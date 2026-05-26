Jak proměnit firemní newslettery v motor růstu? Vsaďte na e-mailing, který vrací zákazníky zpět

Newsletter dnes posílá kdekdo. Jenže mezi obyčejnou rozesílkou a e-mailingem, který dokáže podporovat opakované nákupy a vysvětlit hodnotu nabídky tomu správnému zákazníkovi, je velký rozdíl. Mnoho firem přitom už má to nejcennější: kontakty na lidi, kteří je znají, nakoupili u nich nebo o jejich služby projevili zájem. A to je to nejlepší východisko.
Otázka tedy nezní, jestli newsletter posílat. Důležitější je, komu ho poslat a s jakým sdělením. Právě tomu se bude věnovat online konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery. Dozvíte se, jak stavět e-mailing strategicky, pracovat s daty o zákaznících, personalizací, CRM i AI nástroji a jak z firemních newsletterů udělat funkční nástroj pro prodej i dlouhodobou péči o zákazníky.
Připojit se můžete jednoduše online 4. června 2026 od 10:00. Pokud se vám tento čas nehodí, můžete se na program podívat i ze záznamu.
Máte kontakty. Ale pracujete s nimi?
Získat zákazníka stojí peníze. O to větší škoda je nechat databázi kontaktů ležet ladem nebo ji využívat jen k občasné hromadné rozesílce. Newsletter může být pro podnikatele jeden z nejdostupnějších způsobů, jak se zákazníkům pravidelně připomínat a vracet je zpět k nákupu.
Neposílejte všem totéž
Nový zákazník, pravidelný klient a člověk, který se dlouho neozval, nepotřebují stejný e-mail. Program akce se proto zaměří na segmentaci a personalizaci kampaní, tedy na to, jak posílat relevantní sdělení správným lidem ve správný čas.
Sleva není jediný argument
Malé firmy a e-shopy často nemohou vyhrávat cenovou válku. Potřebují zákazníkům jasně ukázat, v čem je jejich nabídka užitečná. Budeme se věnovat tomu, jak převést výhodu produktu nebo služby do konkrétní úspory a srozumitelného přínosu pro klienta.
AI ano, ale s pravidly
Umělá inteligence může e-mailing posunout k větší personalizaci a efektivitě. Zároveň ale přináší otázky odpovědnosti, reputace a bezpečného nastavení procesů. Proto se konference bude věnovat také AI governance.
CRM má vydělávat, nejen ukládat data
CRM nemusí být jen databáze kontaktů. Pokud se s ním pracuje dobře, může pomoci s opakovanými nákupy, návratem zákazníků i měřením přínosu kampaní. Právě návratnost a proměna CRM ve skutečný zdroj tržeb budou dalším tématem programu.
Pro koho akce je
Akce bude užitečná pro každého, kdo chce posílat newslettery promyšleněji, lépe pracovat s kontakty a přestat spoléhat jen na slevy nebo jednorázové kampaně. Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info