Krize jako příležitost? Prusa Research hodnotí období během pandemie

Co přispívá k jejich úspěchu? Pružné reakce, inovace a kvalitní IT zázemí – Prusa Research od roku 2017 používá účetní software ABRA Flexi. „Digitalizace je přirozenou součástí našeho podnikání. Jedeme v ní už od začátku,“ říká Josef Průša, loňský držitel titulu Podnikatel roku v anketě Ernst & Young.

Společnost Prusa Research vznikla v roce 2012 a od té doby raketově roste. Zpočátku neřešila reálné informační systémy a stačily jí spreadsheety na Google Docs. Ke zlomu došlo na rozmezí let 2016/2017, kdy se stěhovala do nových prostor (z Karlína do Holešovic) a založila interní účetní oddělení. „Od té doby používáme Flexi,“ dodává Průša.



Proč se pro něj někdejší start-up rozhodl a v čem mu nejvíc pomáhá? „Potřebovali jsme ekonomický software, na který můžeme napojit náš e-shop a externí systém na skladové hospodářství, a tím celé účetnictví zautomatizovat. Z velké části tak rozhodlo skvělé API Flexi,“ vysvětluje podnikatel.

Trh zásobí dvěma typy produktů – skládačkami pro geeky a hotovými tiskárnami pro firmy a „běžné“ uživatele. Stavebnice, jak „DIY“ produktům říkají, jasně vedou, v poměru zhruba 70:30. Ale oba typy tiskáren kupují firmy i domácí uživatelé – záleží na tom, co přesně od tiskárny chtějí. Při tvorbě stavebnice se hodně dozví o tom, jak tiskárna funguje, a jsou schopni si ji potom rychle sami opravit, což má své výhody. Hodně často se tak stává, že i firmy si objednají stavebnici a následně pak kupují už složené tiskárny.



Kromě prodeje samotných tiskáren firma provozuje také hi-tech dílnu PrusaLab, kde se v době pandemie změnilo skoro všechno. Vzhledem k tomu, že se dílna musela uzavřít pro běžné členy z řad veřejnosti, společnost hledala další možnosti, jak stroje využít. „Našli jsme je, vedle interního využití pro vývoj, i v zakázkovém prototypování a dalších unikátních projektech, na kterých spolupracujeme jak s jednotlivci, tak firmami. Jako jeden z výsledků této změny vznikl i náš hardwarový akcelerátor pro start-upy, které chtějí prorazit se zajímavými novinkami,“ popisuje Průša.

Pandemie mladému podnikateli ukázala, že v některých ohledech je potřeba posílit samostatnost a soběstačnost. V Prusa Research se proto vrhli na projekt vlastní vstřikolisové výroby plastů a budování vlastního osazování plošných spojů. Díky tomu bude firma schopná dělat kvalitnější elektroniku. Mezi plány je také další stěhování, které bylo pokaždé milníkem. Holešovické prostory začínají být těsné (Průša zaměstnává přes 700 lidí), takže se zvažuje rekonstrukce centra Nová Palmovka v Libni, kterému chce podnikatel ve spolupráci s městem vdechnout nový život.

