin je málo a to tlačí cenu všech ojetých aut nahoru. Dobře se má tedy ten, kdo si auto koupil ještě před covidem.

Pneumatiky, služby i pojištění

Ani takový člověk však není ušetřen. Ceny zvyšují myčky automobilů, dražší jsou pneumatiky i další díly a hodinovou sazbu zvyšují i provozovatelé autoservisů. Další kapitolou je pak pojištění auta. Je pravda, že toto odvětví zatím zdražování tak citelně nezasáhlo. Nakonec, tady se zdražuje postupně a pomalu už hezkých pár let. To však neznamená, že by v dnešní drahé době bylo na místě mávnout nad cenou pojištění rukou. Existuje-li někde cesta, jak ušetřit, měli bychom ji využít. Určitě se tak před sjednáním například nového povinného ručení vyplatí navštívit některý specializovaný web nabízející srovnání povinného ručení.

Jak je to s benzinem?

Kde nás motoristy ale tlačí bota nejvíce, to jsou návštěvy čerpacích stanic. Tady nám peněženky krvácí přece jen častěji a citelněji než v autoservisech a v pojišťovnách. Navíc jsme si dlouho lebedili v prostředí relativně levné nafty a levného benzinu. Za dob proticovidových opatření se prostě méně jezdilo a nižší poptávka po pohonných hmotách tlačila jejich cenu směrem dolů. A protože šlo o celosvětovou pandemii, klesala i cena ropy na světových trzích. Před dvěma lety dokonce atakovala 20 USD za barel. Tak levná tomto tisíciletí ještě nebyla. Od té doby setrvale roste. Opravdový skok směrem vzhůru však nastal až po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. 130 USD za barel sice není absolutním rekordem, ale nemá k němu daleko.

Co však rekordní bylo, to byl nárůst cen pohonných hmot přímo u čerpacích stanic. I na trzích s benzinem vznikla panika. Ta vedla k snad až neadekvátnímu růstu ceny. Někdo na tom dramaticky prodělal, jiný si přišel na své. Motoristé byli rozhodně mezi prvními jmenovanými. Vždyť cena nafty kulminovala na průměru těsně pod 50,– Kč za litr a cena benzinu o necelé tři koruny níže.

Cena benzinu ve zbytku roku

Od poloviny března se však naštěstí trend změnil. Ceny se poněkud uklidnily, i když na úroveň na začátku roku už neklesly. Dnes se benzin prodává v průměru za necelých 44,– Kč za litr. Nafta je přibližně o dvě koruny na litru dražší. Cena ropy postupně přes drobné peaky také klesá, a tak lze očekávat stabilizaci nebo pomalé snižování hodnot, které na nás-motoristy svítí na stojanech. Pád cen pohonných hmot na hodnoty z února 2016 nebo z května 2020 reálný určitě není. Tehdy se prodávaly hluboce pod 30,– Kč za litr. Pokles k cenám začínajícím trojkou však úplně nereálný není. Ropa i pohonné hmoty jsou ale strategickými artikly a poslední dva roky nás naučily, že predikovat jejich ceny je značně složitá věc. Do ceny benzinu se tak i nadále bude odrážet situace na Ukrajině, resp. protiruské sankce. Své si může říct i kartel OPEC. A drobné korekce pak mohou přijít i od státu. Nakonec právě vláda je tím, kdo zrušením povinnosti přimíchávat biosložku do paliva a zvýšenými kontrolami marží čerpacích stanic už do hry s cenou pohonných hmot vstoupil.