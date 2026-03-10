Podnikatel.cz  »  Články  »  Prodej na evropských online marketplace – vyplatí se ještě vůbec?

Prodej na evropských online marketplace – vyplatí se ještě vůbec?

Kaufland Global Marketplace
Autor: Kaufland Global Marketplace
Ilustrační obrázek
Prodej na online marketplace nabízí prodejcům jednoduchý způsob, jak rozšířit svůj dosah, oslovit nové cílové skupiny a dlouhodobě zvýšit své tržby. V Evropě je téměř 70 procent¹ přeshraničních online tržeb generováno prostřednictvím online marketplace. Marketplace z USA a Asie vykazují i nadále silný růst. Existuje však i evropské řešení, jak využít výhod marketplace. V tomto článku se dozvíte, proč mezinárodní marketplace Kauflandu patří mezi nejsilnější evropské alternativní platformy.
Dnes
pr článek

Sdílet

Jedna registrace, sedm online marketplace a 139 milionů potenciálních online zákazníků: S marketplace Kauflandu vstříc (mezinárodnímu) úspěchu

Marketplace Kauflandu nabízí výjimečné příležitosti zejména těm prodejcům, kteří mají v plánu (mezinárodně) vyrůst. Založeny jsou totiž na komplexním řešení od Kaufland Global Marketplace, které umožňuje rychle a snadno rozšířit vlastní online přítomnost, oslovit nové skupiny zákazníků, zvýšit svůj dosah a zároveň rozšířit prodej za hranice dané země. Pouze jedna registrace umožňuje přístup k sedmi propojeným marketplace Kauflandu v Německu, Francii, Itálii, Polsku, Rakousku, České republice a na Slovensku, a tím ke 139 milionům potenciálních online zákazníkům. S Kaufland Global Marketplace již nyní 13 000 prodejců prodává 45 milionů produktů ve více než 6 400 kategoriích.
Díky doplňkovým službám marketplace, jako je automatický překlad údajů o produktech a právních textů, podpora při zpracování plateb v místní měně a mnoho dalších, mohou prodejci rozšířit své prodejní kanály a proniknout do nových zemí, aniž by byli nuceni investovat vysoké finanční prostředky.

Kaufland Global MarketplaceAutor: Kaufland Global Marketplace

Povědomí o značce Kaufland je v zemích, kde marketplace působí, až 99 procent. Kromě online marketplace provozuje Kaufland celkem 1 600 kamenných prodejen. Toto výjimečné propojení offline a online světa je v jednotlivých zemích navíc podporováno programy pro loajalitu zákazníků, jako je například Kaufland Card a aplikace Kaufland. Marketplace Kauflandu navštíví měsíčně až 43 milionů online zákazníků. Prodejci, kteří využívají tento dosah pro své podnikání, si ušetří čas i peníze při budování vlastní silné značky, ale také prostředky na propagaci vlastního internetového obchodu. A to se vyplatí, neboť to představuje rozhodující výhodu, jak za relativně nízkého rizika proniknout na nové trhy.

To vše činí z Kaufland Global Marketplace evropskou alternativu ke globálním e-commerce gigantům, která prodejcům jakékoli velikosti umožňuje snadný a rychlý růst za hranice států.

Rozmanité možnosti: Doplňkové služby od Kaufland Global Marketplace

Kaufland Global Marketplace zná výzvy, kterým čelí (mezinárodní) online prodejci, a podporuje je celou řadou doplňkových služeb.

  • Osobní podpora pro prodejce
  • Marketingové možnosti:
  1. Kanály multikanálového marketingu
  2. On-site marketingové možnosti
  • Poskytnutí odkazu na vlastní e-shop
  • Automatický překlad údajů o produktech a právních textů
  • Převzetí zákaznického servisu 1. stupně v místním jazyce
  • Nabídka platebních metod specifických pro danou zemi
  • Technická rozhraní pro téměř všechny známé EPR systémy a e-shopové systémy
  • a mnohem více
Kaufland Global MarketplaceAutor: Kaufland Global Marketplace

Závěr

Kaufland Global Marketplace umožňuje prodejcům snadný a rychlý prodej zboží přes hranice států široké cílové skupině zákazníků a je silným partnerem prodejců všech velikostí, kteří chtějí zažít růst v mezinárodním online obchodování. Propojením s vlastním e-shopem prodejci posilují svou značku a loajalitu zákazníků a zároveň těží z výhod, které marketplace poskytuje, například z osobní podpory. Jedná se o férovou alternativu ke globálním gigantům na poli e-commerce, kdy je v centru pozornosti prodejce – a to jsou ideální předpoklady pro (mezinárodní) růst!

Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace! Stačí udělat první krok a zaregistrovat se nyní s promo kódem EXPANZE2026. Získejte tak tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 30. dubna 2026. Zaregistrovat se můžete ZDE.

Kaufland Global Marketplace

Zdroj: 100 nejlepších přeshraničních marketplace v Evropě, přeshraniční obchodování v Evropě

Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?

Dále u nás najdete

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).