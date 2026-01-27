Podnikatel.cz  »  Články  »  Nedostatek elektro odborníků zvyšuje zájem o studium na Evropské akademii vzdělávání

Nedostatek elektro odborníků zvyšuje zájem o studium na Evropské akademii vzdělávání

Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Český trh práce dlouhodobě naráží na kritický nedostatek kvalifikovaných odborníků v technických oborech, zejména v elektrotechnice a IT.
Dnes
Nízká nezaměstnanost vyvíjí tlak na firmy i školy: podle ČSÚ se obecná míra nezaměstnanosti v roce 2024 pohybovala kolem 2,6 %, což je jedna z nejnižších hodnot v EU. Takové prostředí přirozeně zvyšuje poptávku po absolventech technických oborů a vyvolává tlak na rozšiřování vzdělávací nabídky.

Potřebu trhu potvrzují i sektorové analýzy. ČSÚ uvádí, že dvě třetiny podniků mají problém obsadit ICT pozice, přičemž poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Nedostatek se netýká jen vývoje softwaru, ale i technických pozic navázaných na průmysl, energetiku a digitální infrastrukturu. Hospodářská komora ČR zároveň dlouhodobě upozorňuje, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků patří mezi hlavní bariéry růstu firem v roce 2025.

V elektrotechnických profesích se situace projevuje napříč stavebnictvím, průmyslem i energetikou. Analýzy oborových svazů a zpravodajských subjektů ukazují, že firmám chybí elektrikáři a další technické profese, což přímo prodlužuje realizaci projektů a prodražuje zakázky. Svaz podnikatelů ve stavebnictví například varuje, že při nezměněném trendu může během několika let chybět desítky tisíc kvalifikovaných řemeslníků a techniků; média aktuálně popisují zpožďování staveb právě kvůli nedostatku elektrikářů a dalších profesí.

Proč k tomu dochází?

K hlavním příčinám patří demografický vývoj (odchod silných ročníků do důchodu), rychlá technologická změna (elektromobilita, FVE, automatizace, digitalizace provozů), a také nedostatečná nabídka absolventů v porovnání s dynamikou investic do infrastruktury a průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc opakovaně zmiňuje, že podniky narážejí nejen na poptávku, ale i na nedostatek zaměstnanců jako strukturální bariéru. Firmy tak musí odkládat zakázky nebo je zdražovat, což se promítá do dostupnosti služeb i rychlosti modernizace energetiky a průmyslu. Společnost přichází o část růstu i daňových výnosů. Pro školství to zároveň znamená odpovědnost pružně reagovat – navyšovat kapacity, aktualizovat obsah a rozvíjet i zkrácené formy přípravy dospělých.

Jak reagujeme my

Evropská akademie vzdělávání reaguje na aktuální potřeby trhu dvojím způsobem:

  • Střední odborné učiliště – obor Elektrikář (26–51-H/01): důraz na praktické dovednosti, bezpečnost práce, moderní technologie (FVE, smart instalace, měření a regulace).
  • Profesní kvalifikace v elektrotechnice: pro zájemce z praxe i absolventy jiných oborů nabízíme profesní zkoušky dle NSK, které umožňují rychlý vstup na trh práce nebo rozšíření kvalifikace.

Zájem o programy na EAV v posledních letech výrazně roste – a škola na něj odpovídá rozšiřováním kapacit, modernizací vybavení (včetně 3D tisku a IoT laboratoří) a těsnou spoluprací s firemními partnery. Vzdělávání je na naší škole chápano jako most mezi školou a praxí: budujeme studijní cesty od základní kvalifikace až po pokročilé specializace, aby absolventi školy obstáli v prostředí, kde je kvalitní elektroodborník vzácným a ceněným profesionálem.

Evropská akademii vzděláváníAutor: Evropská akademii vzdělávání

Za Evropskou akademii vzdělávání

PhDr. Pavel Bartoš LL.M., DBA

