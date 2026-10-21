Největší chyby v podnikatelském pojištění

Chyba číslo jedna: Proměna rizik
Podniky dnes čelí širšímu spektru rizik než kdy dříve. Vedle tradičních škod na majetku čím dál častěji řeší dopady extrémního počasí, přerušení provozu nebo rizika spojená s novými technologiemi, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo bateriová úložiště. Klimatická změna se navíc neprojevuje pouze vyšším počtem škod, ale také jejich rostoucí závažností.
Mezi lety 2021 a 2024 například vzrostl počet škod způsobených vichřicí a krupobitím z 47 na 522. „Tornádo na jižní Moravě nebo rozsáhlé povodně v roce 2024, ukazují, že extrémní počasí už není výjimečné riziko, ale realita, se kterou musí firmy při svém podnikání dlouhodobě počítat. Společnosti by proto měly pravidelně ověřovat, zda jejich pojistná ochrana odpovídá aktuálním rizikům,“ upozorňuje Martin Flajšar, ředitel produktového managmentu podnikatelského pojištění z Generali České pojišťovny.
Chyba číslo dva: Absence pojištění přerušení provozu
Požár, povodeň nebo závažná technická porucha obvykle neznamenají jen škodu na budově či vybavení. Pro mnoho podnikatelů bývá ještě větším problémem období, kdy nemohou vyrábět a plnit tak své zakázky. Náklady přitom běží dál, ať už jde o mzdy, nájem nebo splátky úvěrů.
Řada menších firem se soustředí především na pojištění majetku, ale riziko výpadku příjmů podceňuje. Přitom už několik týdnů bez provozu může výrazně zasáhnout jejich finance. Důležitou součástí podnikatelského pojištění by proto mělo být také pojištění přerušení provozu, které pomáhá pokrýt ušlý zisk a fixní náklady během obnovy podnikání
„Pojištění přerušení provozu lze u nás nově sjednat i na první riziko, což znamená, že podnik nemusí „složitě“ stanovovat pojistnou částku. Stačí si zvolit limit pojistného plnění podle dopadu, který by na jeho hospodaření měl výpadek provozu,“ doplňuje Flajšar.
Chyba číslo tři: Podpojištění a neaktuální smlouvy
Firmy průběžně investují do nových technologií, rozšiřují provozy a pořizují další vybavení. Pojistné smlouvy však těmto změnám často neodpovídají. Výsledkem může být podpojištění, kdy sjednané pojistné částky neodrážejí skutečnou hodnotu majetku. V případě škody pak podnikatel obdrží nižší plnění, než očekával, a část nákladů na obnovu musí nést sám.
Nejčastější příčinou bývá skutečnost, že firmy nechávají pojistné smlouvy několik let beze změn. Odborníci proto doporučují prověřit pojistnou ochranu minimálně jednou ročně a také po každé významnější investici, rozšíření provozu nebo změně podnikatelské činnosti.