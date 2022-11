Jak prezentovat svou firmu? Vsaďte na kvalitní texty

Na listopadovém setkání MARKETING MEETING se společně podíváme na to, jak zapojit do firemního psaní kreativitu a jak správně využít základní znalosti psychologie a zároveň mít vše v pořádku i po právní stránce. Podívejte se, co konkrétního program nabízí.MARKETING MEETING Jak se stát úspěšným copywriteremproběhne online ve čtvrtek 10. listopadu. Vstupenky jsou k dispozici zde.

Úlovky ze zlodějského pytle: Aneb inspiraci hledejte všude (Lucie Hrdinová, H1.cz)

Lucie Hrdinová z online marketingové agentury H1.cz prozradí, kde všude se dá najít inspirace. Podělí se o svou sbírku úlovků ze světa reklamy a ukáže na nich, jak svoje psaní posunout dál, i chyby, kterým se raději vyhnout.

Nejrozšířenější mýty českého webového copywritingu (Pavel Šenkapoun, LOGOS AGENCY)

V přednášce Pavla Šenkapouna z obsahově-kreativní agentury LOGOS AGENCY se podíváme na ty nejnotoričtěji opakované mýty českého copywritingu. Ukážeme si jejich racionální jádro a zároveň si řekneme, proč jsou nesmyslem.

Ferda Copywriter: Tohle všechno si musím ohlídat, když píšu web (Bára Hlavicová, Komuniké)

Bára Hlavicová je webovou copywriterkou na plný úvazek. Píše texty pro velké i malé firmy. Účastníkům ukáže, co všechno jako copywriterka řeší při tvorbě webu a co by dobrý copywriter měl ovládat. Podíváme se na ideální postup u velkých zakázek, ale i na hořkou realitu menších webů.

7 tipů, jak se stát dobrým (aka úspěšným) copywriterem (Radka Legerská, Linked Akademie)

Seberozvoji a tomu, jak se zdokonalovat ve psaní texů, se bude věnovat Radka Legerská, která se obsahovému marketingu věnuje již patnáct let. Podělí se o vlastní cenné zkušenosti – jak fungovat při psaní na volné noze a jak si udržet vysokou úroveň psaného projevu.

„Víc než jen“ reklamní texty aneb Jak se vyhnout klišé (Tomáš Novotný, VMLY&R)

Světové i domácí reklamní kampaně založené na silné myšlence a prvotřídní textařině nám budou sloužit jako inspirace v příspěvku Tomáše Novotného z kreativní komunikační agentury VMLY&R. Na jednotlivých ukázkách si představíme nejen konkrétní přístupy, tipy a triky, jak napsat skvělý headline, ale hlavně se podíváme na to, jak může vypadat dobrý ideamaking z pohledu copywritera.

Právní KPZ pro copywritera (Petra Dolejšová, Na volné noze)

Jaký je rozdíl mezi slibováním modrého z nebe a klamáním? Jaké produkty jsou pro copíky z hlediska práva noční můrou (a často o tom ani netuší)? Jak je to s překlady cizích článků do češtiny? Kde jsou hranice mezi inspirací a vykradením? Můžete použít citáty známých osobností? A jaké novinky nám letos přineslo právo pro recenze a slevy? Všechny otázky zodpoví advokátka Petra Dolejšová, která se právní stránce marketingu profesně věnuje.

Pozvedněte s námi své (nejen) reklamní texty. Na webu MARKETING MEETING najdete všechny důležité podrobnosti, včetně vstupenek. Akce proběhne online 10. září od 10:00 do 14:00. V ceně vstupného je také videozáznam, který vám zašleme.

Dárek pro vás: k vaší k registraci dostanete kredit 1 500 Kč na vzdělávání v digitálním marketingu od našeho partnera Dobrý web.

MARKETING MEETING – Jak se stát úspěšným copywriterem

Kdy: 10. listopadu 2022 od 10:00

Kde: Kdekoliv, kde máte internetové připojení

Pojďte si s námi hrát a psát.