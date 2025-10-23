Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak se jako e-shop udržet na očích, když vyhledávání ovládla AI?

Jak se jako e-shop udržet na očích, když vyhledávání ovládla AI?

Autor: Internet Info
AI mění, jak zákazníci hledají produkty a služby. Online konference AI Visibility ukáže, jak se přizpůsobit novým algoritmům a zůstat vidět ve vyhledávačích i v době umělé inteligence.
Umělá inteligence převzala část práce, kterou dřív dělaly vyhledávače. Už neukazuje seznam odkazů, ale rovnou dává odpovědi – a často doporučuje i konkrétní produkt. Co to znamená pro e-shopy, freelancery nebo firmy, které spoléhají na online viditelnost?

Online konferenceAI Visibility nabídne praktické návody, jak se v novém prostředí neztratit. Dozvíte se, jak optimalizovat web, produkty, data i kampaně pro nové algoritmy tak, aby vás „viděla“ i umělá inteligence.

O své zkušenosti se podělí přední odborníci z české i mezinárodní praxe 11. prosince online, připojíte se pohodlně z vašeho domova nebo kanceláře.

Jaká témata jsme připravili?

Hra o vyhledávání: Nová pravidla, noví vítězové a nové oběti

Kdyby měl někdo napsat manuál „Jak přežít SEO apokalypsu“, byl by to Pavel Ungr. Prozradí, jak se mění vyhledávání pod vlivem umělé inteligence, proč nestačí držet se starých postupů a co udělat, aby se váš e-shop objevil tam, kde ho AI opravdu uvidí.

Slevomat v AI éře

AI přináší tlak na každou digitální firmu – a Slevomat není výjimkou. Jeho CEO Tomáš Braverman ukáže, proč může být pro moderní e-shopy skvělým spojencem, pokud se k AI přistoupí chytře. Představí konkrétní kroky, projekty a strategii, díky nimž se Slevomat aktivně přizpůsobuje novým podmínkám digitálního trhu

Budoucnost vyhledávání na Googlu optikou AI inovací

Vyhledávání na Googlu se zásadně proměňuje. Lidé dnes zadávají delší, přirozenější dotazy, často hlasem nebo přes fotoaparát. Pavel JašekGoogle Czech Republic poradí, jak přizpůsobit obsahovou i reklamní strategii, aby zůstala relevantní v prostředí, kde AI hraje hlavní roli.

AI Overviews: Česká data, jak je měřit a jak se do nich dostat?

AI Overviews už dorazily i do českého vyhledávání – a mění pořadí hráčů. Tomáš Novák z Marketing Mineru ukáže, kdo se v AI boxech objevuje, které obory ovlivňují nejvíc a jak zjistit, zda AI zmiňuje i váš e-shop. Přidá konkrétní rady, jak zvýšit šanci, že vás AI „uvidí“.

SEO končí. Vyhrává ten, koho cituje AI

Vyhledávání se přesouvá od seznamu odkazů k jediné odpovědi, kterou generuje AI. Gašpar NagyTechmates.io předvede, jak se stát její součástí – jak velké jazykové modely čtou a vyhodnocují obsah, jak formátovat stránky i články a proč je sémantický kontext důležitější než klíčová slova.

Co umějí přečíst AI boti?

AI boti jsou neskutečně hladoví, a kromě užitku pro někoho přinášejí nové problémy. Zátěž serverů, pomalejší front end, to vše platíte bez jasného přínosu. Se SEO specialistou Zdeňkem Dvořákem se podíváme na to, jak jejich provoz řídit, aniž byste si pokazili šance na viditelnost webu v odpovědích, které AI nabízí.

Nenechte si ujít setkání, které vám ukáže, jak zůstat vidět v době, kdy se svět vyhledávání úplně mění své podmínky.

Kompletní program online konference AI Visibility najdete na stránkách akce, kde se můžete i zaregistrovata to za výhodnou cenu 490 Kč. Akci pořádá TUESDAY Business Network, produkčně ji zajišťuje Internet Info.

