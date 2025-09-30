Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak využít digitální marketing v roce 2026 ve prospěch vašeho podnikání

Jak využít digitální marketing v roce 2026 ve prospěch vašeho podnikání

Konkurence na internetu sílí a zákazníci mění své chování. Konference WebTop100 vám ukáže, jak nové postupy v SEO, PPC, AI nebo e-mailingu využít v každodenním podnikání, a tím si udržet náskok před konkurencí.
Dnes
pr článek

Majitelé firem a podnikatelé dnes řeší, jak efektivně investovat do online propagace a neztrácet čas ani peníze na kampaních, které nefungují. Na konferenci WebTop100 2025 vystoupí odborníci, kteří přinesou praktické rady – od správného nastavení reklam, přes využití AI pro automatizaci, až po to, jak komunikovat se zákazníky tak, aby se vraceli.

Součástí programu budou i konkrétní případové studie českých firem, které ukáží, jak digitalizace a promyšlený marketing pomohly zvýšit prodeje nebo lépe zvládnout náročná období. Pokud hledáte inspiraci, jak posunout své podnikání, zefektivnit marketing a lépe využít dostupné nástroje, WebTop100 je akce, kde získáte odpovědi i kontakty.

Sejdeme se 13. listopadu 2025 v Comfort Hotelu v Praze. Nenechte si ujít příležitost získat early birds vstupenky, čas máte do 15. října.

Program nabídne kombinaci strategických vhledů i praktických ukázek z oblastí SEO, výkonnostního marketingu, AI i obsahové tvorby:

  • Výzkum komunikace českých e-shopů – Jak jsou na tom české e-shopy s komunikací? Petr Cikán (Sherpas Tech) ukáže nejčastější chyby a trendy v e-mailingu, které nelze ignorovat.
  • AI a budoucnost vyhledávání – Pavel Ungr vysvětlí, jak se s nástupem umělé inteligence mění SEO a obsahová strategie, a co to znamená pro vaše weby.
  • Proměna Blue Style – Honza Bezděk (Site One) a Immed Jedai (Blue Style) odhalí, jak se přední česká cestovka mění v technologickou firmu.
  • Automatizace pomocí AI – Tomáš Dosoudil (Media Factory) představí systém pro rychlejší procesy, nižší chybovost a lepší komunikaci s klienty.
  • YouTube a video reklama – Ondřej Sláma poradí, jak správně nastavit kampaně a vyhodnocovat metriky, aby vám investice do videa přinesla výsledky.
  • Budoucnost obsahu – Michal Schindler (Creative Dock) se zamyslí nad tím, zda už stačí jen obsah generovaný algoritmy, nebo zda kvalita zůstává rozhodujícím faktorem.
  • Efektivní firemní komunikace – Irena Zatloukalová ukáže, jak nastavit komunikaci tak, aby byla jasná, účinná a zároveň nepřetěžovala.
  • UX a produktový design v roce 2026 – Jakub Karlec (2Fresh) přinese inspiraci, jak vylepšit weby a aplikace, aby zákazníci chtěli zůstat a vracet se.
  • Vítězné case studies WebTop100 – Autoři vítězných soutěžních řešení ukážou, jak vznikají projekty oceňované klienty i odborníky.
  • WebTop100 je příležitost, jak se seznámit s těmi nejlepšími v oboru a připravit svou firmu na budoucí výzvy.
Internet InfoAutor: Internet Info

Konference WebTop100 se koná 13. listopadu 2025 v Comfort Hotelu Prague City East. Pokud chcete načerpat aktuální vhledy, rozšířit si síť kontaktů a získat inspiraci pro strategii na nadcházející rok, určitě si nenechte tuto akci ujít. Do 15. října probíhá registrace za cenu Early Birds při včasném nákupu. Program a přehled řečníků najdete na stránkách akce.

Děkujeme generálnímu partnerovi konference SiteOne i hlavním partnerům MEDIA FACTORY Group a Shoptet Premium. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálním partnerem je Marketing Journal. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.

