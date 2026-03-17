Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak posílit značku v době AI a klesající pozornosti lidí?

Jak posílit značku v době AI a klesající pozornosti lidí?

Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek
Jak budovat značku, která nezanikne v šumu, nepodlehne rutině a obstojí i v éře AI a algoritmů? Konference BRANDstorming vám přinese konkrétní inspiraci pro marketing, komunikaci i práci se značkou.
Dnes
pr článek

Sdílet

Silná značka dnes nestojí jen na viditelnosti, ale hlavně na důvěře, autenticitě a schopnosti obstát v rychle se měnícím prostředí. Právě na to se zaměří konference BRANDstorming 2026.

Řečníci ukážou, jak si udržet autenticitu značky, kde je hranice mezi užitečnou AI a zkratkou, která komunikaci spíš oslabuje, i jak oslovit generace Z a Alfa, které mění způsob vnímání značek i nakupování. Přiblíží, jak projít rebrandingem tak, aby si značka udržela důvěru zákazníků i zaměstnanců, a jak si značku chránit z právního pohledu.

Součástí akce je i praktický workshop pro všechny, kdo cítíte, že vaše komunikace přestává fungovat. Pavel Cahlík se během něj zaměří na chvíle, kdy značku neoslabuje konkurence, ale vlastní únava a opakování, a poradí, jak z toho ven.

Pro inspiraci, jak dělat marketing moderně, ale ne zaměnitelně, můžete dorazit již 9. dubna do hotelu Jalta v Praze. Sejdete se zde s řadou odborníků na značky, komunikaci i kampaně, zástupci úspěšných značek i agentur.

Výběr z programu:

Autenticita jako konkurenční výhoda

Jaroslav Malina a Klára Chalupecká z Publicis Groupe ukážou, jak propsat důvěryhodnost značky do komunikace. Pro menší firmy je to důležité hlavně tam, kde značku nepodrží velký mediální rozpočet, ale její uvěřitelnost a konzistence.

Rok příprav: to nejdůležitější ze zákulisí rebrandingu

Jan Vančura z Allwyn Česko ukáže, že rebranding nezačíná novým logem, ale dlouho předtím uvnitř firmy. Na příběhu proměny značky Sazka na Allwyn přiblíží, jak se přenáší důvěra z jedné značky na druhou a proč je potřeba připravit nejen zákazníky, ale i zaměstnance a celý ekosystém značky.

Chuť jako nejsilnější marketingový nástroj

Veronika Zahradníková z Živiny předvede, že ve food segmentu o důvěře, zapamatovatelnosti i loajalitě zákazníků většinou rozhoduje víc chuť než samotná kampaň.

Generace Z a Alfa: zákazníci, kteří mění pravidla

Tým z FTV Prima ukáže, jak oslovit generace Z a Alfa. Pro podnikatele je to připomínka, že nestačí rozumět jen dnešnímu zákazníkovi, ale i tomu budoucímu.

Právní fuck-upy při ochraně značky

Advokátka Petra Dolejšová upozorní na chyby, které mohou skončit poškozením reputace nebo vynuceným rebrandingem. Pro podnikatele je to přednáška, která může ušetřit peníze i zbytečné problémy.

AI v marketingu bez naivity

Martin Svetlík z Ogilvy a Josef Martinkovič z WPP Media ukážou, kde může AI značce opravdu pomoci a kde naopak přináší riziko nekvalitních výstupů nebo ztráty kontroly nad komunikací. Pro menší firmy je to praktický pohled bez zbytečného přeceňování AI.

Kdy optimalizace zabíjí nápad

Tomáš Pohl z Justmighty rozebere, proč optimalizovaný marketing často nikoho nezajímá. Téma zaujme hlavně podnikatele, kteří už cítí, že jejich komunikace začíná být zaměnitelná.

Jak známá tvář pomáhá budovat brand

Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová z Notina ukážou, jak silná partnerství a konzistentní kreativa pomáhají značce i byznysu. Inspirativní bude hlavně to, jak přemýšlet o důvěryhodnosti značky skrze lidi, kteří ji reprezentují.

Pokud řešíte, jak dělat značku chytřeji, důvěryhodněji a s menším rizikem zbytečných přešlapů, BRANDstorming 2026 stojí za pozornost. Dorazte 9. dubna do hotelu Jalta v Praze.

Programpřehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.

Partnery konference jsou SWEET TV GROUP CZ a Vysoká škola kreativní komunikace.Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).