Mzdové chyby pod kontrolou: jak správně opravovat výpočty, pojistné, daně i srážky

Připravili jsme proto pro vás školení zaměřené na konkrétní postupy, jak chyby odhalit, správně je opravit a zdokumentovat: od početních omylů, poměrných částí mzdy a práce přesčas u kratší pracovní doby přes časté přešlapy v odvodu na ZP až po chyby v sociálním zabezpečení, kde se řeší přeplatky, nedoplatky a jejich dopady.
Samostatně se budeme věnovat opravám zálohové a srážkové daně, prekluzivním lhůtám i možnosti odstranění tvrdosti zákona podle § 259 a násl. daňového řádu. Praktický blok doplní srážky ze mzdy se souhlasem i bez souhlasu zaměstnance a také dokument A1 – principy určení příslušnosti a typické situace u zaměstnanců z EU. Cílem je, abyste měli v rukou jasný návod, co dělat, když se chyba stane – a jak minimalizovat rizika do budoucna.
Na školení probereme tato témata:
Opravy mzdových výpočtů
- početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
- chyby v příplatkových mzdách
- časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu
- práce přesčas a kratší pracovní doba
Odvod pojistného na zdravotní pojištění
- časté chyby v odvodu na ZP
- prokazování statusu „pojištěnec státu“ (student, poživatel důchodu atd.)
- opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného
Odvod pojistného na sociální zabezpečení
- chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
- opravy chybného odvodu na SZ
- sankce při nedoplatku pojistného
- zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1
Opravy zálohy daně a daně
- opravy z titulu pochybení poplatníka
- opravy z titulu pochybení plátce daně
- prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
- sankce z titulu nedoplatku daní
- titul „odstranění tvrdosti zákona“ – § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.
Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance
- správné určení nezabavitelné částky a časté omyly
- přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení – srážka z hrubé mzdy
- součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům
Dokument A1 – příslušnost k právním předpisům – principy určení příslušnosti
Odpovědnost mzdové účetní
Školením vás provede oblíbená zkušená lektorka mzdového účetnictví Růžena Klímová. Školit bude 16. února online a ze školení samozřejmě dostanete záznam, abyste se k němu mohli později kdykoliv vrátit.