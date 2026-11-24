Představme si českou firmu, která vyváží své výrobky do Německa. Se zákazníkem uzavře kontrakt na 200 tisíc eur s platbou za šest měsíců. Při kurzu 25 korun za euro očekává příjem 5 milionů korun. Pokud ale koruna během této doby posílí na 24 korun za euro, dostane po přepočtu pouze 4,8 milionu korun.
Rozdíl 200 tisíc korun může představovat podstatnou část zisku z celé zakázky. Přitom firma dodala přesně to, co slíbila, a její zákazník zaplatil včas.
„Řada podnikatelů věnuje velkou pozornost nákladům na materiál, energie nebo dopravu, ale měnový kurz někdy nechává stranou. Přitom jeho pohyb může mít na výslednou ziskovost zakázky zásadní vliv,“ upozorňuje Milan Fischer, ředitel obchodu společnosti Citfin, která se specializuje na devizové služby pro firmy.
Objem zajišťovacích obchodů roste
Že je kurzové zajištění významnou součástí firemních financí, ukazují také obchodní výsledky společnosti Citfin. Objem jejích zajišťovacích obchodů dosáhl v roce 2025 přibližně 57,4 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 8,5 %. Ve srovnání s rokem 2021 jde o nárůst o více než 16 %. Vývoj přitom nebyl rovnoměrný. Po poklesu v roce 2023 objemy zajišťovacích obchodů dva roky po sobě rostly a v roce 2025 dosáhly nejvyšší úrovně za celé sledované pětileté období. Zvyšující se objemy obchodů u Citfinu ukazují, jak významnou roli může mít řízení kurzového rizika ve finančním fungování firem. Samotná výše zobchodovaných prostředků ovšem nevypovídá o tom, kolik jednotlivých podniků se zajišťuje ani jakou část svých měnových rizik pokrývají.
Největší chybou je snaha odhadnout správný kurz
Kurzové zajištění bývá někdy vnímáno jako pokus vydělat na vývoji měn. Ve skutečnosti má ale opačný účel: omezit nejistotu. Firma, která má v budoucnu obdržet platbu v eurech, nemusí řešit, zda koruna za tři měsíce posílí, nebo oslabí. Může si předem stanovit kurz, se kterým bude ve svém finančním plánování počítat. Podle Fischera je zásadní změnit způsob uvažování. Cílem není trefit nejlepší možný kurz, ale zajistit takový, při kterém obchod dává ekonomický smysl. „Pokud má firma při určitém kurzu spočítanou dostatečnou marži, je rozumné zvážit její ochranu. Čekání na ještě výhodnější kurz může přinést dodatečný zisk, ale stejně tak může celou marži ohrozit,“ vysvětluje Fischer.
Forward: jednoduchý způsob, jak získat jistotu
Jedním z nejběžnějších nástrojů kurzového zajištění je měnový forward. Jde o dohodu, při které si firma předem sjedná kurz pro směnu určité částky v budoucnu. Pokud například český exportér ví, že za šest měsíců obdrží 200 tisíc eur, může si sjednat jejich budoucí prodej za předem stanovený kurz. Výhodou je předvídatelnost. Firma zná korunovou hodnotu budoucího příjmu a může s ní pracovat při kalkulaci zakázky, plánování cash flow i stanovování cen. Forward ovšem není automatickou cestou k nejvýhodnějšímu kurzu. Pokud se trh později vyvine příznivěji, firma už z tohoto pohybu nemusí těžit. Sjednaný forwardový kurz navíc závisí mimo jiné na úrokových sazbách obou měn a době do vypořádání. Uzavření obchodu může být také spojeno s požadavkem na zajištění závazků a při změně či předčasném ukončení mohou vzniknout dodatečné náklady.
Právě proto je důležité vnímat forward jako nástroj řízení rizika, nikoli jako sázku na budoucí vývoj měny.
Zajistit všechno, nebo jen část?
Častou otázkou je, jak velkou část očekávaných příjmů či výdajů by měla firma zajistit.
Jednotná odpověď neexistuje. Záleží na stabilitě zakázek, výši marže, délce obchodního cyklu i schopnosti firmy přenášet změny kurzu do prodejních cen.
Některé firmy zajišťují pouze část očekávaných peněžních toků. Jiné postupují po etapách a postupně sjednávají zajištění pro různé termíny a objemy.
Takový přístup umožňuje rozložit kurzové riziko v čase a zároveň omezit nebezpečí, že firma zajistí příliš vysokou částku, kterou nakonec nebude potřebovat směnit.
Vedle klasických forwardů existují i další nástroje, například měnové opce nebo flexibilnější varianty zajištění. Ty mohou poskytovat jiné možnosti práce s kurzem a termíny, zpravidla však také přinášejí odlišné náklady, podmínky či rizika.
„Univerzální strategie neexistuje. Jinak bude pracovat s kurzem exportér, který má dlouhodobé kontrakty v eurech, a jinak dovozce, který objednává zboží podle aktuální poptávky. Důležité je nastavit zajištění podle skutečných potřeb firmy,“ doplňuje Fischer.
Kurzové riziko se netýká jen velkých exportérů
Zajištění má smysl posuzovat nejen podle velikosti firmy, ale především podle její skutečné měnové expozice.
Riziku může čelit výrobce nakupující materiál v eurech, e-shop dovážející zboží ze zahraničí nebo společnost, která fakturuje v dolarech, ale většinu nákladů hradí v korunách.
Důležité je také rozlišovat mezi jednorázovou zahraniční platbou a pravidelným obchodováním v cizí měně. Zatímco u menšího nákupu může být kurzový rozdíl zanedbatelný, při opakovaných transakcích se jeho dopad postupně sčítá.
„Nejde o to, aby se každá firma za každou cenu zajišťovala. Podstatné je, aby věděla, jaké riziko podstupuje a jaký dopad může mít pohyb kurzu na její hospodaření,“ říká Fischer.
Pět kroků k rozumnému řízení kurzového rizika
Firmy nemusí začínat složitou finanční strategií. Základem může být několik jednoduchých pravidel:
- Zmapovat měnové příjmy a výdaje. Vědět, v jakých měnách, objemech a termínech firma obchoduje.
- Spočítat citlivost marže. Vyhodnotit, co by pro hospodaření znamenalo posílení nebo oslabení koruny například o 50 haléřů či jednu korunu.
- Stanovit přijatelný kurz. Určit hranici, při které je zakázka stále ekonomicky výhodná.
- Zvolit vhodný způsob zajištění. Podle charakteru obchodů rozhodnout o nástroji, objemu a časovém horizontu.
- Pravidelně strategii vyhodnocovat. Reagovat na změny zakázek, platebních termínů i finančních potřeb firmy.
Jistota může být cennější než nejlepší kurz
Vývoj koruny, eura nebo dolaru ovlivňuje řada faktorů, od úrokových sazeb přes ekonomická data až po geopolitické události. Jejich přesné načasování a dopad nedokážou spolehlivě předvídat ani profesionální analytici. Pro podnikatele je proto často užitečnější soustředit se na to, co mohou ovlivnit: vlastní náklady, marže, finanční plánování a míru podstupovaného rizika. Kurzové zajištění může být jedním ze způsobů, jak získat větší kontrolu nad výsledkem zahraničních obchodů.