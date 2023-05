Jak zjistit, kdo mi volal z telefonního čísla

Je to telemarketing, volá účetní, finanční úřad nebo manžel/ka, abyste koupili Kaufland vejce 60 ks a zastavili se v čistírně pro oblečení? Než vám hlavou proběhnou všechny otázky, telefon přestane zvonit. Jak později zjistit, kdo mi volal z čísla?

Historie telefonu a prvních telefonátů

První telefon spatřil světlo světa údajně ve druhé polovině 19. století. Zdroje však zjevně neudělují prvenství jedné osobě. O tom, kdo sestrojil první telefon, se vedou dokonce soudní spory. Hovoří se o třech mužích z různých částí světa, kteří by se měli podílet na vynálezu telefonu. To, co se shoduje, je však časové období. Telefon vznikl určitě mezi lety 1849 až 1876. Pojem telefon pochází z řeckých výrazů téle (vzdálený) a fóné (hlas). Zařízení, které je schopné přenést hlas na určitou vzdálenost, může být i trubkový telefon používaný zejména v lodní dopravě.

První trubkový telefon vznikl už v roce 968. Historicky první telefony měly hodně daleko k dnešním chytrým mobilům, díky kterým máme v kapse peněženku, internetové bankovnictví, objednáme si let, jízdenku, hotel, podíváme se na film, poslechneme si hodiny hudby, podcastů, zjistíme, za kolik koupíme Kaufland vejce 60 ks a co nabídne Kaufland leták příštího týdne. Kdo si pamatuje na telefonní budky nebo na domácí pevné linky, jistě ví, že nebylo možné zjistit, kdo mi volal. Pokud příjemce hovor ihned nepřijal nebo nebyl v dosahu telefonu, nemohl vědět, že někdo volal.

Jak zjistím, kdo mi volal?

S příchodem domácích a kancelářských tlačítkových telefonů s displejem bylo snadné zjistit, kdo mi volal a zavolat zpět. Dnešní mobilní telefony jsou z velké části chytré telefony využívající rádiové vlny k telefonování. S chytrým telefonem je možné to, co bylo před 20 lety součástí sci-fi filmů (nemluvě o chytrých hodinkách). Chytrý telefon pojme neuvěřitelné množství hudby, filmů, podcastů, umožňuje připojení k internetu, funguje jako GPS navigace, může nahradit počítač při psaní obchodních e-mailů, můžeme s ním provádět platby na internetu, posílat platební příkazy a také zjistíme, jaký bude Kaufland leták příští týden nebo nabídka denního menu oblíbené restaurace.

Nejčastější způsob, jak zjistit, kdo mi volal z telefonního čísla, je zadat konkrétní číslo do internetového vyhledávače nebo přímo na webovou stránku, jež funguje jako vyhledávač telefonních čísel marketingových agentur, pojišťoven, telefonních operátorů a dalších. Ne každá situace umožňuje okamžité přijetí příchozího hovoru, například při řízení auta, při pracovním obědu, na důležité schůzce apod. Někdy naopak telefon zvednout můžeme, ale nechce se nám. Právě za předpokladu, že by se mohlo jednat o nevyžádaný hovor. Jestliže volalo neznámé číslo, použití vyhledávačů telefonních čísel nám ušetří čas při zjišťování, kdo nás chce kontaktovat.

Můžeme zjistit, že se jednalo o nevyžádané telefonáty, nabídku pojištění, telemarketingu nebo nabídku výhodnějších cen plynu a elektřiny. V lepším případě přijdeme na to, že se jednalo o finanční úřad, který potřebuje sdělit informace k podanému daňovému přiznání, anebo volal kolega z práce z jiného telefonu, než který u něho máme uložený v kontaktech. Pokud se jedná o obtěžující telefonní číslo, mnohdy je výhodnější jej v telefonu ihned zablokovat (a vyhnout se tak dalšímu pokusu o volání) nebo podat stížnost na Český telekomunikační úřad.

Zákon o elektronických komunikacích

Tzv. obtěžující telefonáty byly, jsou a nejspíše dále budou. Přestože v červenci roku 2022 došlo ke schválení novely zákona o elektronických komunikacích upravující pravidla telemarketingu, společnosti nadále zkouší štěstí v kontaktování zákazníků. Lidé se i nadále setkávají s nevyžádanými telefonáty, kdy je jim poskytována nabídka krmiv pro domácí mazlíčky, pojištění, nabídka nových investic nebo dotace na solární panely.

Novela zákona o elektronických komunikacích vymezila, že společnosti mohou kontaktovat pouze lidi, kteří vyjádřili souhlas ve veřejném telefonním seznamu nebo tento souhlas udělili v minulosti. Bohužel některé společnosti kontaktují i občany, kteří tento souhlas neudělili. Jestliže se setkáme s nevyžádanými nabídkami po telefonu a jsme si jisti, že jsme nevyjádřili souhlas, můžeme podat stížnost na Český telekomunikační úřad (ČTÚ).