Pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění?

Co lze pojistit?

Pojištění lze sjednat prakticky na jakoukoliv kategorii a typ vozidla. Záleží na konkrétní pojišťovně, zda pro tyto vozidla havarijní pojištění nabízí. Mezi nejčastěji sjednané kategorie patří: osobní automobily, motocykly a nákladní vozidla do 3,5 tun. Dále si můžete pojistit autobusy, sanitky, tahače, traktory, ostatní zemědělské stroje, stavební stroje apod.

Havarijní pojištění osobních vozidel

Havarijní pojištění aut je jedno z nejběžnějších pojištění, které si můžete sjednat. Osobní automobil je klasifikován jako vozidlo do 3,5 tun. Pojistit si ho může fyzická osoba, právnická osoba i podnikatel. Havarijní pojištění lze sjednat online a jeho cenu si můžete vypočítat pomocí online kalkulaček, které najdete na stránkách pojišťoven.

Do celkové ceny havarijního pojištění vstupuje několik faktorů. Hlavním je stáří vozidla. Například u automobilů starších 10 až 15 let můžete mít problém a cena havarijního pojištění se vám nemusí vyplatit. U nových vozidel by mělo být havarijní pojištění samozřejmostí. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu pojištění je značka vozidla, profil řidiče (bydliště, věk apod.), výše limitů nebo doplňková připojištění.

Havarijní pojištění motocyklů

Havarijní pojištění na motorku nabízí na českém trhu většina pojišťoven. I v tomto případě platí, že pokud vlastníte nový nebo dražší stroj, je dobré si pojištění sjednat. Dále by s ním měli počítat čerství řidiči nebo ti, kteří na motorce jezdí i mimo hlavní sezónu.

U motorek starších 5 let je potřeba si spočítat, zda se vám havarijní pojištění vůbec vyplatí. Do celkové ceny zde vstupuje nejen stáří stroje, ale i druh, značka, model a objem motorky a také výkon motoru. Na motorku lze sjednat pouze sezónní havarijní pojištění, které je určené pro řidiče jezdící od dubna do října. Mimo toto období pak nesmíte s motorkou vyjet na silnici. Jeho nevýhodou je ale vyšší cena. Ta se může i vyrovnat celosezónnímu havarijnímu pojištění.

Mnozí lidé se snaží na havarijním pojištění vydělat, avšak systém je dobře udělaný, takže k tomuto účelu pojištění není vhodné.

Havarijní pojištění nákladních vozů do 3,5 tun

Malé dodávky a menší nákladní auta můžete pojistit u většiny pojistitelů. V případě dodávek platí, že čím větší je, tím dražší je i havarijní pojištění, jelikož může napáchat větší škody.