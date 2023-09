Jak ušetřit na energiích? Zkombinujte tepelné čerpadlo a fotovoltaiku.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu a poté ho převádí na vyšší teplotní hladinu, která lze použít k vytápění a ohřevu teplé vody. Vytápění tepelným čerpadlem funguje docela jednoduše.

Prvním úkolem zařízení je tedy příjem a přenos energie z prostředí – pokud se tak děje ze země, používá se roztok glykolu a v případě vzduchu – energie prostředí se přenáší přímo do okruhu pracovního média. Pomocí přijatého tepla se pracovní médium odpařuje ve výparníku. Následně páry pracovního média jdou do kompresoru poháněného elektřinou, kde se zvýší jejich teplota a poté je teplo předáno kondenzátoru, ze kterého je přiváděno do topného okruhu objektu. V důsledku tohoto procesu dochází ke kondenzaci par pracovního média (pod vysokým tlakem se stávají kapalnými) a nakonec – jeho tlak se sníží a cyklus se uzavře.

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla jsou velmi ekologická, protože využívají obnovitelné zdroje energie. Tepelná čerpadla přispívají k ochraně životního prostředí a snižují emise oxidu uhličitého.

Další výhodou je, že šetří energii, což se promítá do nižších účtů za vytápění. Díky tomu se investice do tepelného čerpadla může v krátké době vrátit. Investice do tepelného čerpadla je investicí na mnoho let. Tepelná čerpadla jsou velmi odolná a vyžadují minimální údržbu.

Fotovoltaika – co to je? Jak to funguje?

Fotovoltaika je způsob, jak přeměnit energii ze slunce na elektřinu. Postup je velmi jednoduchý. Fotovoltaické panely přeměňují sluneční záření na stejnosměrný proud a ten pak střídač převádí na střídavý – stejný jako máte v zásuvce. Díky tomu lze solární energii využít k napájení všech elektrických zařízení ve vaší domácnosti.

Fotovoltaika je finančně rentabilní a šetrná k životnímu prostředí. Chrání před zdražováním elektřiny a s tepelným čerpadlem i se nemusíte bát ani vysokých cen paliva. Kombinací fotovoltaiky s akumulací energie navíc můžete získat úplnou nezávislost a mít elektřinu i při výpadku elektrické sítě.

Základní principy fotovoltaických panelů a jejich výhody

Fotovoltaika jako obnovitelný zdroj energie má kromě ekonomické a ekologické a stabilní investice mnoho dalších výhod. Mezi výhody fotovoltaiky patří:

fotovoltaické panely generují zdarma elektřinu ze slunce ,

získáte úspory na minimálně 30 let,

jste do značné míry nezávislí na růstu cen elektřiny,

zvýšení hodnoty nemovitosti,

solární energie je obnovitelná a udržitelná , což znamená, že se nemůže vyčerpat, na rozdíl od fosilních paliv, která dojdou za několik desetiletí, udržitelná znamená, že dokáže uspokojit potřeby současnosti, aniž by ohrozila potřeby budoucích generací,

čistý zdroj energie – instalace nevypouští škodliviny, fotovoltaické panely je možné po použití také recyklovat

dostupnost čisté energie – sluneční světlo je dostupné kdekoli na zeměkouli a lze jej snadno využívat během dne, díky čemuž má prakticky každý možnost získat elektřinu ze slunce

Jak mohou fotovoltaické panely snížit náklady na energii

Při současných cenách elektřiny vám fotovoltaická instalace umožňuje snížit náklady na elektřinu až o 50 %. Díky tomu jsou firmy a podnikatelé stále ochotnější investovat do fotovoltaiky. Někteří odborníci uvádějí, že jde v současnosti o jednu z nejvýnosnějších kapitálových investic. Míra návratnosti může být až 20 % ročně. Poplatky za elektřinu ve firmách jsou náklady, které v budoucnu nepřinášejí skutečné výhody. Místo toho můžete zvolit fotovoltaiku. Díky tomu získáte funkční elektrárnu, která neustále generuje zelenou elektřinu a úspory.

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika – jak fungují v kombinaci?

K napájení čerpadla lze využít přebytečnou elektřinu vyráběnou pomocí solárních panelů. Díky tomu můžete převést méně přebytků do elektrické sítě na nákup energie později. Tepelné čerpadlo a fotovoltaika k sobě patří.

Výkon a provozní náklady tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech, jako je výkon čerpadla, zajištění teplé užitkové vody a spotřeba energie. To zase závisí na energetické třídě budovy. U budovy s vytápěnou plochou 150 m2 se průměrné měsíční náklady na vytápění mohou pohybovat mezi 1000 až 5000 Kč. Hodně záleží na otázkách souvisejících s tepelnou modernizací budovy. Pokud máte fotovoltaickou instalaci s odpovídajícím výkonem, lze náklady na napájení tepelného čerpadla snížit na nulu a elektřina z fotovoltaiky pokryje celou potřebu elektřiny čerpadla.

Jak z článku vyplývá, solární panely i tepelné čerpadlo vám mohou v první řadě přinést finanční úspory a nezpochybnitelným aspektem je i fakt, že se jedná o zelený zdroj energie šetrný k životnímu prostředí. Investicí do těchto dvou technologií ušetříte nemalé náklady na elektřinu a to jak ve firmě, tak v rodinném domě či na chalupě. Zvažte proto investici do těchto dvou technologií, které jsou v současné době velmi žádané a přináší mnoho benefitů.