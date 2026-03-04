Jak rychlost a redesign ovlivní výkon vašich webů a konverze

Pro úspěch každého podnikání je klíčové mít web, který nejen dobře vypadá, ale také přináší konkrétní obchodní výsledky. Na konferenci UX Day 2026 se zaměříme na praktické nástroje a osvědčené postupy, jak pomocí redesignu a optimalizace webu zvýšit návštěvnost a konverze. Pokud hledáte způsoby, jak zlepšit uživatelský zážitek a zefektivnit vaše online procesy, tato konference je přesně pro vás.
Témata a anotace:
Strategický redesign webu s výsledky
Pavel Weber (BlueGhost.cz) představí případovou studii redesignu webu Kocián Šolc Balaštík, který přinesl dvojnásobnou návštěvnost, kvalitnější přihlášky talentů a silnější vnímání značky mezi klienty i uchazeči. Zazní, co bylo pro výsledek klíčové a co naopak nefungovalo.
Rychlost webu rozhoduje o konverzích
Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, proč rychlost není jen technika, ale součást UX, která rozhoduje o důvěře, dokončení nákupu i spokojenosti. Ukáže, jak tenhle „pocit“ měřit, kde se lidé na reálných webech nejčastěji zasekávají a co má smysl zlepšovat.
Syntetické persony pro průběžné ověřování
Jak využít syntetické persony k průběžnému ověřování nápadů během vývoje a kdy to dává smysl, je téma pro Kamilu Zahradníčkovou (Lakmoos AI). Dozvíte se, jak je kombinovat s výzkumem s reálnými uživateli, a na jaké limity si dát pozor.
FotoŠkoda.cz: e-shop jako ekosystém
Jak proměnit tradiční e-shop ve 360° portál, který propojí prodej, bazar, půjčovnu i další služby v jednom prostředí. Na případové studii FotoŠkoda.cz ukáže Luděk Vorel (PragueBest), jak vypadá metodický redesign krok po kroku.
Black Hawk: kreativita s globálním dopadem
Roman Mučica (New Logic Studio) představí, jak prodat specifický produkt správnému publiku – a co to znamená pro značku, web i způsob prezentace. Uvidíte propojení kreativního konceptu s technickým řešením a interaktivní vizualizací pro globální trhy.
Branding e-shopu jako základ UX
Silný branding neurčuje jen vzhled – ovlivňuje rozhodnutí v návrhu e-shopu a drží konzistenci v čase. David Dvořáček (Creepy studio) na case study Olaola ukáže, jak vize značky řídí UX a promítá se do dlouhodobého růstu.
Nečeká vás teorie, ale způsob, jak dělat změny na webu s jistotou. Připojte se k nám 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy a zjistěte, jak zjednodušit procesy a přinést konkrétní byznysové výsledky.
Kompletní program konference UX Day najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.Hlavním partnerem je SiteOne, dalším partnerem je BlueGhost.cz.Odborným garantem konference je Sherpas, produktovým partnerem EasyEvent a mediálním partnerem Lupa.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info. Konference probíhá pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.