Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Téma JMHZ už několik měsíců rezonuje mezi účetními i majiteli firem a zaměstnavatelé budou už zanedlouho podávat první jednotné měsíční hlášení. Jde o převratnou změnu, která přináší řadu nejasných praktických situací. Připravili jsme proto pro vás online školení, na kterém si podrobně projdeme jednotlivé oblasti.
Na školení detailně probereme:
- Zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026.
- Doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026.
- Nařízení vlády k JMHZ.
- Vybrané postupy registrace zaměstnanců pro účely JMHZ.
Školení proběhne online 20. března pod taktovkou zkušené lektorky a naší autorky Dagmar Kučerové. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení.