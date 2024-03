Jak růst se svou značkou v digitální době 21. století?

Jak se značky chopily nových příležitostí s nástupem AI a jak se jim vyplácí zařadit trendy jako gaming a e-sport do marketingu? Přijďte se inspirovat na jubilejní desátý ročník konference BRANDstorming, která se zaměří na klíčové aspekty budování značek v digitální éře 21. století. Ukáže, jak se svou značkou růst do dalších kategorií a trhů, jak úspěšně rebrandovat, abyste uspěli na lokálních trzích. Získáte spoustu praktických tipů pro branding, vyprávění příběhů, pochopení svých zákazníků a chybět nebude ani právní okénko. A pokud teprve začínáte, konference vám nabídne ucelený pohled na to, jak vybudovat silnou značku, která se stane první volbou vašich zákazníků.

S marketingovým konzultantem Milanem Formánkem si během hodinového workshopu vyzkoušíte pár rychlých cvičení, jak vylepšit definici svého brandu, jak pracovat s kódy značky nebo emocemi v komunikaci. A také znovu nastartujete tělo i mysl s Denisou Hrdinovou ze společnosti Fpohybu.

Spojte se 4. dubna v pražském Hotelu Jalta se zástupci úspěšných značek a agentur, stratégy i kreativci. Nechte se inspirovat, rozšiřte své obzory a posuňte svou značku na novou úroveň.

5 důvodů proč nezmeškat BRANDstorming

1. Jak vybudovat skvělý brand

Dozvíte se, jak vybudovat skvělý brand, a to od zkušených marketingových odborníků jako jsou Miloš Formánek (dříve Red Bull, Zaraguza), Michal Pastier,autorpopulárníŽluté knihy budování značky, Josef Řezníček ze Včeliště či Tomáš Preněk zPublicis Groupe.

2. Značky a inovace

Získáte praktické tipy, jak zařadit inovativní formáty a nové technologie do vašich marketingových aktivit. Těšit se můžete na využití AI pro storytelling či zapojení gamingu od zástupců značek Česká Spořitelna a STOCK Plzeň.

3. Příběhy značek, které inspirují

Jak budovat 320 let starou značku v 21. století, na co vše myslet při globálním rebrandingu nebo jak úspěšně uvést na trh novou značku prostřednictvím sociálních sítí a influencer marketingu. To se dozvíte v příbězích značek Grandhotel Pupp, vydavatele deskových her CGE nebo ROKU ginu.

4. Jak růst díky sociálním sítím a influencerům

Jaká může být role TikToku při budování znalosti značky se dozvíte na případovce Škoda TikToq. Na případovce GINu roku si ukážeme, jak lze díky sociálním sítím a influencerům uvést na trh značku a zvýšit tržby o 372 %. Dále se zaměříme na to, jak obeznámit s vaší značkou různé cílové skupiny prostřednictvím autentického influencer marketingu.

5. Výzkum a právo v marketingu aneb KPZ všestranného markeťáka

K čemu se vám může hodit výzkum předpovídající spotřebitelské chování, který kombinuje průlomové poznatky z psychologie, neurovědy a výzkumů podvědomí? Zajímá vás, jak zatočit s doménovými parazity? Ani tato témata v programu nebudou chybět a těšit se můžete ještě na několik dalších překvapení.

Vstupte s námi do světa brandingu, inovací značek a storytellingu a ponořte se do příběhů úspěšných značek, které si podmanily český trh i daleko za jeho hranicemi. Přihlásit se na konferenci BRANDstorming můžete na stránkách akce, kde najdete i anotace přednášek a medailonky řečníků.