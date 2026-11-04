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Používáte ChatGPT, ale výsledky vás zklamaly? Možná děláte zbytečné chyby

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ChatGPT
Autor: Internet Info
Nejasné zadání, chybějící kontext nebo slepá důvěra v odpovědi AI. I drobné chyby mohou výrazně ovlivnit výsledek. Dvouhodinový workshop vás naučí, jak s ChatGPT pracovat lépe a jak si jeho výstupy ověřovat.

ChatGPT dnes dokáže výrazně zrychlit práci s textem, informacemi, nápady i daty. Rozdíl mezi průměrným a skutečně užitečným výsledkem ale často spočívá v tom, jak AI zadáme úkol.

Během praktického dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak ChatGPT používat efektivněji při každodenní práci, jak vytvářet kvalitní prompty a jak si pomocí AI usnadnit práci s textem, informacemi, vyhledáváním nebo analýzou dat. Podíváme se také na možnosti AI asistentů, práci s obrázky, a především na to, jak výsledky AI ověřovat a používat bezpečně.

Co vše probereme:

  • jak ChatGPT „přemýšlí“ a proč na způsobu zadání záleží
  • jak vytvořit kvalitní prompt – jednoduchá struktura použitelná v praxi
  • práci s textem: tvorba, úpravy, shrnutí, přepis a změna stylu
  • práci s informacemi: vyhledávání, třídění, porovnávání a získávání podkladů
  • AI asistenty a jejich praktické využití při práci
  • práci s dokumenty, obrázky a daty
  • nejčastější chyby při používání ChatGPT
  • jak ověřovat výstupy AI a pracovat s nimi bezpečně
  • praktické tipy a prompty pro další práci

Po workshopu dostanete praktický materiál s ukázkami promptů a doporučeními pro další práci.

Workshop je určen především začátečníkům a mírně pokročilým uživatelům. Důraz bude kladen na konkrétní příklady a postupy, které můžete ihned využít v praxi. Světem ChatGPT vás provede lektor Filip Tsiolas. Z workshopu dostanete záznam, takže se k jednotlivým bodům budete moci kdykoliv vrátit.

Více informací a možnost registrace najdete na webu workshopu.

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