Jak zvýšit výkon affiliate kampaně? Zkuste využít influencera

Jací influenceři jsou nyní “v kurzu”

Pod influencerem si každý představí někoho jiného. Zpravidla celebrity s desítkami až stovkami tisíc followerů. Ti ale s affiliate sítěmi nespolupracují, s inzerenty uzavírají exkluzivní dohody pouze napřímo, často jen za značné fixní odměny. Cílem spoluprací je většinou podpora značky firmy či produktu, ne výkon v oblasti nových objednávek.

Stále populárnější a jedním z trendů v roce 2023 je spolupráce s tzv. Mikro-influencery. Ti mají sice menší publikum, ale za to více zapojené. Často mají velmi specifickou cílovou skupinu, kterou lze jinými kanály velmi těžko nebo jen velmi draze zasáhnout. Mikroinfluenceři jsou flexibilnější ve formách propagace dle individuální potřeby a otevřeni návrhům a doporučením inzerenta.

Mikroinfluencer umožňuje lepší cílení propagace a je mnohem ochotnější s inzerentem pracovat na správné formě propagace přímo pro jeho publikum. A to je přesně to, co je výhodou affiliate marketingu a na čem v Dognet stavíme – přímá komunikace a spolupráce až na individuální úroveň s jednotlivými publishery zapojenými do kampaně inzerenta.

Jak probíhá spolupráce s influencerem v Dognetu?

V affiliate síti Dognet máme efektivní způsob, jak spolupracovat s influencery. Máme vlastní databázi aktivních influencerů z různých segmentů a již máme stovky fungujících spoluprací nejen v ČR.

Pokud má Inzerent zájem o práci s influencerem, navrhneme mu relevantní influencery pro jeho značku a produkty. Na druhou stranu influenceři si také sami vybírají z našeho portfolia e-shopy, které chtějí propagovat. Aktivně také navrhujeme influencerům, které e-shopy se hodí do jejich portfolia a mohlo by pro obě strany zajímavě fungovat.

Dognet funguje aktivně v rámci celé spolupráce od počátku do konce. Tím inzerentovi odpadají starosti a zejména časové náklady spojené s tipováním vhodných influencerů, jejich kontaktováním, vyjednáváním podmínek a uzavíráním smluv, a také následně sledováním jejich plnění z obou stran. Navíc díky affiliate modelu předem stanovené odměny jen za získání zaplacené objednávky se vždy jedná o férové a plně transparentní spolupráci. O vše se postará Dognet.

Příklad jak může influencer podpořit prodeje i v mimosezónním období

E-shop Togrily.cz využil influencer marketing díky Dognetu poprvé. Influencerka Lucie jim pomohla se zvýšením a udržením povědomí o značce před Vánocemi 2022, mimo sezónu grilování. Odpromovala Bibli grilování Weber, spolu se 7% slevovým kódem na celý sortiment e-shopu. Ve výsledku zajistila pro e-shop během týdne 34 objednávek s celkovým obratem 763 EUR a vyprodání propagovaného produktu.

“Influencer marketing jsme u nás díky spolupráci se sítí Dognet vyzkoušeli poprvé a upřímně jsme tak sami byli zvědaví, jaké přinese výsledky. Zpětně jej nyní určitě hodnotíme pozitivně. Ihned po prvním příspěvku influencera na Instagramu byl jasně vidět okamžitý přísun množství objednávek, které by k nám jinak nedorazily. Zároveň na této formě propagace ceníme, že z naší strany nevyžadovala téměř žádnou práci navíc.” - Jan Pražan, Managing Director Topgrily.cz

Typy spolupráce s influencery, které opravdu fungují: zkušenosti z affiliate sítě Dognet

Potenciál influencerské spolupráce podporujeme způsoby, které lze využít prostřednictvím affiliate marketingu:

1. Exkluzivní slevový kód pro publikum influencera. Poskytuje influencerům flexibilitu v propagaci produktu a zároveň motivuje jejich sledovatelů k nákupu.

2. Barterová dohoda. Umožňuje influencerům získat bezplatně dohodnutý produkt a přímou zkušenost s ním.

Efektivní je také kombinace slevového kódu a barteru.

3. Fixní odměna. Dohodnutá jednorázová odměna za předem schválený obsah, která je vyplacena influencerovi přes Dognet po dodržení plnění z jeho strany.

Pokud jste klientem sítě Dognet, máte zájem a doposud jste nás v tomto směru nekontaktovali, napište svému affiliate manažerovi nebo na hello@dognet.cz.

Affiliate síť Dognet spravuje přes 1 000 affiliate kampaní zejména velkých a středních e-shopů v CEE a na Balkáně. Na trhu působí již 10 let a zaměřuje se na obsahové typy publisherů. Tyto kvalitní obsahové projekty s velkou přidanou hodnotou pro inzerenta tvoří téměř 87 % přivedené návštěvnosti a přes 60 % ze všech konverzí.

V Dognetu Vám poradí, jak správně připravit úspěšné affiliate kampaně, jak pracovat s publishery, dlouhodobě rozvíjet výkon a doručovat cíle dle Vaší online marketingové strategie. Více se dozvíte na www.dognet.cz.