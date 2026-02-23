Oslovte jen firmy, které si vás mohou dovolit

Nehledejte kontakty. Hledejte příležitosti.
Představte si, že váš ideální zákazník je například:
- stavební firma
- s alespoň třemi vozy
- s pobočkou v Jihomoravském kraji
- s tržbami kolem 50 milionů korun
Takových firem je aktuálně 561 aktivních.
Pokud už dnes spolupracujete s pěti z nich, přesně víte, jaký podíl na trhu držíte – a kolik prostoru vám ještě zbývá.
To už není anonymní trh o desítkách tisíc subjektů.
To je konkrétní seznam firem, které odpovídají vašemu ideálnímu zákazníkovi.
Místo 200 náhodných telefonátů můžete oslovit 50 pečlivě vybraných firem s reálným potenciálem.
A zároveň můžete předem vyřadit ty, které:
- mají exekuce,
- jsou v insolvenci,
- dlouhodobě klesají,
- vykazují finanční varovné signály.
Obchod pak není o kvantitě kontaktů, ale o kvalitě výběru. (podívejte se na ukázky podle oboru)
Když vám chodí poptávky: prověřte si druhou stranu
Obchod není jen o hledání nových zákazníků. Je také o řízení rizika. Prověříte si firmu, od které vám přijde poptávka?
- Jak je velká?
- Kolik má zaměstnanců?
- Jak si dlouhodobě stojí finančně?
- Nemá exekuce nebo jiné varovné signály?
- Kdo za firmou stojí a jaká je její historie?
Ještě před první schůzkou si dnes můžete během několika minut ověřit základní kondici firmy.
Data z desítek veřejných zdrojů přehledně uspořádaná v aplikaci Chytrý Rejstřík do několika záložek šetří čas a odhalí souvislosti, které byste jinak hledali hodiny — nebo přehlédli úplně.
Na firemním profilu uvidíte například:
- přehled rizikových záznamů,
- vývoj tržeb a hospodaření,
- srovnání s oborem,
- vazby na jiné firmy,
- historii změn ve vedení nebo sídle.
A podle toho upravit svou nabídku i obchodní strategii.
Jinak budete jednat s firmou o obratu 10 milionů. Jinak s firmou o obratu 300 milionů, která je na trhu 20 let.
Rozdíl není jen v ceně nabídky. Rozdíl je v míře rizika, vyjednávací pozici i způsobu komunikace.
A pokud chcete mít tato data přímo ve svém CRM nebo interním systému, lze je dnes napojit i přes API rozhraní.
Obchod podle dat, ne podle pocitu
V aplikaci Chytrý Rejstřík jsou aktuální data o všech firmách a podnikatelích v ČR, doplněná o:
- finanční přehledy
- vývoj tržeb,
- vozový park,
- přehled poboček,
- rizikové signály,
- vazby a historii změn,
- smlouvy a dotace.
Můžete si vyfiltrovat firmy přesně podle toho, jak vypadá váš ideální zákazník.
Obchod v roce 2026 je o datech
Studené telefonáty nezmizí. Ale jejich podoba se mění.
Místo „Dobrý den, volám, jestli byste neměli zájem…“
nastupuje:
„Vidím, že meziročně rostete a rozšiřujete flotilu. Pomáháme firmám ve fázi růstu optimalizovat…“
To je jiný typ rozhovoru.
Nástroj na jednoduchou prověrku firmy přitom nemusí stát tisíce měsíčně.
Chytrý Rejstřík kombinuje desítky zdrojů a nabízí přehled pod povrch firem s roční cenou 399 Kč bez DPH měsíčně.
Šetří čas při prověrce partnerů, hlídá rizika obchodních vztahů a pomáhá najít firmy s potenciálem.
Protože obchod 2026 nebude o tom, kdo zavolá víc.
Vyzkoušejte Chytrý Rejstřík, bez závazků, klidně na 1 měsíc.