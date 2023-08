Dioptrické brýle vám pomáhají lépe vidět, ale pokud si k obrazovce svého počítače nasadíte nevhodně zvolený typ, únavě očí a případné bolesti hlavy se nevyhnete. Nepodceňujte, jaký typ brýlí nosíte a zaměřte se na to, zda splňují následující požadavky.

Základem všeho je, abyste měli brýle se správnou korekcí. Zrak se totiž v čase mění a brýle, které byly ideální před dvěma lety, už svou roli nemusí plnit dobře. Pokud správnou korekci nemáte, musí oční svaly samy zaostřovat, což vede k jejich únavě a často i k bolestem hlavy.

Antireflexní úprava brýlí

První, na co se u svých brýlí, které nosíte při práci na PC zaměřte, je antireflexní úprava. Díky této speciální vrstvě dochází ke snížení nepříjemných odlesků - méně světla je odraženo zpět do očí z obrazovky i jiných světelných zdrojů, např. ze stropní lampy. Výsledek? Obrazovku budete vidět jasněji, bez rušivých elementů, zlepší se vizuální komfort a zmírní se únava očí.

Brýle s ochranou proti modrému světlu

O tom, že displeje vyzařují modré světlo, do kterého byste se neměli dívat zejména před spaním, abyste nenarušili tvorbu hormonu melatoninu, určitě víte. Sledování obrazovek je ale pro oči únavné během celého dne.. Může vést k suchým očím, k pálení, svědění a jiným nepříjemným pocitům. Noste proto brýle s filtrem modrého světla, které tyto paprsky blokují.

Lehké brýle jsou pro každodenní nošení nejlepší

Někdy vás z celodenního nošení brýlí mohou bolet uši i nos. To je často způsobeno tím, že lidé nosí zbytečně těžké brýle. Proto se již při výběru brýlí zaměřte na to, aby byly lehké a pohodlné i při celodenním nošení. Toto kriterium splňují například ultratenké titanové obroučky, ktoré váží přibližně o půlku méně než běžné kovové nebo plastové modely.

Nezapomínejte na přestávky

I ty nejkvalitnější brýle jsou vám k ničemu, pokud si během dne nebudete dopřávat pravidelné pauzy. Během těchto přestávek se nedívejte na obrazovku počítače, tabletu, ale ani mobilního telefonu. Místo toho se zaměřte na předmět za displejem a několik vteřin jej soustředěně pozorujte.

Od věci není ani praktikování očních cviků. Pravidelnými pauzami můžete předejít již zmíněným bolestem očí, hlavy i krční páteře. Dokonce se sníží riziko i výskytu dalších nežádoucích jevů, například že se u vás vyskytne tik v oku. Ten je totiž často způsoben únavou očí a stresem.

Závěr

S výběrem těch nejlepších brýlí vám poradí váš oční lékař. Nebojte se jej proto požádat o radu. Zaměřte se na to, že brýle pro celodenní práci před obrazovkou počítače by měly být opatřeny antireflexní vrstvou, filtrem modrého světla a měly by vám padnout a nikde netlačit. Stejně důležité jako vhodně zvolené dioptrické brýle jsou i pravidelné přestávky, na které během dne nezapomínejte.