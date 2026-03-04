Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak rychlost a redesign ovlivní výkon vašich webů a konverze

Jak rychlost a redesign ovlivní výkon vašich webů a konverze

Optimalizace výkonu a redesign webu mohou přímo zvýšit návštěvnost, konverze a přitáhnout zákazníky. Nabízíme vám praktické tipy a případové studie, jak dosáhnout lepších výsledků u vašich digitálních projektů.
Pro úspěch každého podnikání je klíčové mít web, který nejen dobře vypadá, ale také přináší konkrétní obchodní výsledky. Na konferenci UX Day 2026 se zaměříme na praktické nástroje a osvědčené postupy, jak pomocí redesignu a optimalizace webu zvýšit návštěvnost a konverze. Pokud hledáte způsoby, jak zlepšit uživatelský zážitek a zefektivnit vaše online procesy, tato konference je přesně pro vás.

Témata a anotace:

Strategický redesign webu s výsledky

Pavel Weber (BlueGhost.cz) představí případovou studii redesignu webu Kocián Šolc Balaštík, který přinesl dvojnásobnou návštěvnost, kvalitnější přihlášky talentů a silnější vnímání značky mezi klienty i uchazeči. Zazní, co bylo pro výsledek klíčové a co naopak nefungovalo.

Rychlost webu rozhoduje o konverzích

Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, proč rychlost není jen technika, ale součást UX, která rozhoduje o důvěře, dokončení nákupu i spokojenosti. Ukáže, jak tenhle „pocit“ měřit, kde se lidé na reálných webech nejčastěji zasekávají a co má smysl zlepšovat.

Syntetické persony pro průběžné ověřování

Jak využít syntetické persony k průběžnému ověřování nápadů během vývoje a kdy to dává smysl, je téma pro Kamilu Zahradníčkovou (Lakmoos AI). Dozvíte se, jak je kombinovat s výzkumem s reálnými uživateli, a na jaké limity si dát pozor.

FotoŠkoda.cz: e-shop jako ekosystém

Jak proměnit tradiční e-shop ve 360° portál, který propojí prodej, bazar, půjčovnu i další služby v jednom prostředí. Na případové studii FotoŠkoda.cz ukáže Luděk Vorel (PragueBest), jak vypadá metodický redesign krok po kroku.

Black Hawk: kreativita s globálním dopadem

Roman Mučica (New Logic Studio) představí, jak prodat specifický produkt správnému publiku – a co to znamená pro značku, web i způsob prezentace. Uvidíte propojení kreativního konceptu s technickým řešením a interaktivní vizualizací pro globální trhy.

Branding e-shopu jako základ UX

Silný branding neurčuje jen vzhled – ovlivňuje rozhodnutí v návrhu e-shopu a drží konzistenci v čase. David Dvořáček (Creepy studio) na case study Olaola ukáže, jak vize značky řídí UX a promítá se do dlouhodobého růstu.

Nečeká vás teorie, ale způsob, jak dělat změny na webu s jistotou. Připojte se k nám 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy a zjistěte, jak zjednodušit procesy a přinést konkrétní byznysové výsledky.

Kompletní program konference UX Day najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.

