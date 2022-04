OSVČ by si měly chránit příjem, nejlepší je na to životní pojištění

Pokud onemocní zaměstnanec, jeho zaměstnavatel mu spolu se státem bude vyplácet nemocenskou. OSVČ mají v takových případech obvykle smůlu. Peníze od státu uvidí jen ti, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Dělá to ovšem méně než pětina českých živnostníků.

Životko zajistí vás i rodinu

Ještě vhodnějším řešením může být dobře zvolené životní pojištění. Mělo by obsahovat jak pojištění pracovní neschopnosti, tak pojištění invalidity. V obou případech totiž živnostník přijde o příjem a s ním také o schopnost přispívat do rodinného rozpočtu, splácet hypotéku nebo jiné závazky, ale i pokrýt běžné měsíční náklady. Třeba platby za nájem a služby.

Pracovní neschopnost – jak si ji dobře pojistit?

Ačkoli si ji většina lidí spojuje s úrazy, nejčastěji končíme na neschopence kvůli nemocem, a to včetně těch duševních, jako je syndrom vyhoření. Vyberte si proto pojištění, které má co nejméně výjimek – tedy kryje co nejširší spektrum nemocí. Pojistnou částku vždy volte podle svých aktuálních příjmů a nebojte se pojištění průběžně upravovat. Například u Mutumutu si ho kdykoli nastavíte podle svých potřeb, a nepotřebujete k tomu ani poradce.

Pokud máte jen malou rezervu (nebo nemáte žádnou), je dobré si pracovní neschopnost pojistit už například od 30. dne a navíc ji zkombinovat s dobrovolným nemocenským pojištěním. Pokud si ho budete platit minimálně rok, začne vám pojišťovna dávky vyplácet už po 15. dni nemoci. Máte naopak dostatek úspor? Pak vám bude stačit jen pojištění pracovní neschopnosti, například od 60. dne.

Nezapomeňte na pojištění invalidity

Invalidita vás dlouhodobě vyřadí z provozu a významně se podepíše na situaci celé rodiny. Podobně jako u pracovní neschopnosti tu platí, že častěji za ni můžou nemoci než úrazy. Více než polovinu případů invalidity v Česku tvoří duševní onemocnění a nemoci pohybové soustavy. Opět je tedy dobré se podívat, jestli je vaše pojištění zohledňuje.

Pojišťovna vám dá na výběr mezi:

jednorázovou výplatou pojistné částky, kterou dostanete hned po přiznání invalidity

pojistné částky, kterou dostanete hned po přiznání invalidity výplatou pravidelné renty, která dorovná rozdíl mezi invalidním důchodem a příjmem, na který jste byli zvyklí z podnikání

Úplně nejlepší je při sjednávání zvolit kombinaci obou. Tedy například jednorázovou výplatu kolem 300 až 500 tisíc korun na případnou úpravu bydlení a k tomu rentu, která dorovná váš příjem. Ideálně by v ní mělo zbýt i něco navíc na rehabilitace nebo léky.