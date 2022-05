Kde získat nejlepší půjčku pro OSVČ?

Nabídka půjček pro živnostníky je velmi široká. Některé slouží jako podpora pro nastartování činnosti, tedy k vybavení prostor, koupi nezbytných pomůcek nebo třeba jako půjčka na auto. Produkty s vyšším úvěrovým limitem jako jsou půjčky na auto jsou obvykle dostupnédo 2 až 3 letod vzniku podnikatelského subjektu. Produkty s nižším úvěrovým limitem mohou být dostupné začínajícím podnikatelům a OSVČ ihned při startu podnikání.

Pro případy nenadálé finační nouze existuje rychlá půjčka pro OSVČ. Klienti po ní sahají například v takových nenadálých situacích, jako třeba, když si do počítače, který nutně potřebují k práci, vylejou kávu a nemohou si dovolit čekat, než budou mít peníze na nový. Nebo z jiných důvodů přijdou o nástroj potřebný nutně k podnikání. Sjednání i vyplacení rychlé půjčky pro OSVČ obvykle zabere jen pár hodin.

Pro přesnější představu mohou zájemci o podnikatelský úvěr využívat kalkulaček, které má většina bankovních i nebankovních společností k dispozici na svých webech. Zadají do nich požadovanou výši úvěru a dobu splatnosti a okamžitě se dozví měsíční splátku.

Menší úvěry je možné po využití kalkulačky také ihned sjednat –⁠ z práce nebo z domova, jen za pomoci internetového připojení. Kontaktní údaje je potřeba doplnit o některé další podklady. K žádosti o půjčku online bývá vyžadováno zaslání výpisu z účtu nebo potvrzení adresy žadatele, například dokladem o placení energií nebo jiných služeb na jeho adrese. Pro úvěr na vyšší částku je většinou nutné žádat osobně nebo přinejmenším telefonicky.

Na nebankovní úvěr dosáhne téměř každý

Podnikatelský úvěr lze získat jak u nebankovní instituce, tak u banky. Každá z možností má své výhody i nevýhody. Za tu první si člověk připlatí, ale zase bývá dostupná téměř pro každého.⁠ Výjimkou nejsou ani nebankovní půjčky bez registru a potvrzení příjmu.

Mezi nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí každému, a to navíc až 50 000 000 Kč, se řadí jen vybrané nebankovní společnosti, které nenahlíží do registru dlužníků. Zájemci o menší finanční obnos a tím i o podstatně nižší úrok se mohou obrátit na drobnější poskytovatele úvěrů.

Za zvážení a zmínku stojí například společnost Zonky. Tato úvěrová společnost odstartovala své podnikání a půjčování finančních prostředků na principu peer-to-peer, kdy si lidé mohou půjčit od lidí. Jedná se o spolehlivý způsob, který je finančně výhodnější než banka a dá se provést kompletně online už za pár minut.

Banky půjčují nejlevněji

Bankovní úvěr je zpravidla nejbezpečnější volbou. Na druhou stranu má přísnější podmínky pro schválení – nejedná se o půjčku bez výpisu z účtu, půjčku bez potvrzení o příjmu nebo bez nahlížení do registru.

Klienti Komerční banky si mohou vybrat ze 2 produktů. Jedním je Profi úvěr Start do výše až 1 000 000 Kč už v prvním roce podnikání a se splatností 5 let. Pro zkušenější podnikatele se hodíProfi úvěr do 5 000 000 Kč na 7 let.

Oblíbený je také firemní úvěr Start upod České spořitelny, s nímž lze získat maximálně 1 200 000 Kč na 7 let. Kdo potřebuje větší částku, může u ČSOB žádat až o 10 000 000 Kč na 15 let.

Tady ale nabídka zdaleka nekončí. Půjčka pro OSVČ nechybí v portfoliu téměř žádné z bank působících na tuzemském trhu.