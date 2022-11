Jak na úskalí sociálních platforem a Google algoritmů

Stejně jako v posledních letech stoupla důležitost e-commerce, tak rostly mediální investice do digitálu, bez kterého již marketing ani nemůže existovat. Jak z digitálního marketingu vytěžit maximum pro vaši firmu? Ať už jde o vývoj uživatelsky přívětivého a zároveň byznysově a technicky funkčního webu, tvorbu obsahu, volbu efektivních kanálů online marketingu, úskalí sociálních platforem a Google algoritmů, trendy v e-commerce a změny v legislativě, na tradiční konferenci WebTop100 o digitálním marketingu si přijdete na své. Naši řečníci vám naservírují atraktivní mix cenného know-how i vlastních zkušeností. Sejdeme se s nimi 15. listopadu v Konferenčním centru City v Praze.

Ochutnávka z přednášek:

Konec umělých slev a podivných recenzí na e-shopech?

O evoluci českého ecommerce prostředí, která bude dirigována úpravou zákona o ochraně spotřebitele, bude mluvit UX expert Ondřej Ilinčev. Dozvíte se například, jaký dopad bude mít změna způsobu zobrazování informací o slevách. Podávající bude muset vedle informace o slevě udávat například také údaj o nejnižší ceně produktu, za kterou jej prodával v posledních třiceti dnech.

Zapamatovatelnost webu s důrazem na brand a použitelnost

Jak vytvořit uživatelsky přívětivý, přehledný a funkční web? Jak propojit vizuální identitu společnosti a zároveň splnit vysoké technické nároky na rychlost, dohledatelnost a použitelnost stránek? Praktická přednáška Romana Kučery z Lesensky.cz a Petra Přichystala z LOMAX & Co představí know-how a zkušenosti agentury z příprav webových stránek LOMAX.

Affiliate kampaně 4home rostou o 20 % ročně již 7 let, jak je to možné?

Affiliate kampaň bývá popelkou online marketingových mixů e-shopů. Ano, s nadsázkou můžeme affil nazvat „doplňkem stravy pro výkon e-shopu“. Ale pokud se k němu přistupuje správně, férově, a aktivně, pak může přinést nejen dlouhodobě stabilní výkon, ale i neustálý růst bez jakýchkoliv investic do propagace. Navíc s minimálním rizikem a časovými nároky. Jak toho dosáhnout ukáže na příkladu affiliate kampaní e-shopu 4home Roman Dobiáš z Dognet.

Obsah + SEO = VSL

To, že obsah webu má lví podíl na tom, jaké bude mít daný web výsledky ve vyhledávačích, to už samozřejmě víme. Ve své přednášce se odborník na SEO Pavel Ungr zaměří na to, jak konkrétně byste měli ke tvorbě obsahu přistupovat. Proč už dnes obsah atraktivní pro lidi není zárukou úspěchu ve vyhledávačích?

Trendy ve videomarketingu

Síla online videa jakožto marketingového kanálu měsíc od měsíce roste. V rámci své přednášky se Andrea Hurychová z WeDigital zaměří na trendy v oblasti videomarketingu s přesahem do influencingu a na to, jak se vyvíjí intenzita spolupráce mezi jednotlivými videoformáty a social platformami.

Soumrak textů aneb Když umím česky, umím i psát, ne?

Žádný rodilý mluvčí (ani v češtině) není automaticky copywriter. Textař zase nemusí rozumět rozdílu mezi produktovým copy a contentem. No a content writer ještě zdaleka není novinář. Proč má smysl zadávat práci odborníkům, když jsou to všechno jenom písmenka a do klávesnice umíme bušit všichni? To je téma Michala Schindlera, Head of Content z Creative Dock.

A to rozhodně není všechno, celý program najdete na stránkách akce, kde se můžete i zaregistrovat. A pokud vás kromě zajímavých přednášek lákají také networking s profesionály z různých oborů a vzájemné sdílení know-how, konference WebTop100 je ideálním místem. Přijďte 15. listopadu do Konferenčním centru City v Praze a zažijte den plný inspirace pro digitální marketing vaší firmy. Budete i u vyhlášení a představení nejinspirativnějších digitálních projektů soutěže WebTop100.

