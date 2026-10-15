Objednávky chodí telefonem a mailem, někdo je ručně přepisuje do systému a s rostoucím objemem přibývá administrativa i chybovost. V tu chvíli firmy často začnou řešit e-shop. Podle Ivana Fikera je ale důležitější jiná otázka: je firma připravená řídit obchod, sklad, ceny, zákazníky a objednávky jako jeden proces?
Ivan Fiker vede v ABRA Software e-commerce projekty. Více než deset let se pohybuje ve světě e-commerce a pomáhá českým firmám propojit ERP systém s online prodejem.
Kdy firma pozná, že už současný způsob prodeje nestačí?
Nejčastější signál je jednoduchý: objednávky se pořád zpracovávají ručně a lidé je přestávají stíhat. Firma může narazit i na nedostatek zaměstnanců nebo na limit lokálního obchodního zastoupení a potřebuje obsloužit širší trh.
B2B e-shop pak není jen další prodejní kanál. Přesouvá rutinní práci na zákazníka. Ten se přihlásí, vidí svůj sortiment, ceny, dostupnost, doklady i historii objednávek a objedná si sám. Obchodník nemusí přepisovat položky a může se věnovat akvizici, vztahům a obchodním případům, kde je člověk opravdu potřeba.
Kolik ruční zpracování objednávek firmu stojí?
Ruční zpracování jedné telefonické nebo mailové objednávky trvá v průměru 8 minut. Po nasazení e-shopu klesne stejný proces zhruba na 2 minuty, protože objednávka vzniká rovnou digitálně. Úspora je 6 minut, tedy 75 % procesu.
Při 50 objednávkách denně je to pět hodin práce každý den, zhruba 100 hodin měsíčně. Za rok může jít klidně o skoro půl milionu korun na čase a dalších sto tisíc na opravách chyb vzniklých ručním přepisováním. Firma se 100 objednávkami denně se dostává přes milion korun ročně.
Máte příklad firmy, která rozhodnutí dlouho odkládala?
Teď implementujeme e-shop pro výrobce filtrů. Od implementační studie se k realizaci dostával zhruba tři roky, protože na projekt neměl vyhrazené kapacity. Samotná realizace přitom trvá přibližně půl roku.
Můj odhad ztráty za dobu odkládání je někde ve stovkách tisíc až milionu korun. Hlavně ale firma přišla o obrovské množství času zaměstnanců a také o zkušenost s online prodejem: neví, co zákazníci hledají, kde se zasekávají nebo co jim chybí.
Co musí mít firma připravené, než osloví dodavatele?
E-shop není jen prezentace produktů. Navazují na něj sklad, logistika, expedice, marketing i obchod. V průběhu projektu se často ukáže, že firma nemá připravený sklad, způsob dopravy nebo data, se kterými má e-shop pracovat.
Stejně důležitý je interní vlastník projektu. Setkal jsem se s firmou, kde majitel najal člověka, který měl e-shop převzít. Ten ale nenastoupil a majitel raději od realizace odstoupil. Bylo to rozumné rozhodnutí. Bez člověka, který dodává data, dělá rozhodnutí a drží směr, se projekt natahuje.
Majitel má schválit investici a dělat zásadní rozhodnutí, ne řešit každý den technické a procesní detaily. Projekt potřebuje člověka nebo tým, který za něj nese odpovědnost.
Kolik B2B e-shop napojený na ERP stojí a jak dlouho trvá implementace?
Pokud firma řeší ERP ABRA i e-shop najednou, celé řešení začíná zhruba od jednoho milionu korun. V ceně je ERP, e-shop, implementace, customizace, napojení i školení. Pokud už firma náš systém používá, samotný e-shop začíná přibližně od 400 tisíc korun.
Typický rozjezd ERP a e-shopu trvá kolem šesti měsíců. Pokud firma řeší jen e-shop nad existujícím ERP ABRA, bývá projekt v řádu dvou až tří měsíců. Na začátku je implementační studie, která určí, komu má e-shop sloužit, jaké funkce a data potřebuje a jaký bude harmonogram.
Kdy stačí krabicový e-shop a kdy už je potřeba řešení napojené přímo na ERP?
Pokud zákazníkovi stačí produkt, cenovka, popis a obrázek, standardní ceny a jednodušší B2C provoz, může být Shoptet nebo jiné krabicové řešení úplně v pořádku.
B2B je složitější. Firma může mít individuální ceníky, množstevní a obratové slevy, různé platební podmínky, kreditní limity, více skladů, specifickou dopravu nebo rozdílná pravidla pro jednotlivé zákazníky. Tady už e-shop musí pracovat se stejnou obchodní logikou jako informační systém.
Naše největší výhoda jsou podle mě data v reálném čase. E-shop je postavený přímo nad ABRA Aiva, takže ERP je zdrojem pravdy pro ceny, sklad, zákazníky, doklady i objednávky. U běžného propojení přes konektor nebo API se data synchronizují v intervalech a mohou vznikat prodlevy. Druhá výhoda je, že ERP i e-shop řeší jeden dodavatel. Když narazíme na složitější požadavek, e-shopový a ERP tým ho řeší společně.
Podle čeho vybírat dodavatele?
Určitě podle ceny, ale ne tak, že vyhraje nejlevnější nabídka. Když očekávám řešení za 300 až 400 tisíc a dostanu nabídku za 60 tisíc, má mě to spíš varovat než nalákat. Rozdíl se může skrývat v rozsahu, kvalitě, bezpečnosti nebo budoucí udržitelnosti.
Díval bych se také na stabilitu dodavatele a bezpečnost. U freelancera může být cena nižší, ale zároveň hrozí, že za pár let nebude koho oslovit. A pokud někdo slibuje složité B2B řešení do měsíce, je to pro mě varovný signál.
Firmy se často bojí výpadku při přechodu. Jak migrace probíhá?
Nový e-shop se připravuje bokem ve vývojovém prostředí, zatímco starý dál funguje. Finální přepnutí se dělá až po otestování a odsouhlasení, typicky o víkendu s asistencí dodavatele. Takhle v poslední době migrovaly například firmy Heckl a Au-Mex. Barton spustil na platformě ABRA E-shop 2.0 kompletně nový e-shop.
Co se děje po spuštění?
Tím spuštěním e-shopu všechno začíná. Chyba je rozvíjet ho jen podle pocitu majitele nebo interního týmu. Zákazník může nakupovat úplně jinak, než si myslíme.
U Au-Mexu jsme například sbírali zpětnou vazbu přímo na výstavě. Tým zákazníkům ukazoval e-shop a hned získával konkrétní tipy, co zlepšit. Právě data a reálná zpětná vazba mají rozhodovat, co se bude rozvíjet dál.
Co by si tedy firma měla ujasnit před startem?
Projít procesy ve skladu, logistice, expedici, obchodu a marketingu; určit, komu má e-shop sloužit; vyčlenit odpovědného člověka; připravit produktová, cenová a zákaznická data a začít rozsahem, který lze bezpečně spustit a dál rozvíjet podle výsledků.
B2B e-shop napojený na ERP dává smysl ve chvíli, kdy firma nechce růst přes další administrativu. Zákazník má vidět správnou cenu, aktuální sklad, svoje doklady a podmínky a objednávka má projít do systému bez ručního přepisování. Obchodní tým pak získá čas na práci, která skutečně posouvá byznys.
Domluvte si nezávaznou konzultaci. Společně projdeme vaše procesy a řekneme si, jestli a jak dává ERP e-shop ve vaší firmě smysl.
Strukturované informace jsou k dispozici v ABRA Facts & Evidence Hub.