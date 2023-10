Jak zhodnotit peníze v nemovitostních fondech a na co si dát pozor

Platí to jak pro podílové nemovitostní fondy vhodné i pro drobnější investory, tak fondy kvalifikovaných investorů, které zájemcům umožňují větší finanční účast na zajímavých a leckdy i vysoce ziskových projektech. Podívejme se na problematiku trochu blíže.

Nemovitostní investiční fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které se zaměřují na investování do nemovitostí. Tyto fondy sdružují peníze od různých investorů a používají je k nákupu, správě a správnému rozložení nemovitostního portfolia. Mohou investovat do různých typů nemovitostí, včetně bytů, komerčních budov, průmyslových objektů nebo pozemků.

Na českém finančním trhu najdete jak běžné podílové nemovitostní fondy, které jsou vhodné pro široké spektrum zájemců, tak i takzvané fondy kvalifikovaných investorů. Ty jsou určené – jak je patrné už z názvu – pro zkušené investory, kteří do nich investují větší množství peněz. Legislativa specifikuje minimální investici do těchto fondů ve výši 1 milion korun. „Fondy kvalifikovaných investorů umožňují jejich manažerům větší svobodu z hlediska jejich investičních strategií, investor je však legislativou chráněn podobně jako u běžných podílových fondů,“ vysvětluje Pavel Rydzyk, zakladatel investiční společnosti YD Capital.

Důležitá je historie a strategie fondu

Jedním z klíčových faktorů při hodnocení nemovitostního investičního fondu je jeho historická výkonnost. Zkoumejte, jakého zisku či jaké ztráty fond dosáhl v minulosti. Dalším důležitým aspektem je kvalita správy fondu. Zjistěte, zda investiční společnost nebo fond disponuje týmem zkušených a kompetentních manažerů, kteří mají hluboké znalosti o nemovitostním trhu.

Dále zkoumejte investiční strategii fondu. Důležité je také vyhodnotit, do jakých typů nemovitostí fond investuje. Na trhu najdete fondy, které se specializují na komerční nemovitosti, jako jsou obchodní, kancelářské nebo skladové prostory, stejně jako fondy, které investují převážně do rezidenčních nemovitostí.

Váhu v rozhodování mohou mít třeba i recenze v odborných médiích, ale to není rozhodně všechno. „Recenze sice mohou napovědět, ale nejdůležitějším ukazatelem je stávající portfolio fondu a jeho aktivity. Jaké nemovitosti už vlastní? Jaké developerské projekty už má firma za sebou, na jakých projektech pracuje a jaké další plánuje? To vše má pro budoucího investora velkou vypovídací hodnotu,“ říká Pavel Rydzyk, jehož společnost vlastní celou řadu nemovitostí v lukrativních lokalitách Prahy a Brna a plánuje akvizice a projekty též ve Švýcarsku a Chorvatsku.

Investice do nemovitostí jsou dlouhodobé. A to platí i pro fondy

Je důležité si uvědomit, že kolektivní investování do nemovitostí je spíše dlouhodobá záležitost. Jen v takovém horizontu nabídnou nemovitostní fondy dobré a jisté zhodnocení vložených finančních prostředků. „Vyšší zhodnocení než inflace letos nemovitostní fondy neumožnily, ostatně porazit současnou inflaci prakticky nejde. Inflace tu ale nebude stále a investice do nemovitostí jsou vždy na delší čas. Více než kdy jindy také záleží na pečlivých analýzách a výběru projektů, do nichž fond investuje. Třeba u některých našich nemovitostí v Praze jsme dosáhli více než třicetiprocentních výnosů a některé naše developerské projekty jsou pak ještě ziskovější,“ shrnuje Pavel Rydzyk z finanční a developerské společnosti YD Capital.

Závěrem lze říci, že nemovitostní investiční fondy nabízejí investorům možnost investovat do nemovitostí s relativně omezeným rizikem a dobrou likviditou. Z dlouhodobého hlediska jde o atraktivní nástroje pro ty, kteří hledají zhodnocení svých volných financí a diverzifikaci svého portfolia. Fondy kvalifikovaných investorů, které mimo jiné nabízí i YD Capital, pak zkušeným investorům nabídnou více osobní přístup manažerů a možnost finanční účasti na zajímavých a profitabilních projektech.