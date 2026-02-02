Jak propojit e-shop, banku a reporting do jednoho funkčního celku

Zeptali jsem se konzultanta ABRA Flexi Petra Pecha, jak se dá propojit e-shop, banka a reporting do jednoho živého ekosystému. Výsledek? Méně ruční práce, menší chybovost a víc času na to, co firmě skutečně vydělává.
E-shop: když se objednávky fakturují samy
Typický scénář: zákazník objedná zboží, vy vytvoříte fakturu, aktualizujete sklad a informujete zákazníka o odeslání. Vše ručně.
V ABRA Flexi se tyto kroky dějí automaticky s respektem k vašemu schvalovacímu workflow. Objednávka z e-shopu se přes API přenese do systému, vytvoří se výdejka a faktura, která se rovnou odešle e-mailem. Sklad se synchronizuje v reálném čase a zákazník má okamžitě přehled o dostupnosti i stavu objednávky.
Díky propojení s platformami jako Shoptet, Shopify nebo WooCommerce funguje celý proces bez zásahu člověka. A protože ABRA Flexi má otevřené API, lze ho přizpůsobit na míru téměř jakémukoli byznysu.
Banka: platby bez ruční práce
Pokud ještě ručně stahujete výpisy z banky nebo nahráváte příkazy k úhradě, je nejvyšší čas to změnit.
ABRA Flexi zvládne obojí samo – výpisy si stáhne v nastavených intervalech a platby spáruje podle částky a variabilního symbolu.
Nově vzniklé příkazy k úhradě odešle přímo do banky s využitím integračních můstků Finbricks nebo Dativery, a to i z prostředí systému, bez přihlašování do internetového bankovnictví.
Výsledkem je čisté účetnictví, žádné chyby a přehled o tom, co bylo zaplaceno, co čeká na úhradu a jaká je aktuální hotovostní pozice.
Reporting: data, která mluví
Manažerské rozhodování založené na pocitu? To už nefunguje. Moderní firmy potřebují pracovat s daty v reálném čase – a právě to ABRA Flexi umí.
Díky vestavěným přehledům nebo napojením na Power BI, Looker Studio, Tableau či Rekap máte okamžitý přehled o výnosech, nákladech, cash flow nebo obrátkovosti zásob. Data se navíc dají automaticky konsolidovat z více zdrojů a posílat e-mailem ve formě pravidelných týdenních reportů. Všechno bez Excelu, exportů a zdlouhavých přepočtů.
Jak na to – tři cesty k automatizaci
- Umím programovat: využiju otevřené API a vytvořím vlastní propojení.
- Chci rychlé řešení bez kódu: použiju low-code platformy jako Make nebo Zapier.
- Chci hotové řešení: sáhnu po integrátorech, například Dativery nebo Limetis, kteří připraví propojení na klíč.
Ať už zvolíte kteroukoliv cestu, ABRA Flexi vám otevře dveře do světa plné automatizace, kde data proudí mezi systémy sama a vy se můžete soustředit na růst firmy.
Automatizace není o robotech ani složité technologii. Je o tom, že systém dělá rutinní práci za vás. Jak říká Petr Pech: „Co lze dělat automaticky, dělejte automaticky.“