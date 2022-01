Pojďte se pustit do rekonstrukce kanceláří a vsaďte na kvalitní interiérové dveř

Dlažba, dřevo, laminát nebo vinyl? Co na podlahu ve firmě?

Firemní podlahy musí být odolné. I když jde o běžné kanceláře, jen stěží se budete v nich přezouvat jako doma a rozhodně nebudete chtít po zákaznících přezůvky jako při prohlídkách zámků. Současně musí být podlaha bezpečná. Nesmí klouzat, aby nedošlo ke zranění zaměstnanců ani zákazníků. Důležité je též vzhled podlahy doladit s celkovým stylem kanceláře.

Rozhodujete se mezi průmyslovou a odolnější běžnou podlahou? Záleží na provozu, jaký plánujete. Obvykle však řešení pokaždé nabídnou moderní značkové vinylové podlahy. Vinyl nahradil staré PVC podlahy, ale současně nabídl vyšší level. Tyto podlahy dávají prostoru luxusní vzhled, obvykle k nerozeznání třeba od dlažby či prken. Nemají jen dokonalé barvy a vzory, ale též texturu. Prodávají se i pod zkratkou LVT, tedy luxury vinyl titles. Vinylové podlahy s možností vyšší zátěže jsou ideální i do většiny podnikatelských prostor. Mohou se pokládat coby plovoucí, nebo lepit. Nabízí se homogenní, tedy jednovrstvé PVC, nebo heterogenní, složené z různých vlastnosti podlahy vylepšujících vrstev – obvykle z nosných, dekoračních a nášlapných.

Moderní vinylové podlahy konečně dokázaly nahradit tradiční materiály. Dekory dokážou zcela věrně napodobit téměř jakýkoliv přírodní materiál: mramor, grafit, beton, kámen, keramiku či dřevo. Jsou přitom odolné a vyberete si mezi nimi i ty, které ustojí ve vlhkém prostředí.

Dali jste se na kompletní rekonstrukci a zvažujete podlahové topení? Vinylová podlaha se hodí na nízkoteplotní vytápění do teploty 27 °C. Můžete ji položit na teplovodní topná tělesa, ale i na elektrická topná tělesa vestavěné do podkladu. Nelze ji pokládat pouze na topné fólie.

Jaké jsou pozitiva vinylu? Vinylové podlahy jsou nejen krásné a moderní, ale též odolné. Mají chemickou odolnost, nezničí je vlhko, ty značkové charakterizuje objemová i barevná stálost. Mají až neuvěřitelnou mechanickou odolnost. Nepoškodí je kamínek přinesený na botě, ani drápky pejsků, pokud máte dog friendly kancelář.

Dejte styl svým dveřím

Nepřehlédnutelným prvkem interiéru jsou dveře. A platí to i pro interiéry firemních prostor a kanceláří. Dveře dávají styl prostoru. Musí ladit s podlahou, okny, a rovněž se zařízením. Rozhodně není nadsázkou, že velkolepé dveře dělají velkolepou firmu. Jsou tím, co vás coby podnikatele charakterizuje dříve než podání ruky. Protože jako první podá váš zákazník či potenciální klient ruku vaší klice.

Nehledejte dokonalé dveře v zahraničí. Vsaďte na dokonalé dveře od společnosti Czech Door a její dveře CAG. Jde o poctivé české dveře. Výroba se zaměřuje zejména na interiérové dveře. Sortiment je přitom co do používaného materiálu v podstatě kompletní. Firmy vyrábí dřevěné, dýhované, laminátové i foliované dveře. Nechybí ani oblíbené bílé lakované dveře. Kvalitní interiérové dveře nesmíte při rekonstrukci, ale ani budování zcela nových prostor rozhodně opomenou.

Dveře z masivu jsou hitem pro moderní i stylizované obchodní prostory a kanceláře

Vše, co je přírodní, táhne. Přírodní materiály se pokládají za ty nejluxusnější.Firmy se dnes chlubí vším, co dělají pro životní prostředí – jak se chovají trvale udržitelně, či že je jejich filosofií cirkulární ekonomika. Lásku k přírodě a ekomyšlení pak lze dát najevo právě používáním přírodních materiálů, třeba i v interiéru společnosti. Klidně začněte u dveří. Vyberte si do interiéru dřevěné dveře z výběrového smrku.

Krásné masivní smrkové dveře umí mít mnoho podob, například co se týče výplní, které mohou být různě prosklené, nebo zcela plné. Je na vás, jestli je necháte v původní barvě, nebo si vyberete z již hotových odstínů, včetně bílé. Snadno si též tyto dveře barevností uzpůsobíte přesně tomu, co pro dokonalé podnikatelské prostory potřebujete.

Posuňte své podnikání dál

Pojďte změnit pohled na svoji firmu i díky výběru exkluzivních a funkčních dveřních řešení. Špičková stavební pouzdra od firmy Eclisse se chlubí 30 patenty, které dělají tyto pouzdra skutečně jedinečnými. Stavební posuvná pouzdra jsou ideální, pokud potřebujete ve firmě ušetřit prostor.A vůbec nejde o málo prostoru. U každých dveří umí pouzdra pro posuvné dveře ušetřit až 1,7 m2. I jejich používání je mnohem komfortnější než u těch běžných. Hodí se i do firem, kde pracují lidé s hendikepem. Stavební pouzdra pro posuvné dveře je možné použít jak pro zděnou, tak sádrokartonovou příčku. Posuvné dveře lze instalovat jednokřídlé, dvoukřídlé, pro sousedící místnosti i teleskopické. Pro všechny tyto variace lze pořídit vhodné stavební pouzdro pro posuvné dveře.

Se stavebními pouzdry toho však svedete ještě více. Existují taková, jež udrží až 360 kg zátěž (dveřní pouzdra Ewoluto). Tohle pouzdro se chová coby stěna. Moderní vzhled svým dveřím můžete dát třeba bezobložkovými stavebními pouzdry Syntetis Line. Praktické jsou též klasické otočné dveře (opět řada Syntetis), které lze aplikovat do moderní zárubně Bettente.

Kliky a dveřní kování – je libo moderní, nebo rustikální?

Pojďte pokročit v rekonstrukci. Jestliže již máte nové dveře, čeká vás teď ta příjemnější práce. Podívejte se na kliky na dveře pro všechny situace a vyberte si, jaké se hodí k vašemu interiéru, dveřím a typu použití.

Designové kliky na dveře jsou ideální na moderní dveře všech typů. Klika musí ladit ke dveřím i zbytku zařízení, též by měla dobře padnout do ruky. Na výběr je celá řada designů – těch kvalitnějších, ale i hypermoderních. Zamyslete se i nad materiálem kliky. Jak při výběru kliky neprohloupit? Modelů je na trhu skutečně velké množství a ani cena nevypovídá o kvalitě kliky. Vsaďte na osvědčené výrobce a vyberte si designové kliky na dveře od nich.

Jaké si vybrat kování na dveře – štítové nebo rozetové? Záleží na vás. Rozetové se často pokládá za modernější, ale překvapivě jeho předobraz najdeme na historickém kování dveří.

Kliky vylaďte i s vhodnými doplňky. Může jít třeba o větrací mřížky na dveře. Design vylepší i krytky na panty.

A co když se vám líbí kování na dveře v rustikálním provedení? A proč ne! Pokud se hodí k celkovému stylu interiéru, určitě je to dobrá volba. Je skvělé pro interiéry v historických domech, ale i pro interiéry nastylované do atmosféry starých časů.I tento typ kování koupíte jako štítové, kde je kliková a klíčová část spojená, i rozetové, u něhož je samostatný štítek pod klikou pod klíčovou částí. Historizované jsou nejen tvary těchto kování. Častou je barva s patinou i použití zajímavých prvků, jako je třeba keramika. Velkým hitem je černé kování ve stylu černé kovářské barvy obohacené grafitem.

Nezapomeňte na speciální kliky do speciálních prostor. Typickým příkladem je toaleta. Sem je ideální volit kliku přímo s implementovaným WC zámkem. Ten je žádaný, a proto coby varianta většiny modelů i velice běžný. Nebudete zápasit s neustále ztracenými klíčky od WC a hygiena ve vaší firmě též ihned získá vyšší standard.

Nezapomeňte na bezpeční ve vaší firmě

I když jsme doposud hodně bazírovali na designu, pokud jde o vchodové dveře do vaší firmy, zde se rozhodně nenechte uchlácholit pouhým líbivým designem. Dveře do firmy musí být zejména bezpečné a zabránit neoprávněnému vstupu.Jsou jednou z neopomenutelných částí zabezpečení firmy. Rozhodně byste si měli pořídit kvalitní bezpečnostní dveře, ideálně alespoň ve 3. lépe ve 4. bezpečnostní třídě.

Nezapomeňte, že pouhé bezpečnostní dveře nestačí. Potřebujete též bezpečnostní kování a kliky.Aby vám pojišťovna v dané třídě zabezpečení uznala, a též aby dané třídě skutečně odpovídalo, musí být i kování dveří a klika ve stejné bezpečností třídě. Tu vždy určuje nejslabší článek ve skupině. Takže je zbytečné investovat do bezpečnostních dveří ve 4. třídě, pokud si pak zámek a cylindrickou vložku pořídíme ve třídě nižší. Ta bude totiž rozhodující při určení míry zajištění (tedy bezpečnostní třídy).

Bezpečnostní kliky vás ochrání, to je jejich nejdůležitější funkce, ale nezapomeňte ani na jejich praktické provedení a design. Je libo bezpečnostní kování klika/klika či klika/koule? Štítové nebo rozetové? Nehodilo by se vám praktické bezpečnostní kování s madlem? Možností je dost a i bezpečnostní kliky na vchodové dveře si lze vybírat podle barvy či různých detailů.

Proč se oplatí investovat do kanceláří?

Vaši zaměstnanci u vás v práci tráví třetinu svého každodenního času. Vytvořit pro ně příjemné a designové prostředí se rozhodně vyplatí. Dělá zaměstnance loajálnějšími a spokojenějšími. Kvalitní rekonstrukce prostor je též trvanlivější a tuto investici si nemusíte zopakovat co pár let. Dobře bude hezký interiér vaší firmy působit i na zákazníky. Podlahy a dveře jsou obvykle to první, co si u vás všimnout. Nechte je udělat dobrý první dojem. Na něm totiž záleží. A pak se do toho vložte osobně.