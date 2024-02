Proč je pro značky důležitý branding a jak na něj?

Jak na to, aby si vaše značka našla svoji cestu k zákazníkům a byla pro ně první volbou? A jaké nové příležitosti se vám k tomu nabízejí? To ukáže již desátý ročník konference BRANDstorming 2024.

Dozvíte se, jak dělat branding, i když nemáte miliony měsíčně na marketing, a řadu vědecky ověřených tipů pro budování úspěšné značky, kterými je dobré se řídit a které fungují. Prakticky si je pak můžete vyzkoušet na našem speciálním workshopu. Těšit se můžete také na inspirativní příběhy a výsledky značek, které se chopily inovací jako možností umělé inteligence, využití trendů v gamingu nebo TikToku pro budování znalosti značky. A to vše 4. dubna v pražském hotelu Jalta.

Do 28. února je možné získat zvýhodněné vstupné za včasný nákup.

Témata ve zkratce:

Základní stavební kameny značky

Pravidla pro úspěšný branding

Inovace a trendy v marketingu

Příběhy inspirativních značek

Rebranding značky pro lokální trh

Jak zařadit gaming do marketingu

Role TikToku při budování znalosti značky

Doménové spory a značka

Předpověď spotřebitelského chování už ve stádiu myšlenky

Vybíráme z programu:

Postavte základní kameny své značky

Co vše mít připraveno a jak dělat branding, i když nemáte miliony měsíčně na marketing? Josef Řezníček ze Včeliště představí efektivní nízkonákladové způsoby poznání zákazníků, ukáže, jak v praxi stanovit tón komunikace či využití archetypu značky.

Jednoduchost + branding = cesta k úspěchu i pro vaši značku

Co potřebuje vaše značka k tomu, aby si našla snazší cestu k zákazníkům? Je za tím sofistikovanější plánování kampaní, více produktových inovací nebo něco zcela jiného? Dozvíte se od Tomáše Preňka z Publicis Groupe.

Workshop: Jak na úspěšnou tvorbu značky

Které archetypy značky vybrat a jak s nimi pracovat? Jak vylepšit definici své značky? Jak přidat emoce do komunikace a zda jsou profitabilnější než racionální argumenty pro každý typ organizace? A kolik do toho všeho investovat? To a spoustu dalších tipů pro budování značky se dozvíte na workshopu s marketingovým konzultantem Milanem Formánkem.

Inovace v digitálním věku a využití AI pro storytelling značky

Umělá inteligence transformuje storytelling v digitálním věku a otevírá nové možnosti pro kreativní a efektivní vyprávění příběhů značek. Panamskému rumu Ron de Azur pomohla vytvořit zajímavý vizuální svět a poutavý příběh, který představí Tomáš Hejkal ze STOCK Plzeň.

Využití gamingu pro značky

Gaming je fenomén a mnoho značek si láme hlavu nad tím, jak se této výzvy chopit. Milan Hrubý z VML a Jakub Kuneš z České spořitelny ukážou, jak přistoupit k přípravě strategie a jaké výsledky a poučení přinesl značce první rok kampaně.

Doménové souboje – umíte nasadit pravý hák?

Jak po vzoru světových značek co nejlépe zatočit s doménovými parazity a jakou roli v tom všem hraje váš chytře uchopený branding? To vše se dozvíte v přednášce advokátky Petry Dolejšové.

O vzkříšení ikonické značky Grandhotel Pupp

Jak budovat 320 let starou značku v 21. století? O proměně pětihvězdičkové ikony českého hotelnictví promluví brand stratég Filip Šimoník ze studia Mezonit a fotograf Vojtěch Veškrna.

Inspirujte se s námi, jak uchopit svou značku. Přihlásit se na konferenci BRANDstorming a využít do 28. února výhodnou cenu za včasný nákup můžete na stránkách konference, kde najdete i anotace přednášek i medailonky řečníků.

Partnerem akce je Sherpas, produktovým partnerem je EasyEvent a mediálně konferenci podporují odborné weby Marketing Journal a MediaGuru.cz. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.