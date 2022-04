Další z termínů našich školení otevře aktuální témata. Mnoho firem nově zaměstnává uprchlíky před válkou na Ukrajině – s jakými praktickými úkony se musí vypořádat? A jak je to s uvolněním zaměstnanců kvůli zapojení do bojů? To a mnohem víc bude náplní školení Aktuálně pro mzdové účetní 2022.

Okruhy našeho školení:

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny – úřad práce, pracovní právo, daně a odvody, uvolnění zaměstnanců v rámci boje na Ukrajinu v pracovních souvislostech – překážka v práci, posouzení pro účely řádné dovolené, ELDP a další

Řádná dovolenáčerpaná mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou , eventuálně čerpaná až po skončení rodičovské dovolené – zopakování pravidel po novele zákoníku práce od 1. ledna 2021 v příkladech z praxe

Druhé zvýšení důchodů

Zaměstnávání mladistvých – speciální pravidla dle zákoníku práce, brigády na dohody konané mimo pracovní poměr atd.

Připravované změny nové dávky, uvolnění trhu a další související témata

Aktuálně k exekučním srážkám

Další změny aktuální k datu konání školení

Kdo účastníky školením provede?

Školení proběhne pod taktovkou PhDr. Dagmar Kučerové. Ta se lektorskou činností zabývá již od roku 2009. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Působí také jako redaktorka na našem serveru, kde publikuje články převážně z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky.

Pro koho je online školení určené?

Naše školení je vhodné pro všechny mzdové účetní.

Jak školení proběhne a jak se na něj přihlásit?

Školení se koná 13. května od 9 do 13 hodin. Je online, proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje.

Pro účast stačí vyplnit online přihlášku. Cena školení činí 1 990 Kč bez DPH.

Účetní a daňové aktuality

Seznamte se s další formou vzdělávání mzdových účetní. Připravili jsme pro vás dvouhodinového online školení, která probíhají v odpoledních hodinách. Nejbližší termín, kdy toto online setkání proběhne je pondělí 9. května. S naším lektorem se podíváme na aktuality a novinky v oblasti daní a účetnictví podnikatelů. Samozřejmostí je pokládání a zodpovězení konkrétních dotazů z vaší praxe. Formulář pro registraci na toto školení je k dispozici zde.

Školením účastníky provede profík na slovo vzatý – Ing.Jan Molín Ph.D. daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Na začátku letošního února zvítězil v Soutěži Daňař & daňová firma roku, konkrétně bodoval v kategorii Nejlepší lektor v daních za uplynulý rok. Jeho postřehy můžete najít také na našem webu, ať už v článcích nebo v oline daňové poradně. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.