Mzdové chyby pod kontrolou: jak správně opravovat výpočty, pojistné, daně i srážky

Opravit chybu ve mzdách často neznamená jen přepočítat částku. Může se to promítnout do průměrného výdělku, navazujících příplatků, odvodů na zdravotní a sociální pojištění i do záloh na daň – a někdy otevřít i otázku sankcí nebo odpovědnosti.
Připravili jsme proto pro vás školení zaměřené na konkrétní postupy, jak chyby odhalit, správně je opravit a zdokumentovat: od početních omylů, poměrných částí mzdy a práce přesčas u kratší pracovní doby přes časté přešlapy v odvodu na ZP až po chyby v sociálním zabezpečení, kde se řeší přeplatky, nedoplatky a jejich dopady.

Samostatně se budeme věnovat opravám zálohové a srážkové daně, prekluzivním lhůtám i možnosti odstranění tvrdosti zákona podle § 259 a násl. daňového řádu. Praktický blok doplní srážky ze mzdy se souhlasem i bez souhlasu zaměstnance a také dokument A1 – principy určení příslušnosti a typické situace u zaměstnanců z EU. Cílem je, abyste měli v rukou jasný návod, co dělat, když se chyba stane – a jak minimalizovat rizika do budoucna.

Na školení probereme tato témata:

Opravy mzdových výpočtů

  • početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
  • chyby v příplatkových mzdách
  • časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu
  • práce přesčas a kratší pracovní doba

Odvod pojistného na zdravotní pojištění

  • časté chyby v odvodu na ZP
  • prokazování statusu „pojištěnec státu“ (student, poživatel důchodu atd.)
  • opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného

Odvod pojistného na sociální zabezpečení 

  • chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
  • opravy chybného odvodu na SZ
  • sankce při nedoplatku pojistného
  • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1

Opravy zálohy daně a daně 

  • opravy z titulu pochybení poplatníka
  • opravy z titulu pochybení plátce daně
  • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
  • sankce z titulu nedoplatku daní
  • titul „odstranění tvrdosti zákona“ – § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.

Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance 

  • správné určení nezabavitelné částky a časté omyly
  • přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení – srážka z hrubé mzdy
  • součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům

Dokument A1 – příslušnost k právním předpisům – principy určení příslušnosti

Odpovědnost mzdové účetní

Školením vás provede oblíbená zkušená lektorka mzdového účetnictví Růžena Klímová. Školit bude 16. února online a ze školení samozřejmě dostanete záznam, abyste se k němu mohli později kdykoliv vrátit.

