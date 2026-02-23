Podnikatel.cz  »  Články  »  Oslovte jen firmy, které si vás mohou dovolit

Oslovte jen firmy, které si vás mohou dovolit

Najděte firmy podle tržeb, růstu či vozového parku a oslovujte jen ty s reálným potenciálem.
Nehledejte kontakty. Hledejte příležitosti.

Představte si, že váš ideální zákazník je například:

  • stavební firma
  • s alespoň třemi vozy
  • s pobočkou v Jihomoravském kraji
  • s tržbami kolem 50 milionů korun

Takových firem je aktuálně 561 aktivních.

Pokud už dnes spolupracujete s pěti z nich, přesně víte, jaký podíl na trhu držíte – a kolik prostoru vám ještě zbývá.

To už není anonymní trh o desítkách tisíc subjektů.

To je konkrétní seznam firem, které odpovídají vašemu ideálnímu zákazníkovi.

Místo 200 náhodných telefonátů můžete oslovit 50 pečlivě vybraných firem s reálným potenciálem.

A zároveň můžete předem vyřadit ty, které:

  • mají exekuce,
  • jsou v insolvenci,
  • dlouhodobě klesají,
  • vykazují finanční varovné signály.


Obchod pak není o kvantitě kontaktů, ale o kvalitě výběru. (podívejte se na ukázky podle oboru)

Když vám chodí poptávky: prověřte si druhou stranu

Obchod není jen o hledání nových zákazníků. Je také o řízení rizika. Prověříte si firmu, od které vám přijde poptávka?

  • Jak je velká?
  • Kolik má zaměstnanců?
  • Jak si dlouhodobě stojí finančně?
  • Nemá exekuce nebo jiné varovné signály?
  • Kdo za firmou stojí a jaká je její historie?
     

Ještě před první schůzkou si dnes můžete během několika minut ověřit základní kondici firmy.

Data z desítek veřejných zdrojů přehledně uspořádaná v aplikaci Chytrý Rejstřík do několika záložek šetří čas a odhalí souvislosti, které byste jinak hledali hodiny — nebo přehlédli úplně.

Na firemním profilu uvidíte například:

  • přehled rizikových záznamů,
  • vývoj tržeb a hospodaření,
  • srovnání s oborem,
  • vazby na jiné firmy,
  • historii změn ve vedení nebo sídle.

A podle toho upravit svou nabídku i obchodní strategii.

Jinak budete jednat s firmou o obratu 10 milionů. Jinak s firmou o obratu 300 milionů, která je na trhu 20 let.

Rozdíl není jen v ceně nabídky. Rozdíl je v míře rizika, vyjednávací pozici i způsobu komunikace.

A pokud chcete mít tato data přímo ve svém CRM nebo interním systému, lze je dnes napojit i přes API rozhraní.

Chytryrejstrik.czAutor: Chytryrejstrik.cz

Obchod podle dat, ne podle pocitu

V aplikaci Chytrý Rejstřík jsou aktuální data o všech firmách a podnikatelích v ČR, doplněná o:

  • finanční přehledy
  • vývoj tržeb,
  • vozový park,
  • přehled poboček,
  • rizikové signály,
  • vazby a historii změn,
  • smlouvy a dotace.

Můžete si vyfiltrovat firmy přesně podle toho, jak vypadá váš ideální zákazník.

Obchod v roce 2026 je o datech

Studené telefonáty nezmizí. Ale jejich podoba se mění.

Místo „Dobrý den, volám, jestli byste neměli zájem…

nastupuje:

Vidím, že meziročně rostete a rozšiřujete flotilu. Pomáháme firmám ve fázi růstu optimalizovat…

To je jiný typ rozhovoru.

Nástroj na jednoduchou prověrku firmy přitom nemusí stát tisíce měsíčně.

Chytrý Rejstřík kombinuje desítky zdrojů a nabízí přehled pod povrch firem s roční cenou 399 Kč bez DPH měsíčně.

Šetří čas při prověrce partnerů, hlídá rizika obchodních vztahů a pomáhá najít firmy s potenciálem.

Protože obchod 2026 nebude o tom, kdo zavolá víc.

Vyzkoušejte Chytrý Rejstřík, bez závazků, klidně na 1 měsíc.

