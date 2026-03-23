Jak tvořit obsah, který zaujme a prodává i v době informačního přehlcení?

AI dnes zvládá psát texty, vyrábět videa, navrhovat kampaně a chrlit sdělení ve velkém. O to větší roli ale hraje otázka, co si v době zrychlené produkce ještě udrží pozornost, obchodní smysl a důvěru publika. Právě tomu se bude věnovat letošní ročník konference Content First.
Řečníci přinesou nejen zkušenosti s možnostmi stále chytřejších AI nástrojů při zapojení lidské kreativity. Budou se zabývat také budováním komunit na sociálních sítích, práci na značkovém příběhu, firemním podcastům a obchodnímu dopadu komunikace jako takové.
Co byste neměli zmeškat je workshop na téma tvorby AI videa, a to naživo podle námětu diváků. Přímo při workshopu vznikne krátké video podle zadání publika. Interaktivní AI Video Show povede Ondřej Svoboda a ukáže, kam se dnes posunuly generativní nástroje v oblasti videa a s tím i možnosti, jak jeho tvorbu zrychlit, zjednodušit a zpřístupnit i menším týmům nebo jednotlivcům.
Připojit se k odborníkům na obsah můžete 21. května 2026 v pražském hotelu Jalta.
Dále se vrhneme na tato témata:
- Příběh. Největší kapitál značky Silný příběh značky pomáhá budovat důvěru, odlišit se a vytvořit pevnější vztah se zákazníky. Uslyšíte, jak vzniká komunikace a obsah, která vydrží desetiletí, i proč být konzistentní.
- Jak budovat komunitu na sociálních sítích Ukážeme si, jak z komunikace na sítích dostat víc než jen lajky a jak je proměnit v důvěru, doporučení a reálné objednávky.
- Vaše firemní výstupy jako služba pro zákazníka Jak uchopit vaše blogy, magazíny, newslettery i interní komunikaci tak, aby se staly službou, která lidem pomáhá zorientovat se, rozhodnout se nebo pochopit svět kolem značky.
- Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generičtí Podíváme se na to, jak AI využívat tak, aby práci usnadnila, ale nezabila originalitu, nápad ani charakter značky.
- Jak s pomocí AI tvořit obsah, který má šmrnc Na reálných kampaních si ukážeme, co odděluje úspěch od průměru. Dozvíte se, jak využít AI jako kreativního parťáka a díky datům přinést ty správné emoce a zanechat stopu.
- Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI?Jakou roli mohou hrát firemní podcasty? Ukážeme, jak si i v době automatizace udržet svou autenticitu a vztah k publiku.
- Jak z virtuální postavy udělat tvář značky Program se dotkne i nových trendů, jako jsou AI avataři a toho, kde už mohou být užiteční v praxi a kde jsou zatím spíš experimentem.
Na konci se tak nabízí docela prostá otázka, co z AI výstupů opravdu pomáhá a co už je jen další digitální šum. Přijďte společně hledat odpovědi.
