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Mzdové účetní čekají další změny. Co přinese podzim a rok 2027

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Internet Info
Autor: Internet Info
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti, nová pravidla pro zaměstnanecké benefity nebo transparentnost odměňování. Mzdové účetní čeká v závěru roku 2026 i od začátku roku 2027 řada novinek, které se promítnou do jejich každodenní praxe.

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Rok 2026 přinesl do mzdových účtáren řadu novinek a další změny se připravují pro rok následující. Zorientovat se v nových povinnostech, změněných postupech i aktuálních právních výkladech vám pomůže online školení Podzimní novinky pro mzdové účetní, které se uskuteční 15. září 2026 od 9 do 13 hodin.

Jedním z hlavních témat bude jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, upravené postupy registrace zaměstnanců a připravované změny pro příští rok. Probereme zrušení srážkové daně ze závislé činnosti, změny v zaměstnaneckých benefitech i směrnici o transparentnosti odměňování. 

Podrobný program školení

  • JMHZ – aktuální situace kolem jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, upravené postupy registrace zaměstnanců, hlášení změn zaměstnání malého rozsahu, převod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a připravované změny pro rok 2027 atd.
  • Hlášení o záloze od roku 2027 – zrušení srážkové daně ze závislé činnosti, postup zaměstnavatele u pracovněprávních vztahů při neučiněném prohlášení k dani, konečná daňová záloha atd.
  • Změny v zaměstnaneckých benefitech od roku 2027 po přijetí pozměňovacích návrhů k novele ZDP a stručný výčet dalších daňových změn připravovaných pro rok 2027.
  • Směrnice o transparentnosti odměňování a připravovaná novela zákoníku práce pro mzdové účetní – nábor zaměstnanců, systém odměňování, report zpráv.
  • Posouzení doby na pracovní cestě ze tří úhlů pohledu – cestovní náhrady, pracovní doba včetně odměňování a možný vznik pracovního úrazu.
  • První známé parametrické údaje pro rok 2027 – minimální mzda a zaručený plat, vyměřovací základ pro platbu pojistného státem atd.

Školení proběhne online

Školení je určeno všem mzdovým účetním a proběhne online pod taktovkou Dagmar Kučerové, která se dlouhodobě věnuje mzdovému účetnictví, personalistice a související legislativě. 

Registrovat se můžete na webu školení

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
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