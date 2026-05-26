Podnikatel.cz  »  Články

Jak proměnit firemní newslettery v motor růstu? Vsaďte na e-mailing, který vrací zákazníky zpět

Internet Info
Autor: Internet Info
Jak převést zdánlivě abstraktní výhody do srozumitelných úspor, které klienta přesvědčí? Vytěžte s námi z firemní databáze víc než jen pár náhodných prokliků a objevte řešení nejčastějších e-mailingových chyb.
Dnes
pr článek

Sdílet

Newsletter dnes posílá kdekdo. Jenže mezi obyčejnou rozesílkou a e-mailingem, který dokáže podporovat opakované nákupy a vysvětlit hodnotu nabídky tomu správnému zákazníkovi, je velký rozdíl. Mnoho firem přitom už má to nejcennější: kontakty na lidi, kteří je znají, nakoupili u nich nebo o jejich služby projevili zájem. A to je to nejlepší východisko.

Otázka tedy nezní, jestli newsletter posílat. Důležitější je, komu ho poslat a s jakým sdělením. Právě tomu se bude věnovat online konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery. Dozvíte se, jak stavět e-mailing strategicky, pracovat s daty o zákaznících, personalizací, CRM i AI nástroji a jak z firemních newsletterů udělat funkční nástroj pro prodej i dlouhodobou péči o zákazníky.

Připojit se můžete jednoduše online 4. června 2026 od 10:00. Pokud se vám tento čas nehodí, můžete se na program podívat i ze záznamu.

Máte kontakty. Ale pracujete s nimi?

Získat zákazníka stojí peníze. O to větší škoda je nechat databázi kontaktů ležet ladem nebo ji využívat jen k občasné hromadné rozesílce. Newsletter může být pro podnikatele jeden z nejdostupnějších způsobů, jak se zákazníkům pravidelně připomínat a vracet je zpět k nákupu.

Neposílejte všem totéž

Nový zákazník, pravidelný klient a člověk, který se dlouho neozval, nepotřebují stejný e-mail. Program akce se proto zaměří na segmentaci a personalizaci kampaní, tedy na to, jak posílat relevantní sdělení správným lidem ve správný čas.

Sleva není jediný argument

Malé firmy a e-shopy často nemohou vyhrávat cenovou válku. Potřebují zákazníkům jasně ukázat, v čem je jejich nabídka užitečná. Budeme se věnovat tomu, jak převést výhodu produktu nebo služby do konkrétní úspory a srozumitelného přínosu pro klienta.

AI ano, ale s pravidly

Umělá inteligence může e-mailing posunout k větší personalizaci a efektivitě. Zároveň ale přináší otázky odpovědnosti, reputace a bezpečného nastavení procesů. Proto se konference bude věnovat také AI governance.

CRM má vydělávat, nejen ukládat data

CRM nemusí být jen databáze kontaktů. Pokud se s ním pracuje dobře, může pomoci s opakovanými nákupy, návratem zákazníků i měřením přínosu kampaní. Právě návratnost a proměna CRM ve skutečný zdroj tržeb budou dalším tématem programu.

MM

Autor: Internet Info

Pro koho akce je

Akce bude užitečná pro každého, kdo chce posílat newslettery promyšleněji, lépe pracovat s kontakty a přestat spoléhat jen na slevy nebo jednorázové kampaně. Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.

Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

Dále u nás najdete

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Český startup skládá dokonalého avatara

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Proč se AI v Česku nedaří?

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).