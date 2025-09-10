Podnikatel.cz  »  Články  »  Naučte se psát texty, které prodávají i v éře AI vyhledávání

Naučte se psát texty, které prodávají i v éře AI vyhledávání

Copywriting je nezbytný nástroj pro podnikatele v digitálním světě. Jak psát texty, které zaujmou, přitáhnou zákazníky a obstojí v AI vyhledávačích, když se pravidla hry neustále mění?
Na konferenci MARKETING MEETING: Jak na vymazlený copywriting vám řečníci ukáží, jak přetavit slova v nástroje pro úspěšný marketing. Dozvíte se, jak tvořit texty, které nejen přitahují pozornost, ale především vedou k akci.

AI se stává neocenitelným parťákem, ale jak ji využít bez ztráty osobitého stylu? Jak psát titulky, které okamžitě přimějí ke kliknutí? A jak zlepšit zákaznickou zkušenost na webu, aby vedla k dokončení nákupu? Připojte se k nám a získáte konkrétní nástroje pro efektivní copywriting v digitálním věku.

Kdy?
18. září 2025 od 10:00 online. Účastníci budou mít k dispozici záznam.

Co vás čeká?

  • Jak dovést zákazníka do košíku – Jak odstranit třecí plochy na webu, které brání dokončení nákupu. Bára Hlavicová z Komuniké vám ukáže, jak na to.
  • Jak tvořit obsah, který přežije AI revoluci – Tomáš Novák z Marketing Miner se podělí o tipy, jak upravit obsah pro nové vyhledávače a AI.
  • Titulkobraní – Jak napsat titulek, který přitáhne kliknutí a zaujme. Lucie Hrdinová z WPP Media vám ukáže, jak na to s technikami, jako jsou curiosity gap nebo error-based obsah.
  • Krizová komunikace v praxi – Šárka Hamanová z A+Manual poradí, jak proměnit stížnosti ve věrnost a využít krize jako příležitost.
  • Vibewriting – Jak spolupracovat s AI při psaní, aniž byste ztratili svůj osobitý styl. Martin Kavka z Newslettery.cz vám předvede, jak využít AI jako kreativního parťáka.
  • Storytelling v reklamě i beletrii – Daniel Krásný ze Socialsharks vám ukáže, jak propojit svět značek s příběhy, které prodávají.

Přihlaste se na konferenci MARKETING MEETING: Jak na vymazlený copywriting na stránkách TUESDAY.cz a získejte přístup i k záznamu z akce. Nezmeškejte příležitost učit se od těch nejlepších!

Partnerem je agentura Sherpas a mediálním partnerem MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info

