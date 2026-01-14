Naučte se využívat AI v marketingu prakticky

Umělou inteligenci přijímáme jako velkého pomocníka – při tvorbě textů, grafiky, videí, ale také při plánování kampaní nebo optimalizaci webu. A jak jste na tom vy, využíváte AI naplno?
Právě tomu, jak AI zapojit do marketingu v každodenní praxi se budou věnovat experti na online setkání MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky. Akce proběhne 20. ledna 2026 od 10:00 a záznam bude účastníkům k dispozici.
Podíváme se na tato stěžejní témata:
- Jak využít AI pro tvorbu obsahu na sociálních sítích
- Jak zvýšit organickou návštěvnost a dostat se do AI výsledků vyhledávání
- AI jako tvůrce i režisér televizní reklamy
- AI agenti v reklamních agenturách – co vše dokážou
- Využití AI avatarů – jaké jsou jejich výhody i limity
- Užitečné AI nástroje pro marketéry
- Právní aspekty AI – co si pohlídat při tvorbě marketingového obsahu
Ukázka programu:
Jak využít AI při tvorbě obsahu na sociálních sítích
Chcete tipy na nové nápady a ušetřit čas během jejich realizace? Oldřiška Hradcová ze Včeliště vám ukáže konkrétní tipy, jak pomocí vlastního GPT asistenta tvořit příspěvky, jak urychlit tvorbu grafiky s AI v Canvě nebo pomocí jakých nástrojů generovat obrázky a videa.
AI jako režisér: Příběh jedné úspěšné TV reklamy
Může se AI označit za úspěšného režiséra? Ne zcela, ale jedna TV reklama vytvořená v roce 2025 to částečně dokázala — nejen že vznikla rychleji a levněji, ale přinesla o 70 % lepší výsledky. Postupy, nástroje, slepé uličky i rozhodnutí, která stála za celým procesem, odkryje Petr Princ ze SkupinaKlik.cz.
AI avatar jako nový brand asset: Jak z virtuální postavy udělat tvář značky
AI avatar už není jen „hezká postavička na sociálních sítích“, ale nový typ brand assetu, který může dlouhodobě nést příběh značky, generovat obsah a pomáhat prodávat. V přednášce Alexandera Bruny z Elevaty.ai se dozvíte, jak nad AI avatary přemýšlet strategicky – od nastavení charakteru a hlasu značky přes tvorbu obsahových scénářů až po jejich zapojení do kampaní, customer care a salesu.
AI SEO hack, který ušetřil 800 tisíc korun
Jak AI SEO Copy Booster pomohl technickému webu AGC Plasma zvýšit organickou návštěvnost, ušetřil stovky tisíc na PPC a dostal obsah do výsledků AI vyhledávačů? Reálnou case study představí Daniel Musil z AITOM Digital.
AI agenti v kreativních agenturách
Co přesně znamenají AI agenti v praxi reklamní agentury a jak mohou změnit organizaci práce? Jan Suda z McCann Prague představí konkrétní typy AI agentů, se kterými pracují, a ukáže, jaké úkoly dokážou převzít. Dozvíte se, jak AI agenti ovlivňují roli lidí v týmu, v čem firmám opravdu pomáhají a co je potřeba splnit, aby jejich nasazení mělo reálný přínos, a nešlo jen o „další hračku“.
Jak už nikdy nepotřebovat právníka v marketingu
S advokátka Petrou Stupkovou z advokátní kanceláře Legitas si projdeme si minové pole generovaného obsahu – od autorských práv, která možná nemáte, až po GDPR pasti, do kterých často padáte.
V příštím roce pro vás máme nachystaná celkem čtyři marketingová setkávání MARKETING MEETING, během kterých se do hloubky podíváme na klíčová témata a nové trendy v marketingu. A vy můžete získat zvýhodněné vstupné na všechny čtyři akce v rámci jednoho balíčku za 6 900,–.
Těšit se můžete na tyto konference:
20. ledna – AI v marketingu prakticky
12. února – Jak na obsah a reklamu na sociálních sítích
4. června – Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery
24. září – Hravý marketing: jak na mobilní aplikace a gaming
Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: AI v marketingu prakticky najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete u registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.
Partnerem je agentura Sherpas a mediálními partnery jsou MediaGuru a Marketing Journal. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info