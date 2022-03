Jak uvést značku na trh a zněkolikanásobit její hodnotu ukáže BRANDstorming

Přijďte si pro cenné tipy, jak nakopnout vaši značku ke skvělým výsledkům. Devátý ročník konference BRANDstorming opět ukáže inspirativní příběhy značek. Jak těch, které si svoje místo na trhu teprve budují, tak i těch, které už mají bohatou historii, ale o své místo musí neustále bojovat a reagovat na změny trhu.

Věnovat se budeme implementaci značek v praxi, tvorbě úspěšných kampaní, legislativě, hledání rovnováhy mezi designem a funkcí, multi-brand strategiím, sociálním sítím nebo třeba krizové komunikaci. A to vše v oborech jako cestovní ruch, trh s oblečením nebo nábytkem, elektronika, finanční i státní sektor.

Potkat se s našimi odborníky a zeptat se jich osobně během networkingu na řadu otázek můžete 21. dubna v hotelu Jalta v Praze.

Přednášky, které byste neměli zmeškat:

Jak vytvořit úspěšnou kampaň, která zněkolikanásobí známost vaší značky

Silná značka je základ. Přijďte si pro praktický návod v 15 krocích, které musíte udělat, pokud chcete svou kampaní zněkolikanásobit známost své značky tak, aby se to promítlo do růstu vašich tržeb. Ukáže vám je autor reklamy s tančícími křečky slovenského e-shopu Dedoles Radovan Andrej Grežo ze Somebody&Somebody.

Implementace značek v praxi

S úspěšnou implementací se v marketingu potýká až 70 % projektů, ať už je to nová značka, kampaň, strategie nebo retailový koncept pro pobočkovou síť. Jak tenhle problém eliminovat? Jak zajistit dokonalou spolupráci všech týmů a dodavatelů a jak mít perfektní distribuci až k poslednímu obchodníkovi na konci světa? S tím vám na několika případových studiích poradí Karel Drašnar z BrandCloud.

Jak uvést novou značku na vysoce konkurenční trh?

Na trh velkých elektrospotřebičů vstupuje nová německá značka – Lord Hausgeräte. Robert Němec vám předvede, jak najít díru na trhu, i když se zdá, že tam žádná není, jak značku pozicovat, jak tvořit strategii a hlavní komunikační ideu a zahrne také mediální plánování a reklamní kampaň.

Jak chránit hodnotný majetek, na který se často zapomíná

To, co je ve firmě často nejhodnotnější, není většinou vůbec vidět (pokud tedy neobchodujete s nemovitostmi). Know-how, designy anebo brand můžou mít totiž obrovskou hodnotu. Karolína Kropíková z advokátní kanceláře eLegal na praktických příkladech ukáže, co je záhadné „IP“ a dá i tipy na to, jak je chránit.

Jak budovat brand na minovém poli – krizová komunikace v praxi

Udržet dobré jméno je opravdu procházka minovým polem, kdy je špatný krok tvrdě potrestán. Kateřina Kopecká z agentury Comdata Czech vám předvede případové studie krizové komunikace na sociálních sítích, nastíní vypořádání se s hatery, ukáže, jak spolu veškeré komunikační kanály souvisí, jaké překážky mohou nastat a jak je překonat. Zaměří se i na to, jak reagovat na změny zákona, konkrétně na novelu zákona o elektronické komunikaci.

Potřebujete být na TikToku s vaší značkou?

To, že platforma TikTok začíná budit zájem nejen v influencerském světě, ale i v tom firemním, a proč byste měli přemýšlet, zda tam vaše značka má být také, je téma pro Andreu Hurychovou z WeDigital.

Jaký mají sociální sítě vliv na budování povědomí a vyhledávání značky?

Vojtěch Lambert z LCG New Media ukáže, jak společně s klientem přistoupili k redefinici komunikace Lázní Libverda na sociálních sítích a jaký to má dopad na známost, metriky a výsledky.

A to zdaleka není všechno. Čekají vás i témata jako řešení hodnot a společenských témat ve vašich kampaních a výzkum, jak se to značkám vyplácí, výzkumy značek, multi-brand strategie a růst skrze akvizice.

Kompletní program konference BRANDstorming si prohlédněte na stránkách akce, kde se můžete i zaregistrovat.