Levný webhosting brzdí růst vašeho byznysu. Jak to změnit?

Nevýkonný web, ztracené tržby: Proč levný webhosting brzdí růst vašeho byznysu
Mnoho podnikatelů si při zakládání webu vybírá ten nejlevnější webhosting s myšlenkou: „Na začátek to stačí.“ Jenže jak firma roste, tento „dočasný“ hosting často zůstává, aniž by se zohlednily nové potřeby. Výsledkem mohou být pomalé načítání stránek, výpadky během kampaní a ztráta důvěry zákazníků.
Proč je kvalitní hosting klíčový pro růst
Rychlost a dostupnost webu mají přímý dopad na uživatelskou zkušenost, SEO a konverze.
Podle Google může zpoždění načítání stránky o jednu sekundu snížit konverze až o 20 %.
Navíc pomalý web může negativně ovlivnit pozice ve vyhledávačích, což znamená méně návštěvníků a potenciálních zákazníků.
Varovné signály: Těchto 5 problémů značí, že je čas změnit hosting
Hosting má být základ, o který se nemusíte starat. Pokud se kolem něj točí čím dál víc problémů, není to normální – a levné řešení vás může ve finále stát mnohem víc, než si myslíte.
Když se vám děje něco z následujícího, je na čase začít řešit přechod jinam:
- Web při vyšší návštěvnosti zpomaluje – to zabíjí konverze a zhoršuje pozici ve vyhledávačích.
- Objevují se výpadky nebo chyby serveru – například při kampaních nebo sezónním náporu.
- Podpora je slabá – když něco nefunguje, jste na to sami.
- Máte omezené technické možnosti – staré PHP, omezené zálohy, nedostatek paměti apod.
- Musíte problémům přizpůsobovat svůj byznys – místo toho, aby technologie pomáhala růstu, omezuje vás.
Výkon, spolehlivost, podpora – Jak poznat hosting, který má smysl
Levný hosting má limity. Když web zpomaluje, padá nebo nejde rozšířit, je to problém.
Řešením je samozřejmě najít poskytovatele s širokým portfoliem rychlých a stabilních služeb a kvalitní podporou – protože podpora je to, co ve finále dobré firmy odlišuje od těch špatných.
Webglobe webhosting v tomto ohledu patří mezi špičky na trhu:
✓moderní infrastruktura
✓přehledná a jednoduchá administrace
✓pozitivní recenze jak mezi uživateli, tak odborníky
✓pětihvezdičková podpora
✓široké portfolio služeb pro snadný růst
Pokud chcete hosting, který funguje a nestojí vás nervy, tohle je ono.
TIP: Podrobného průvodce výběrem hostingu naleznete v článku: Jak vybrat webhosting s nejlepším poměrem cena/výkon?
Závěr: Investice do kvalitního hostingu se vám vrátí
Levný webhosting může na první pohled ušetřit náklady, ale z dlouhodobého hlediska může brzdit růst vašeho podnikání.
Investice do kvalitního hostingu zajišťuje rychlý, spolehlivý a bezpečný web, který podporuje růst tržeb a zvyšuje spokojenost zákazníků.
Máte-li zájem o další informace nebo potřebujete poradit s výběrem vhodného hostingu, navštivte Webglobe nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.
