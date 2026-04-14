Jak z e-mailu udělat kanál, který opravdu prodává?

Autor: Internet Info
E-mailing pořád patří k nejúčinnějším způsobům, jak udržet kontakt se zákazníky a podpořit prodeje. Jak newslettery lépe psát, vyhodnocovat a automatizovat?
Pro řadu firem je newsletter hlavní prodejní kanál, který pomáhá připomínat nabídku, budovat vztah se zákazníky a vracet je zpět k nákupu. Právě tomu se bude věnovat online konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery.

Zaměříme se na to, jak psát e-maily, které lidé opravdu otevřou, jak lépe cílit nabídky, jak pracovat se zákaznickými daty i jak se vyhnout právním chybám. Řeč bude také o automatizaci, personalizaci a o využití AI.

Jaké přednášky jsme připravili:

Strategie pro e-maily, které lidi baví a algoritmy schválí

V době, kdy algoritmy začínají e-maily za uživatele třídit a shrnovat, už nestačí spoléhat na jeden povedený předmět. Důležité je budovat promyšlený systém, který vám pomůže být pro zákazníka vidět ve správný čas. Jak na to prozradí Jana Šobrová ze Sherpas.

Jak udělat z databáze zákazníků skutečný zdroj tržeb

CRM má potenciál být jedním z nejsilnějších zdrojů tržeb – pokud víte, jak na to. Katerina Samuseva z Heureka Group ukáže konkrétní monetizační scénáře, nastavení i způsoby, jak správně měřit jejich přínos.

Jak na správnou segmentaci a personalizaci

„Posílejte relevantní sdělení ve správný čas,“ radí Jakub Pařízek z PromoGenu. Předvede přehled možností a přístupů k personalizaci a segmentaci e-mailingových kampaní – od základů až po pokročilé strategie řízené hodnotou zákazníka a jeho nákupním chováním.

GDPR a legislativa v e-mail marketingu

Co vše musíte vědět, abyste mohli využívat moderní technologie a vyhnuli se přitom průšvihům? Právnička Petra Stupková z Legitas ukáže, kde končí chytrý personalizovaný e-mail marketing a začíná porušování GDPR a rozesílání nevyžádaných e-mailů. Zabrousí i k úskalím, která přináší zapojení AI.

Hyperpersonalizaci už máte na dosah ruky

Dřív jsme posílali všechno všem, potom jsme začali segmentovat a personalizovat, ale pořád tomu něco chybělo. S příchodem AI máte možnost poslat každému zákazníkovi newsletter opravdu na míru. Proč a jak to využít vysvětlí Pavel Pola z Etnetera Activate.

Když výhoda není sleva

Když jste malí, nemůžete si dovolit abstraktní benefity. Jakub Kiedroń z Partners Banky vám předvede, jak v CRM převádějí absenci FX kurzu do konkrétních, klientům srozumitelných úspor, a proč to funguje lépe než jakákoli claimová kampaň.

Akce bude užitečná pro každého, kdo chce z e-mailingu udělat spolehlivý nástroj pro prodej i péči o zákazníky. Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.

Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

