Levný webhosting brzdí růst vašeho byznysu. Jak to změnit?

Satori Studio / stock.adobe.com
Autor: Satori Studio / stock.adobe.com
Ilustrační obrázek
Levný hosting šetří náklady, ale může vás připravit o tržby. Poznejte 5 varovných signálů a zjistěte, jak vybrat řešení, které nezradí.
26. 7. 2025
pr článek

Nevýkonný web, ztracené tržby: Proč levný webhosting brzdí růst vašeho byznysu 

Mnoho podnikatelů si při zakládání webu vybírá ten nejlevnější webhosting s myšlenkou: „Na začátek to stačí.Jenže jak firma roste, tento „dočasný“ hosting často zůstává, aniž by se zohlednily nové potřeby. Výsledkem mohou být pomalé načítání stránek, výpadky během kampaní a ztráta důvěry zákazníků.

Proč je kvalitní hosting klíčový pro růst

Rychlost a dostupnost webu mají přímý dopad na uživatelskou zkušenost, SEO a konverze.

Podle Google může zpoždění načítání stránky o jednu sekundu snížit konverze až o 20 %. 

Navíc pomalý web může negativně ovlivnit pozice ve vyhledávačích, což znamená méně návštěvníků a potenciálních zákazníků.

Varovné signály: Těchto 5 problémů značí, že je čas změnit hosting

Hosting má být základ, o který se nemusíte starat. Pokud se kolem něj točí čím dál víc problémů, není to normální – a levné řešení vás může ve finále stát mnohem víc, než si myslíte.

Když se vám děje něco z následujícího, je na čase začít řešit přechod jinam:

  1. Web při vyšší návštěvnosti zpomaluje – to zabíjí konverze a zhoršuje pozici ve vyhledávačích.
  2. Objevují se výpadky nebo chyby serveru – například při kampaních nebo sezónním náporu.
  3. Podpora je slabá – když něco nefunguje, jste na to sami.
  4. Máte omezené technické možnosti – staré PHP, omezené zálohy, nedostatek paměti apod.
  5. Musíte problémům přizpůsobovat svůj byznys – místo toho, aby technologie pomáhala růstu, omezuje vás.

Výkon, spolehlivost, podpora – Jak poznat hosting, který má smysl

Levný hosting má limity. Když web zpomaluje, padá nebo nejde rozšířit, je to problém.

Řešením je samozřejmě najít poskytovatele s širokým portfoliem rychlých a stabilních služeb a kvalitní podporou – protože podpora je to, co ve finále dobré firmy odlišuje od těch špatných.

Webglobe webhosting v tomto ohledu patří mezi špičky na trhu:

moderní infrastruktura

přehledná a jednoduchá administrace

pozitivní recenze jak mezi uživateli, tak odborníky

pětihvezdičková podpora

široké portfolio služeb pro snadný růst

Pokud chcete hosting, který funguje a nestojí vás nervy, tohle je ono.

TIP: Podrobného průvodce výběrem hostingu naleznete v článku: Jak vybrat webhosting s nejlepším poměrem cena/výkon?

Závěr: Investice do kvalitního hostingu se vám vrátí

Levný webhosting může na první pohled ušetřit náklady, ale z dlouhodobého hlediska může brzdit růst vašeho podnikání.

Investice do kvalitního hostingu zajišťuje rychlý, spolehlivý a bezpečný web, který podporuje růst tržeb a zvyšuje spokojenost zákazníků.

Máte-li zájem o další informace nebo potřebujete poradit s výběrem vhodného hostingu, navštivte Webglobe nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Zdroj obrázku: Satori Studio / stock.adobe.com

