Jak tvořit obsah, který zaujme a prodává i v době informačního přehlcení?

Autor: Internet Info
Využitím AI v kreativním procesu, budováním důvěry pomocí silného příběh značky a emocemi se bude věnovat konference Content First.
Dnes
pr článek

Sdílet

AI dnes zvládá psát texty, vyrábět videa, navrhovat kampaně a chrlit sdělení ve velkém. O to větší roli ale hraje otázka, co si v době zrychlené produkce ještě udrží pozornost, obchodní smysl a důvěru publika. Právě tomu se bude věnovat letošní ročník konference Content First.

Řečníci přinesou nejen zkušenosti s možnostmi stále chytřejších AI nástrojů při zapojení lidské kreativity. Budou se zabývat také budováním komunit na sociálních sítích, práci na značkovém příběhu, firemním podcastům a obchodnímu dopadu komunikace jako takové.

Co byste neměli zmeškat je workshop na téma tvorby AI videa, a to naživo podle námětu diváků. Přímo při workshopu vznikne krátké video podle zadání publika. Interaktivní AI Video Show povede Ondřej Svoboda a ukáže, kam se dnes posunuly generativní nástroje v oblasti videa a s tím i možnosti, jak jeho tvorbu zrychlit, zjednodušit a zpřístupnit i menším týmům nebo jednotlivcům.

Připojit se k odborníkům na obsah můžete 21. května 2026 v pražském hotelu Jalta.

Dále se vrhneme na tato témata:

  • Příběh. Největší kapitál značky Silný příběh značky pomáhá budovat důvěru, odlišit se a vytvořit pevnější vztah se zákazníky. Uslyšíte, jak vzniká komunikace a obsah, která vydrží desetiletí, i proč být konzistentní.
  • Jak budovat komunitu na sociálních sítích Ukážeme si, jak z komunikace na sítích dostat víc než jen lajky a jak je proměnit v důvěru, doporučení a reálné objednávky.
  • Vaše firemní výstupy jako služba pro zákazníka Jak uchopit vaše blogy, magazíny, newslettery i interní komunikaci tak, aby se staly službou, která lidem pomáhá zorientovat se, rozhodnout se nebo pochopit svět kolem značky.
  • Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generičtí Podíváme se na to, jak AI využívat tak, aby práci usnadnila, ale nezabila originalitu, nápad ani charakter značky.
  • Jak s pomocí AI tvořit obsah, který má šmrnc Na reálných kampaních si ukážeme, co odděluje úspěch od průměru. Dozvíte se, jak využít AI jako kreativního parťáka a díky datům přinést ty správné emoce a zanechat stopu.
  • Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI?Jakou roli mohou hrát firemní podcasty? Ukážeme, jak si i v době automatizace udržet svou autenticitu a vztah k publiku.
  • Jak z virtuální postavy udělat tvář značky Program se dotkne i nových trendů, jako jsou AI avataři a toho, kde už mohou být užiteční v praxi a kde jsou zatím spíš experimentem.

Na konci se tak nabízí docela prostá otázka, co z AI výstupů opravdu pomáhá a co už je jen další digitální šum. Přijďte společně hledat odpovědi.

Programpřehled řečníků konference Content First najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.

Partnerem akce je společnost Emorfiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).