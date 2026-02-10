Jak si nastavit HR a komunikaci tak, aby firma držela směr

Když máte 10, 30 nebo 80 lidí, většinu „HR“ často drží majitel, provozní, office manažerka nebo jeden vedoucí navíc. A interní komunikace? Ta se děje mezi dveřmi, v chatu, na poradě – a někdy taky vůbec. Jenže i v malé firmě platí, že lidé odcházejí kvůli chaosu, ne kvůli tabulkám: nejasná očekávání, přetížení, tichá nedorozumění, hybrid bez pravidel, změny bez vysvětlení.
Právě proto se vyplatí dívat na HR a „interku“ jako na jednu disciplínu. Ne kvůli teorii, ale kvůli praxi: co říct, kdy to říct, jak to nastavit, aby firma fungovala bez zbytečného tření. A také kde vám může reálně pomoct automatizace a AI – a kde by naopak jen přidala další šum.
Letošní konference HR & InComms ®Evoluce 2026 nabídne témata, která jsou přenositelná i do menších společností. Nejde o to mít dokonalé procesy, ale mít jasná pravidla, srozumitelnou komunikaci a jednoduché návyky, které se dají udržet dlouhodobě.
Akce probíhá 19. března 2026 v hotelu Jalta v Praze a program běží ve dvou paralelních sálech (HR stage a In-Comms stage), takže si jednoduše vyberete témata podle toho, co teď ve firmě nejvíc řešíte. Do 31. ledna navíc pořídíte výhodně za včasný nákup.
Témata, na která se zaměříme:
- Jak mohou lídři formovat firemní kulturu – i menší firma prochází změnami (růst, nové zakázky, reorganizace, fúze s partnerem). Jak mluvit o změnách tak, aby lidé chápali „proč“ a drželi směr, ukáže Iva Welker (VML).
- HR marketing bez pozlátka (a bez velkého rozpočtu) – co můžete dělat hned teď, i když nemáte značku zaměstnavatele „na billboardech“, a také jak si zjednodušit nábor, co komunikovat, kde být vidět a jak působit uvěřitelně. Praktický pohled nabídne Jana Rebicerová (Effectix.com).
- Značka zaměstnavatele opřená o data, ne dojmy – i malá firma může zjistit, co je její skutečná výhoda pro kandidáty a proč jí lidé věří (nebo nevěří). Jak na tom postavit sdělení a náborové argumenty přinese Michaela Raková (52pages).
- Jak udělat hybridní pracovní mód opravdu funkční? – jednoduchá pravidla, očekávání a „společné momenty“, díky kterým hybrid nezabíjí spolupráci ani odpovědnost. Praktický rámec představí Beáta Holá (PeopleBoard).
- AI v recruitmentu: kde pomůže a kde spálí čas – konkrétní hranice a zkušenosti: co automatizovat, co si pohlídat a kde AI v praxi selhala. Sdílí Jan Řehák (ATLAS GROUP).
- Ambasadoring zaměstnanců na LinkedInu (česky a reálně) – jak zapojit lidi, aby firmě pomohli s dosahem a důvěryhodností, aniž by z toho byla povinnost nebo trapný korporátní obsah. Ukážou Jakub Křenek a Hana Křenková (Adison).
- Interní komunikace bez šumu – jak nastavit jednoduché komunikační kanály, aby se informace neztrácely a nevznikaly „tiché domněnky“, a to i v týmech se zahraničními kolegy. Přiblíží Ondřej Švrček (MUNIPOLIS).
- Srozumitelnost, která šetří energii – jak psát a říkat věci tak, aby se lidé nemuseli doptávat, nepřepínali do „obrany“ a komunikace je nevyčerpávala. Přinese Irena Zatloukaová (Diversight.ai).
- Firemní příběhy a obsah, které fungují i v malém – jak využít autentické příběhy a principy sociálních sítí tak, aby to nebylo umělé a aby se to dalo dělat průběžně (ne jednou za půl roku). Ukážou Tereza Palátová (StoryMatters.online) a Jan Kopecký (L’Oréal Česká republika).
- Interní komunikace jako návyk vedení, ne jako nástroj – proč to často není o nástrojích, newsletterech ani kampaních, ale o leadershipu a zapojení CEO. Téma otevře Nela Maťašeje (Dr. Digital).
Program konference, anotace a medailonky přednášejících najdete na stránkách konference, kde se můžete zaregistrovat.
