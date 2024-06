Poznejte 4 nejčastější chyby u okamžitého výkupu nemovitosti

Co je vlastně okamžitý výkup nemovitosti?

Okamžitý výkup domu, bytu nebo pozemku je služba, která vám umožní prodat v řádech hodin i problematickou a špatně prodejnou nemovitost. Peníze pak dostanete zpravidla během desítek hodin od podpisu smlouvy. Nadto vám firma pomůže i se všemi problémy, které se týkají situace, kvůli které prodáváte. Rychlost i pomoc s problémy jsou vykoupeny pouze nižší výkupní cenou nemovitosti – více v článku Kompletní průvodce okamžitým výkupem domu a bytu.

Jaké jsou obtíže s okamžitým výkupem bytu nebo domu?

Problém zde je, že firma, která od vás nemovitost vykupuje, musí velmi rychle zařídit mnoho administrativních a právních záležitostí. Dvojnásob to platí v případech, kdy potřebujete prodat opravdu rychle nemovitost kvůli hrozící exekuci, insolvenci nebo dražbě. Tehdy vkládáte do spolehlivosti firmy a její bezchybnosti obrovskou důvěru. Přičemž už ve výběru a ověřování spolehlivosti velmi často chybujete. Jaké chyby děláte?

1. Neověříte si reference a historii firmy

Jednou z častých chyb je naivní důvěra. Bohužel se v tomto odvětví pohybuje mnoho šmejdů, kteří se snaží zneužít prodejců v nouzi. Proto je zde zásadní si firmu na okamžitý výkup nemovitosti proklepnout. Zjistěte její historii, kdo ji vlastní, jaké jsou na ni reference. Nespoléhejte pak jen na to, co má napsáno na webu. Referenci na web lze velmi lehce vytvořit. Zkontrolujte její Facebook a reference na Google a Firmy.cz.

2. Necháte se napálit obvyklými triky

K tomu, aby vás firma zlákala k výkupu, používá často nabídku hodně vysoké výkupní ceny, například 90 % z tržní ceny nemovitost. Jenže takový výkup by se žádné firmě příliš nevyplatil. Je to často trik, kterému dodá věrohodnost to, že firma podhodnotí tržní cenu vaší nemovitosti. Díky tomu může následně tvrdit, že vám dává více než konkurence, ačkoliv vůči reálně ceně nabízí třeba jen 70 %.

Odhad ceny nemovitosti pro okamžitý výkup nemovitosti

Proto je vhodné si před okamžitým výkupem nemovitosti vždy udělat nezávislý odhad ceny nemovitosti. Díky tomu zjistíte její skutečnou tržní cenu, nenecháte se nachytat a zjistíte, zda je firma opravdu důvěryhodná.

3. Zvolíte si k nezávislému odhadu špatného odhadce

Ačkoliv můžete udělat odhad i sami (více jsme se mu věnovali ve článku Jak na přesný odhad ceny domu a bytu), rozhodně doporučujeme si na něj najmout profesionálního odhadce. Právě v jeho výběru často chybujete. Třeba můžete chtít využít odhad ceny nemovitosti od bankovního odhadce, který máte od žádosti na hypotéku. Ten bývá ale podhodnocený. Banka má díky tomu jistotu, že i když přestanete splácet, váš dluh prodejem nemovitosti opravdu splatí.

Chybička je také oslovit soudního znalce. Jeho odhad ceny je zbytečně drahý. Ideální je proto oslovit realitního odhadce. Jeho odhad je dostatečný a stojí mnohem méně, často nabízí i online odhad ceny nemovitosti zdarma.

4. Necháte se do výkupu dotlačit

Poslední chybou je, že se necháte výkupní firmou zmanipulovat, třeba tím, že jde o každou minutu, a podepíšete něco, co nechcete. Nedopusťte to. Vše si důkladně pročtěte, a pokud si nejste jisti, poproste o pomoc nezávislého právníka. Možná tím předejdete pozdějším problémům.

Nechte výkup i odhad ceny nemovitosti na ověřené značce Autor: RE/MAX Delux

RE/MAX Delux, vaše pravá ruka v oblasti realit

Jak tedy můžete vidět, výběr partnera pro výkup je zásadní. Například nás v RE/MAX Delux před vámi vyzkoušelo tisíce klientů a více jak tisíc z nich nám udělilo takřka dokonalé hodnocení 4,9/5 na Google a Firmy.cz. Mimo to jsme také čtyřnásobnými držiteli ocenění Nejlepší realitní kancelář Moravy. Půjdete do toho s námi?

Potřebujete okamžitě vykoupit nemovitost nebo odhad ceny nemovitosti? Ozvěte se.