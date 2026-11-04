Používáte ChatGPT, ale výsledky vás zklamaly? Možná děláte zbytečné chyby

ChatGPT dnes dokáže výrazně zrychlit práci s textem, informacemi, nápady i daty. Rozdíl mezi průměrným a skutečně užitečným výsledkem ale často spočívá v tom, jak AI zadáme úkol.
Během praktického dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak ChatGPT používat efektivněji při každodenní práci, jak vytvářet kvalitní prompty a jak si pomocí AI usnadnit práci s textem, informacemi, vyhledáváním nebo analýzou dat. Podíváme se také na možnosti AI asistentů, práci s obrázky, a především na to, jak výsledky AI ověřovat a používat bezpečně.
Co vše probereme:
- jak ChatGPT „přemýšlí“ a proč na způsobu zadání záleží
- jak vytvořit kvalitní prompt – jednoduchá struktura použitelná v praxi
- práci s textem: tvorba, úpravy, shrnutí, přepis a změna stylu
- práci s informacemi: vyhledávání, třídění, porovnávání a získávání podkladů
- AI asistenty a jejich praktické využití při práci
- práci s dokumenty, obrázky a daty
- nejčastější chyby při používání ChatGPT
- jak ověřovat výstupy AI a pracovat s nimi bezpečně
- praktické tipy a prompty pro další práci
Po workshopu dostanete praktický materiál s ukázkami promptů a doporučeními pro další práci.
Workshop je určen především začátečníkům a mírně pokročilým uživatelům. Důraz bude kladen na konkrétní příklady a postupy, které můžete ihned využít v praxi. Světem ChatGPT vás provede lektor Filip Tsiolas. Z workshopu dostanete záznam, takže se k jednotlivým bodům budete moci kdykoliv vrátit.
Více informací a možnost registrace najdete na webu workshopu.