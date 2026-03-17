Jak posílit značku v době AI a klesající pozornosti lidí?

Silná značka dnes nestojí jen na viditelnosti, ale hlavně na důvěře, autenticitě a schopnosti obstát v rychle se měnícím prostředí. Právě na to se zaměří konference BRANDstorming 2026.
Řečníci ukážou, jak si udržet autenticitu značky, kde je hranice mezi užitečnou AI a zkratkou, která komunikaci spíš oslabuje, i jak oslovit generace Z a Alfa, které mění způsob vnímání značek i nakupování. Přiblíží, jak projít rebrandingem tak, aby si značka udržela důvěru zákazníků i zaměstnanců, a jak si značku chránit z právního pohledu.
Součástí akce je i praktický workshop pro všechny, kdo cítíte, že vaše komunikace přestává fungovat. Pavel Cahlík se během něj zaměří na chvíle, kdy značku neoslabuje konkurence, ale vlastní únava a opakování, a poradí, jak z toho ven.
Pro inspiraci, jak dělat marketing moderně, ale ne zaměnitelně, můžete dorazit již 9. dubna do hotelu Jalta v Praze. Sejdete se zde s řadou odborníků na značky, komunikaci i kampaně, zástupci úspěšných značek i agentur.
Výběr z programu:
Autenticita jako konkurenční výhoda
Jaroslav Malina a Klára Chalupecká z Publicis Groupe ukážou, jak propsat důvěryhodnost značky do komunikace. Pro menší firmy je to důležité hlavně tam, kde značku nepodrží velký mediální rozpočet, ale její uvěřitelnost a konzistence.
Rok příprav: to nejdůležitější ze zákulisí rebrandingu
Jan Vančura z Allwyn Česko ukáže, že rebranding nezačíná novým logem, ale dlouho předtím uvnitř firmy. Na příběhu proměny značky Sazka na Allwyn přiblíží, jak se přenáší důvěra z jedné značky na druhou a proč je potřeba připravit nejen zákazníky, ale i zaměstnance a celý ekosystém značky.
Chuť jako nejsilnější marketingový nástroj
Veronika Zahradníková z Živiny předvede, že ve food segmentu o důvěře, zapamatovatelnosti i loajalitě zákazníků většinou rozhoduje víc chuť než samotná kampaň.
Generace Z a Alfa: zákazníci, kteří mění pravidla
Tým z FTV Prima ukáže, jak oslovit generace Z a Alfa. Pro podnikatele je to připomínka, že nestačí rozumět jen dnešnímu zákazníkovi, ale i tomu budoucímu.
Právní fuck-upy při ochraně značky
Advokátka Petra Dolejšová upozorní na chyby, které mohou skončit poškozením reputace nebo vynuceným rebrandingem. Pro podnikatele je to přednáška, která může ušetřit peníze i zbytečné problémy.
AI v marketingu bez naivity
Martin Svetlík z Ogilvy a Josef Martinkovič z WPP Media ukážou, kde může AI značce opravdu pomoci a kde naopak přináší riziko nekvalitních výstupů nebo ztráty kontroly nad komunikací. Pro menší firmy je to praktický pohled bez zbytečného přeceňování AI.
Kdy optimalizace zabíjí nápad
Tomáš Pohl z Justmighty rozebere, proč optimalizovaný marketing často nikoho nezajímá. Téma zaujme hlavně podnikatele, kteří už cítí, že jejich komunikace začíná být zaměnitelná.
Jak známá tvář pomáhá budovat brand
Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová z Notina ukážou, jak silná partnerství a konzistentní kreativa pomáhají značce i byznysu. Inspirativní bude hlavně to, jak přemýšlet o důvěryhodnosti značky skrze lidi, kteří ji reprezentují.
Pokud řešíte, jak dělat značku chytřeji, důvěryhodněji a s menším rizikem zbytečných přešlapů, BRANDstorming 2026 stojí za pozornost. Dorazte 9. dubna do hotelu Jalta v Praze.
Program i přehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnery konference jsou SWEET TV GROUP CZ a Vysoká škola kreativní komunikace.Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.