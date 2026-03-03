Podnikatel.cz  »  Články  »  Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Zlomové datum 1. dubna je už za rohem. Zaměstnavatele čekají nové povinnosti a snad i usnadnění administrativní zátěže.
Téma JMHZ už několik měsíců rezonuje mezi účetními i majiteli firem a zaměstnavatelé budou už zanedlouho podávat první jednotné měsíční hlášení. Jde o převratnou změnu, která přináší řadu nejasných praktických situací. Připravili jsme proto pro vás online školení, na kterém si podrobně projdeme jednotlivé oblasti.

Na školení detailně probereme:

  • Zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026.
  • Doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026.
  • Nařízení vlády k JMHZ.
  • Vybrané postupy registrace zaměstnanců pro účely JMHZ.

Školení proběhne online 20. března pod taktovkou zkušené lektorky a naší autorky Dagmar Kučerové. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení.

