Jak využít obsah k lepším prodejům na vašem eshopu?

Řečníci letošní konference Content First se zaměří na fungující obsah na sociálních sítích jako LinkedIn, TikTok, Instagram nebo Facebook a přesvědčí vás, že influencer marketing se nemusí prodražit, ale naopak vyplatit. Ukážeme si, jak by měl vypadat recenzní obsah na vašem eshopu, na co nezapomenout při tvorbě obsahu z pohledu autorského práva, co je důležité při tvorbě kvalitních a dobře fungujících firemních podcastů, jak na videa, abyste nemuseli neustále vytvářet tuny a tuny nového promo obsahu, a chybět nebudou ani konkrétní pravidla pro tvorbu obsahu.

Sejdeme se 26. května v hotelu Jalta v Praze, kde si můžete s odborníky popovídat během příjemných networkingů u kávy a dobrého jídla.

Konkrétní přednášky, které jsme pro vás připravili:

Jak by měl správně vypadat recenzní obsah z pohledu obsahové strategie

Recenzujete nějaký produkt a přemýšlíte nad tím, jak by textová podoba takové recenze měla vypadat? Jak to nezpackat z hlediska SEO? Víte, co je to obsahové UX? To vše a mnohem více se dozvíte v praktické přednášce Milana Pichlíka z eHUB.cz.

Je využití influencer marketingu opravdu „drahé“ nebo se vyplatí?

Mnoho začínajících startupů si neví rady, jak začít s marketingem své značky. Volí složitá řešení, která nejsou z hlediska omezených kapacit a budgetů únosná. Jak za minimální náklady vytvořit poutavý obsah pomocí influencer marketingu vám ukáže Sára Šimáčková z agentury Pure stuff. Jak si získat zákazníky pomocí ambasadoringu uslyšíte v případové studii od Tomáše Šebesty z Hannah a jejich vlastní ambasadorky Nikol alias @jsemhannah.

Optikou legislativy: Vaše kampaně na klíč

Jaká práva si pohlídat při tvorbě obsahu a kdo za ně dává hlavu na špalek? Jaké chyby děláte při spolupráci s herci? Víte, co si pohlídat při práci s dětmi? Kdo zajišťuje a platí poplatky OSA? Na vaše nejčastější omyly si posvítí advokátka Petra Dolejšová.

Jak si iDoklad vytváří budoucí zákazníky: Video akademie pro podnikatele

Jak vytvořit video, které vybuduje pozitivní vztah k vaší značce a velkou část diváků promění na své zákazníky, aniž byste museli neustále vytvářet tuny nového obsahu, ukáže na projektu profakturační službuiDoklad Kateřina Kalivodová z Obsahové agentury.

TikTok jako trendsetter nové generace

A jak vytvořit obsah, který se na TikToku chytne, a čemu se naopak vyhnout, vám na konkrétních příkladech předvede Vít Janda z TikTokuj.cz. Na značkách jako Super Zoo či NUGOSU uvidíte, jak přistupovat k tvorbě strategie, jestli je lepší organika, influencer marketing nebo placená reklama a jaké výsledky můžete očekávat.

Podcast a jeho tvorba

Jak vytvořit podcast od první myšlenky až po publikaci, trendy z podcastového světa i roli podcastů v marketingovém mixu ukáže Tomáš Šusta z EP Events and Production se zvláštním zaměřením na kvalitu zvukové stopy.

Obsahová strategie (jako) od Porsche

Jak postavit obsahovou strategii, která odráží hodnoty značky, baví zákazníky a prodává auta za miliony? Ondřej Tyleček z Fairy Tailors vám představí strategický i kreativní přístup k sociálním sítím slavné značky Porsche a na datech ukáže, co skutečně funguje.

A to zdaleka není vše. Kompletní program konference Content First si můžete prohlédnout na internetových stránkách akce, kde se můžete i zaregistrovat a být 26. května s námi u efektivní tvorby obsahu.

Partnery konference jsou eHUB.cza Seznam.cz, mediálně ji podporují servery Marketing Journal, MediaGuru.cz a Newsfeed.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkčně zajišťuje společnost Internet Info.