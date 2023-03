Nepovolaným vstup zakázán. Fingera nahrazuje čipové karty biometrií

Při příchodu do práce přiložit identifikační kartu nebo se podepsat na recepci? Z obojího už nástroj Fingera učinil minulost v množství firem napříč Českou i Slovenskou republikou. Jejich zaměstnanci se totiž při příchodu do zaměstnání identifikují pomocí biometrie. Zatímco pro ně je to pohodlnější, protože nemusí myslet na to, aby nezapomněli kartu doma či v autě, pro firmy je takové řešení spolehlivější a bezpečnější. Za řešením stojí společnost Innovatrics, která patří mezi globální lídry v oblasti biometrie. Produkt má ale také českou stopu, protože jeho vývoj probíhá v Brně.

Právě na přístupové karty nebo kódy dnes spoléhá většina firem. Tato řešení ovšem umožňují jen omezenou míru kontroly, protože sama o sobě neověřují identitu uživatele. Pracovníci se tak běžně pouští navzájem nebo nechávají projít cizí osoby, což může být obzvlášť problematické tam, kde je třeba rozlišovat přístup do různých oddělení – například když do výroby smí vstupovat jen speciálně proškolení zaměstnanci.

Fingera zaměstnancům umožní přístup na základě otisku prstu nebo skenu obličeje. „Biometrické ověřování identity je rychlé, pohodlné a lidé už jsou na něj zvyklí z celé řady dalších odvětví. Při ověření přístupu díky ní automaticky dochází i ke ztotožnění, což kromě vyšší bezpečnosti zaměstnavatelům dá také lepší přehled o tom, kolik času tráví personál na pracovišti a větší jistotu, že se pracovníci nedostanou do oddělení, do nichž by neměli mít přístup,“ shrnuje výhody Petr Ducháček, regionální manažer Fingera pro ČR.

Právě správa dat je další zásadní výhodou Fingery. Jakmile zaměstnanec projde terminálem, informace se automaticky nahraje do přehledného rozhraní, které je dále možné propojit s více než 30 mzdovými a účetními systémy. „Fingera díky intuitivní správě přístupů, přehlednému zobrazení dat i automatizaci jejich zpracování šetří zaměstnancům spoustu času, který dosud často musí trávit zpracováváním či propojováním údajů ze zastaralých evidencí. Místo rutinních úkonů se tak mohou věnovat činnostem, kde se skutečně projeví jejich přidaná hodnota,“ dodává Petr Ducháček.

Fingera je dostupná přes přístupový terminál, počítač, i jako mobilní aplikace. Získat přehled o aktuálním stavu na pracovišti nebo spravovat přístupy je tak otázkou pár kliknutí, a to klidně i na dálku. Řadoví zaměstnanci pak mohou Fingeru využívat ke kontrole svých odpracovaných hodin, přesčasů nebo stavu dovolených.

Fingera byla vyvinutá tak, aby její prostředí zůstalo přehledné i při tisícovkách zaregistrovaných zaměstnanců. To ovšem neznamená, že by ji nemohly využívat i malé firmy. Naopak – cenová politika se totiž odvíjí od počtu uživatelů, a tak se vyplatí i u podniků s pár zaměstnanci. Pokud mají ambice růst, pomůže jim navíc podchytit administrativu již zezačátku a nevylámat si tak zuby na tom, až se s přibývajícím počtem lidí stane neúnosnou.

Společnost Innovatrics, která za vývojem Fingery stojí, patří v oblasti biometrie ke světové špičce. Kromě samotného systému tak klientům dokáže dodat i veškerý potřebný hardware, přičemž jednotlivé komponenty si firmy mohou poskládat zcela podle svých potřeb – od čteček otisků a skenerů obličejů, až po závory a turnikety. Chtěli byste Fingeru vyzkoušet i u vás ve firmě? Prohlédněte si více informací, objednejte si zkušební verzi nebo si rovnou nechte poskládat nabídku.