Jedna registrace, sedm online marketplace a 139 milionů potenciálních online zákazníků: S marketplace Kauflandu vstříc (mezinárodnímu) úspěchu
Marketplace Kauflandu nabízí výjimečné příležitosti zejména těm prodejcům, kteří mají v plánu (mezinárodně) vyrůst. Založeny jsou totiž na komplexním řešení od Kaufland Global Marketplace, které umožňuje rychle a snadno rozšířit vlastní online přítomnost, oslovit nové skupiny zákazníků, zvýšit svůj dosah a zároveň rozšířit prodej za hranice dané země. Pouze jedna registrace umožňuje přístup k sedmi propojeným marketplace Kauflandu v Německu, Francii, Itálii, Polsku, Rakousku, České republice a na Slovensku, a tím ke 139 milionům potenciálních online zákazníkům. S Kaufland Global Marketplace již nyní 13 000 prodejců prodává 45 milionů produktů ve více než 6 400 kategoriích.
Díky doplňkovým službám marketplace, jako je automatický překlad údajů o produktech a právních textů, podpora při zpracování plateb v místní měně a mnoho dalších, mohou prodejci rozšířit své prodejní kanály a proniknout do nových zemí, aniž by byli nuceni investovat vysoké finanční prostředky.
Povědomí o značce Kaufland je v zemích, kde marketplace působí, až 99 procent. Kromě online marketplace provozuje Kaufland celkem 1 600 kamenných prodejen. Toto výjimečné propojení offline a online světa je v jednotlivých zemích navíc podporováno programy pro loajalitu zákazníků, jako je například Kaufland Card a aplikace Kaufland. Marketplace Kauflandu navštíví měsíčně až 43 milionů online zákazníků. Prodejci, kteří využívají tento dosah pro své podnikání, si ušetří čas i peníze při budování vlastní silné značky, ale také prostředky na propagaci vlastního internetového obchodu. A to se vyplatí, neboť to představuje rozhodující výhodu, jak za relativně nízkého rizika proniknout na nové trhy.
To vše činí z Kaufland Global Marketplace evropskou alternativu ke globálním e-commerce gigantům, která prodejcům jakékoli velikosti umožňuje snadný a rychlý růst za hranice států.
Rozmanité možnosti: Doplňkové služby od Kaufland Global Marketplace
Kaufland Global Marketplace zná výzvy, kterým čelí (mezinárodní) online prodejci, a podporuje je celou řadou doplňkových služeb.
- Osobní podpora pro prodejce
- Marketingové možnosti:
- Kanály multikanálového marketingu
- On-site marketingové možnosti
- Poskytnutí odkazu na vlastní e-shop
- Automatický překlad údajů o produktech a právních textů
- Převzetí zákaznického servisu 1. stupně v místním jazyce
- Nabídka platebních metod specifických pro danou zemi
- Technická rozhraní pro téměř všechny známé EPR systémy a e-shopové systémy
- a mnohem více
Závěr
Kaufland Global Marketplace umožňuje prodejcům snadný a rychlý prodej zboží přes hranice států široké cílové skupině zákazníků a je silným partnerem prodejců všech velikostí, kteří chtějí zažít růst v mezinárodním online obchodování. Propojením s vlastním e-shopem prodejci posilují svou značku a loajalitu zákazníků a zároveň těží z výhod, které marketplace poskytuje, například z osobní podpory. Jedná se o férovou alternativu ke globálním gigantům na poli e-commerce, kdy je v centru pozornosti prodejce – a to jsou ideální předpoklady pro (mezinárodní) růst!
