Registrace zdravotnických prostředků s CBD se podařila.

České společnosti CB21 Pharma se podařil průlom. Jako první na světě vyrábí a prodává finální zdravotnické prostředky s obsahem kanabidiolu (CBD) a kyseliny hyaluronové. Slovenský certifikační orgán 3EC International, který posuzuje bezpečnost a funkční způsobilost zdravotnických prostředků, farmaceutické firmě schválil rektální a vaginální čípky.

Formulaci vyvinuli Jan Storch a Lenka Průšová, spolumajitelé CB21 Pharma. Certifikát firmě umožní dodávat produkty na trh celé Evropské unii. V České republice je lze pořídit na eshopu firmy či v lékárenských řetězcích Dr. Max či BENU. „Nově certifikované zdravotnické prostředky se mohou používat například jako pomocná léčba proúlevu od vaginální suchosti, svědění a diskomfortu v důsledku menopauzy a premenstruačního syndromu, tj. v důsledku nerovnováhy hormonů ze skupiny estrogenů, po porodu či po různých chirurgických zákrocích.

Diskomfort při sezení, svědění, pálení či bolest v oblasti konečníku, bolestivé vyprazdňování zase řeší rektální čípky. To jsou symptomy, jež mohou signalizovat různé praskliny, hemoroidy, ale i jiné zdravotní potíže, např. čím dál více diagnostikované nové civilizační choroby – nespecifické střevní záněty (IBD). Využití je ale širší,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Jan Storch s tím, že společnost usiluje o patentovou ochranu obou prostředků. První kladná odezva od Evropského patentového úřadu dorazila minulý týden.



Chemici Jan Storch a Lenka Průšová, spolumajitelé CB21 Pharma, ve výrobních prostorách zdravotnických prostředků . Autor: Studio Kubíček

Historie vývoje čípků Canneff

CBD – kanabidiol – je látka, izolovaná z technického konopí, která na rozdíl od THC nepůsobí na člověka žádným psychotropním účinkem.

Chemici Jan Storch a Lenka Průšová se touto látkou zabývají už od roku 2016, začali kosmetickými výrobky s obsahem kanabidiolu, protože jejich vývoj a uvedení na trh není tolik časově náročné. Kosmetika Canneff zatím čítá 19 produktů.

Potenciál látky CBD ale jednoznačně směřuje především do medicíny – k vývoji a výrobě farmaceutických preparátů – zdravotnických prostředků a léčiv.

V červnu roku 2020 obdržela firma od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) certifikát správné výrobní praxe pro výrobce léčivých látek, a stala se tak jednou z mála firem na světě, které jsou oprávněné vyrábět látku CBD pro farmaceutické účely.

V prosinci 2020 firma úspěšně certifikovala finální farmaceutické produkty - rektální a vaginální čípky.

V celosvětovém měřítku se jedná o vůbec první úspěšně schválenou registraci zdravotnických prostředků s obsahem látky CBD.



Výroba rektálních a vaginálních čípků v Brně

Vaginální čípky s CBD – nehormonální terapie a rychlá úleva od bolesti či nepohodlí

Využití na mnoha „ženských“ frontách nabízejí čípky s obsahem kanabidiolu. Pomáhají se symptomy spojenými s kolísáním hladiny estrogenů, při bolestivém pohlavním styku, ale i při stavech po rakovině děložního čípku. Obsahují sodnou sůl kyseliny hyaluronové a kanabidiol v emulzní matrici, která zaručuje optimální nosnou formu pro obě látky,“přibližuje Jan Storch.„Uplatnění nacházejí i jako pomocná léčba po vaginálních zánětech a mykózách, tedy naprosto běžných problémech spousty žen.“

Veškeré možné využití vaginálních čípků včetně dávkování je možné dohledat zde: https://www.canneff.com/pro­dukt/canneff-vag-sup-vaginalni-cipky-10-ks/

CB21 Pharma má v plánu registrovat i další zdravotnické prostředky zacílené do oblastí psychiatrie nebo stomatologie. Tyto produkty jsou ale zatím ve fázi vývoje a testování. Na trh by se podle Storcha mohly dostat do roku 2023.

Momentálně více jak polovinu obratu firmy generuje prodej anti-age kosmetických produktů Canneff Balance primárně určených pro citlivou pokožku a ekologická řada přípravků Canneff Green.