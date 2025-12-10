Podnikatel.cz  »  Články  »  Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele se zásadně mění pravidelné informační povinnosti zaměstnavatelů vůči státním institucím.
Mzdové účetní čeká od příštího roku řada změn. Tou největší bude nový zákon o jednotném měsíční hlášení zaměstnavatele, zásadní změny nás čekají i v oblasti zdravotního pojištění nebo příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Všechny novinky důkladně probereme na lednovém školení pro mzdové účetní.

Podíváme se na tato témata:

  • minimální mzda, zaručený plat, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí od roku 2026
  • krátký výčet parametrických změn – sociální a zdravotní pojištění, rozhodná částka pro malý rozsah a pro DPP, cestovní náhrady, exekuční srážky a ostatní důležité parametrické údaje
  • změny v oznamování pracovních úrazů
  • zásadní změny v oblasti zdravotního pojištění – nové výjimky ze zaměstnání a nová kategorie státních pojištěnců
  • povinný příspěvek na produkty spoření na stáří (stručné shrnutí)
  • zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026
  • doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026
  • nařízení vlády k JMHZ

Školení proběhne online 13. ledna pod taktovkou zkušené lektorky Dagmar Kučerové, odbornice na mzdové účetnictví a personalistiku. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení.

